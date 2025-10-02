Планшет, который влезет в куртку — и не опустошит кошелёк: топ-3 компактных моделей 2025
Портал "Палач" представил подборку трёх компактных планшетов, которые сочетают в себе удобство, функциональность и адекватную цену. Это устройства, рассчитанные на разные сценарии — от доступной модели для повседневных задач до топового решения для работы и развлечений.
Samsung Galaxy Tab A9 — доступный и практичный
Открывает рейтинг Samsung Galaxy Tab A9. При цене от 12,6 тыс. руб. это один из самых бюджетных компактных планшетов на рынке.
Ключевые характеристики:
-
экран: 8,7" TFT, HD, 60 Гц;
-
процессор: MediaTek Helio G99;
-
аккумулятор: 5100 мАч, зарядка 15 Вт;
-
стереодинамики, разъём 3,5 мм, слот microSD;
-
разблокировка по лицу.
Модель подойдёт тем, кто ищет недорогое решение для мультимедиа, учебы и простых приложений.
Lenovo Legion Y700 (2025) — мощь в компактном формате
На втором месте — Lenovo Legion Y700 (2025), планшет для тех, кто ценит производительность. Его стоимость стартует от 29,8 тыс. руб., и это устройство уже ориентировано на геймеров и продвинутых пользователей.
Ключевые характеристики:
-
экран: 8,8" IPS, 2K, 165 Гц;
-
процессор: Snapdragon 8 Gen 3;
-
память: 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной;
-
звук: стереодинамики JBL;
-
поддержка сквозной зарядки.
Единственный минус — это китайская версия без локализации и сервисов Google, что можно исправить вручную.
Apple iPad mini (2024) — премиум для ценителей iOS
Замыкает тройку Apple iPad mini (2024), самое компактное и лёгкое устройство из списка. Он весит всего 293 г при толщине корпуса 6,3 мм. Средняя цена в России — 48,6 тыс. руб.
Ключевые характеристики:
-
экран: 8,3" Liquid Retina, True Tone, 60 Гц;
-
процессор: A17 Pro;
-
камера: 12 Мп;
-
биометрия: Touch ID;
-
поддержка Apple Pencil.
Это решение для тех, кто ценит экосистему Apple, удобство в работе и высокую скорость.
Сравнение моделей
|Модель
|Экран
|Чип
|Память
|Аккумулятор
|Цена (руб.)
|Samsung Galaxy Tab A9
|8,7" TFT, HD, 60 Гц
|Helio G99
|microSD
|5100 мАч
|от 12 600
|Lenovo Legion Y700 (2025)
|8,8" IPS, 2K, 165 Гц
|Snapdragon 8 Gen 3
|16/512 ГБ
|сквозная зарядка
|от 29 800
|Apple iPad mini (2024)
|8,3" Liquid Retina, 60 Гц
|A17 Pro
|8/256 ГБ*
|≈ 5000 мАч*
|от 48 600
*точные конфигурации могут различаться.
