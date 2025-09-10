Sony FX3 уже не кажется лидером: Canon готовит неожиданный ответ

Кинокамера, которая помещается в рюкзак и при этом обещает профессиональное качество изображения, — именно так можно охарактеризовать готовящийся к выходу Canon Cinema EOS C50 (или "EOS RC"). Эта модель может изменить представления о компактных киноинструментах, сочетая кинематографические возможности, эргономику и традиционное для Canon качество.

Новый шаг после EOS R5 C

C50 приходит на смену EOS R5 C, но отличается меньшим весом и более простым устройством. Canon сделала ставку на видеопроизводство: отказалась от механического затвора и электронного видоискателя, оставив только то, что действительно необходимо для операторов. По сути, это прямой вызов конкуренту Sony FX3, который уже закрепился в нише компактных киносистем.

Технические возможности

Датчик и запись:

Полнокадровый BSI CMOS на 32 МП, с возможной версией в 45 МП, основанной на

архитектуре R5 II.

Запись RAW 7K при 60 кадрах в секунду для максимальной свободы на постпродакшне.

Поддержка 4K до 120 кадров в секунду, идеально для динамичных сцен.

Кинофункции:

Запись в формате Open Gate для полного использования сенсора.

Более 15 ступеней динамического диапазона.

Профили C-Log2 и C-Log3.

Двойная база ISO — надёжная работа при слабом свете.

Эргономика и дизайн:

Вес менее 700 граммов (без объектива).

Поворотный ЖК-экран для гибкой работы.

Яркая красная кнопка записи и световой индикатор.

Возможность установки XLR-ручки для профессионального звука.

Переключатель режимов "Фото/Выкл./Видео" для гибридных проектов.

Носители и автофокус:

Два слота CFexpress Type B, либо варианты с двумя SD.

Dual Pixel CMOS AF II — проверенная система Canon.

Производительность и цена:

Серийная фотосъёмка до 40 кадров в секунду.

Ожидаемая цена: $3499-3999 за корпус.

Для кого создана C50

Эта камера особенно интересна:

авторам документального кино и независимым режиссёрам;

создателям гибридного контента, совмещающим фото и видео;

операторам, работающим с подвесами или в условиях, где важна мобильность.

Почему это важно для Canon

C50 — это не просто конкуренция с Sony FX3. Canon делает ставку на философию: киноинструменты должны быть компактными, доступными и удобными для работы в реальных условиях. Современные съёмки всё чаще происходят не в павильонах, а на улицах, в небольших студиях или на выезде.

Установив цену ниже $4000, Canon показывает, что стремится выйти за пределы элитного сегмента и сделать кинокамеру рабочим инструментом для широкого круга творцов. Это может стать моментом, когда "кино" перестанет быть уделом только больших студий и станет языком повседневного сторителлинга.

Canon Cinema EOS C50 может стать символом этой новой эры.