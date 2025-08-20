Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 3:25

Забудьте про громоздкие сушилки: компактная новинка меняет правила игры

Компактные сушилки Morus Zero высушивают рубашку за 15 минут — данные производителя

Одежда, которая высыхает за считанные минуты, уже не фантастика. Новые технологии позволяют сократить время, потраченное на сушку, и сделать этот процесс удобнее. Компактные сушилки с циркуляцией воздуха становятся альтернативой громоздким машинам, особенно для тех, кто ценит пространство и энергию.

Как это работает

Миниатюрные устройства направляют поток тёплого или горячего воздуха прямо на ткань. В отличие от классических барабанных машин, они меньше по размеру, но оснащены режимами быстрой сушки, щадящими программами для деликатных тканей и функцией против складок.

Например, модель Morus Zero использует вакуумный метод и поток воздуха со скоростью до 70 км/ч. Производитель утверждает, что простая рубашка высыхает всего за 15 минут.

Для кого подойдут компактные сушилки

  • Жители небольших квартир — где каждая деталь интерьера имеет значение.
  • Студенты и путешественники — лёгкая и портативная техника удобна в дороге или общежитии.
  • Те, кто спешит — если нужно высушить футболку или нижнее бельё перед выходом.
  • Любители аккуратных вещей — специальная циркуляция воздуха помогает свести складки к минимуму.

Однако большие семьи вряд ли оценят такие устройства: вместимость ограничена примерно одним килограммом белья, поэтому целую стирку быстро обработать не получится.

Сколько стоит и сколько потребляет

Цены варьируются от 4500 до 9000 чешских крон. Энергопотребление зависит от мощности и длительности цикла: при 1000 Вт и 15 минутах работы устройство расходует около 0,25 кВт⋅ч, что в пересчёте составляет примерно 1,25 кроны за цикл.

Сравнение с традиционными сушилками

По скорости и экономичности компактные модели выигрывают, когда речь идёт о небольших объёмах.

  • Плюсы: мобильность, низкий уровень шума, экономия энергии и места.
  • Минусы: малая вместимость и непрактичность для больших стирок.

Что реально высушить за 15 минут

На быструю сушку стоит рассчитывать только при лёгких тканях: синтетике, мериносе или тонком хлопке. Влажная хлопковая футболка тоже может высохнуть за четверть часа, но лишь при хорошем отжиме и низкой влажности воздуха.

