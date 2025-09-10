Sony FX3 уже не кажется лидером: Canon готовит неожиданный ответ
Кинокамера, которая помещается в рюкзак и при этом обещает профессиональное качество изображения, — именно так можно охарактеризовать готовящийся к выходу Canon Cinema EOS C50 (или "EOS RC"). Эта модель может изменить представления о компактных киноинструментах, сочетая кинематографические возможности, эргономику и традиционное для Canon качество.
Новый шаг после EOS R5 C
C50 приходит на смену EOS R5 C, но отличается меньшим весом и более простым устройством. Canon сделала ставку на видеопроизводство: отказалась от механического затвора и электронного видоискателя, оставив только то, что действительно необходимо для операторов. По сути, это прямой вызов конкуренту Sony FX3, который уже закрепился в нише компактных киносистем.
Технические возможности
Датчик и запись:
- Полнокадровый BSI CMOS на 32 МП, с возможной версией в 45 МП, основанной на
- архитектуре R5 II.
- Запись RAW 7K при 60 кадрах в секунду для максимальной свободы на постпродакшне.
- Поддержка 4K до 120 кадров в секунду, идеально для динамичных сцен.
Кинофункции:
- Запись в формате Open Gate для полного использования сенсора.
- Более 15 ступеней динамического диапазона.
- Профили C-Log2 и C-Log3.
- Двойная база ISO — надёжная работа при слабом свете.
Эргономика и дизайн:
- Вес менее 700 граммов (без объектива).
- Поворотный ЖК-экран для гибкой работы.
- Яркая красная кнопка записи и световой индикатор.
- Возможность установки XLR-ручки для профессионального звука.
- Переключатель режимов "Фото/Выкл./Видео" для гибридных проектов.
Носители и автофокус:
- Два слота CFexpress Type B, либо варианты с двумя SD.
- Dual Pixel CMOS AF II — проверенная система Canon.
Производительность и цена:
- Серийная фотосъёмка до 40 кадров в секунду.
Ожидаемая цена: $3499-3999 за корпус.
Для кого создана C50
Эта камера особенно интересна:
- авторам документального кино и независимым режиссёрам;
- создателям гибридного контента, совмещающим фото и видео;
- операторам, работающим с подвесами или в условиях, где важна мобильность.
Почему это важно для Canon
C50 — это не просто конкуренция с Sony FX3. Canon делает ставку на философию: киноинструменты должны быть компактными, доступными и удобными для работы в реальных условиях. Современные съёмки всё чаще происходят не в павильонах, а на улицах, в небольших студиях или на выезде.
Установив цену ниже $4000, Canon показывает, что стремится выйти за пределы элитного сегмента и сделать кинокамеру рабочим инструментом для широкого круга творцов. Это может стать моментом, когда "кино" перестанет быть уделом только больших студий и станет языком повседневного сторителлинга.
Canon Cinema EOS C50 может стать символом этой новой эры.
