Забудьте про громоздкие сушилки: компактная новинка меняет правила игры
Одежда, которая высыхает за считанные минуты, уже не фантастика. Новые технологии позволяют сократить время, потраченное на сушку, и сделать этот процесс удобнее. Компактные сушилки с циркуляцией воздуха становятся альтернативой громоздким машинам, особенно для тех, кто ценит пространство и энергию.
Как это работает
Миниатюрные устройства направляют поток тёплого или горячего воздуха прямо на ткань. В отличие от классических барабанных машин, они меньше по размеру, но оснащены режимами быстрой сушки, щадящими программами для деликатных тканей и функцией против складок.
Например, модель Morus Zero использует вакуумный метод и поток воздуха со скоростью до 70 км/ч. Производитель утверждает, что простая рубашка высыхает всего за 15 минут.
Для кого подойдут компактные сушилки
- Жители небольших квартир — где каждая деталь интерьера имеет значение.
- Студенты и путешественники — лёгкая и портативная техника удобна в дороге или общежитии.
- Те, кто спешит — если нужно высушить футболку или нижнее бельё перед выходом.
- Любители аккуратных вещей — специальная циркуляция воздуха помогает свести складки к минимуму.
Однако большие семьи вряд ли оценят такие устройства: вместимость ограничена примерно одним килограммом белья, поэтому целую стирку быстро обработать не получится.
Сколько стоит и сколько потребляет
Цены варьируются от 4500 до 9000 чешских крон. Энергопотребление зависит от мощности и длительности цикла: при 1000 Вт и 15 минутах работы устройство расходует около 0,25 кВт⋅ч, что в пересчёте составляет примерно 1,25 кроны за цикл.
Сравнение с традиционными сушилками
По скорости и экономичности компактные модели выигрывают, когда речь идёт о небольших объёмах.
- Плюсы: мобильность, низкий уровень шума, экономия энергии и места.
- Минусы: малая вместимость и непрактичность для больших стирок.
Что реально высушить за 15 минут
На быструю сушку стоит рассчитывать только при лёгких тканях: синтетике, мериносе или тонком хлопке. Влажная хлопковая футболка тоже может высохнуть за четверть часа, но лишь при хорошем отжиме и низкой влажности воздуха.
