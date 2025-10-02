Планшет, который влезет в куртку — и не опустошит кошелёк: топ-3 компактных моделей 2025

Портал "Палач" представил подборку трёх компактных планшетов, которые сочетают в себе удобство, функциональность и адекватную цену. Это устройства, рассчитанные на разные сценарии — от доступной модели для повседневных задач до топового решения для работы и развлечений.

Samsung Galaxy Tab A9 — доступный и практичный

Открывает рейтинг Samsung Galaxy Tab A9. При цене от 12,6 тыс. руб. это один из самых бюджетных компактных планшетов на рынке.

Ключевые характеристики:

экран: 8,7" TFT, HD, 60 Гц;

процессор: MediaTek Helio G99;

аккумулятор: 5100 мАч, зарядка 15 Вт;

стереодинамики, разъём 3,5 мм, слот microSD;

разблокировка по лицу.

Модель подойдёт тем, кто ищет недорогое решение для мультимедиа, учебы и простых приложений.

Lenovo Legion Y700 (2025) — мощь в компактном формате

На втором месте — Lenovo Legion Y700 (2025), планшет для тех, кто ценит производительность. Его стоимость стартует от 29,8 тыс. руб., и это устройство уже ориентировано на геймеров и продвинутых пользователей.

Ключевые характеристики:

экран: 8,8" IPS, 2K, 165 Гц;

процессор: Snapdragon 8 Gen 3;

память: 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной;

звук: стереодинамики JBL;

поддержка сквозной зарядки.

Единственный минус — это китайская версия без локализации и сервисов Google, что можно исправить вручную.

Apple iPad mini (2024) — премиум для ценителей iOS

Замыкает тройку Apple iPad mini (2024), самое компактное и лёгкое устройство из списка. Он весит всего 293 г при толщине корпуса 6,3 мм. Средняя цена в России — 48,6 тыс. руб.

Ключевые характеристики:

экран: 8,3" Liquid Retina, True Tone, 60 Гц;

процессор: A17 Pro;

камера: 12 Мп;

биометрия: Touch ID;

поддержка Apple Pencil.

Это решение для тех, кто ценит экосистему Apple, удобство в работе и высокую скорость.

Сравнение моделей

Модель Экран Чип Память Аккумулятор Цена (руб.) Samsung Galaxy Tab A9 8,7" TFT, HD, 60 Гц Helio G99 microSD 5100 мАч от 12 600 Lenovo Legion Y700 (2025) 8,8" IPS, 2K, 165 Гц Snapdragon 8 Gen 3 16/512 ГБ сквозная зарядка от 29 800 Apple iPad mini (2024) 8,3" Liquid Retina, 60 Гц A17 Pro 8/256 ГБ* ≈ 5000 мАч* от 48 600

*точные конфигурации могут различаться.