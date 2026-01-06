Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:32

Дальний Восток пересаживается на рельсы: почему электрички бьют все рекорды популярности

Пассажиропоток электричек в Приморье вырос на 700 тысяч человек — АО Экспресс Приморье

Пассажиропоток пригородных поездов в Приморье в 2025 году заметно вырос и превысил отметку в 6 млн человек. Об этом сообщает UssurMedia со ссылкой на Telegram-канал АО "Экспресс Приморье". По данным перевозчика, только в Приморском крае электричками воспользовались около 6,4 млн пассажиров — это примерно на 700 тысяч больше, чем годом ранее. На фоне общей динамики по Дальнему Востоку регион остаётся ключевым полигоном обслуживания компании и формирует основную часть всего объёма перевозок.

В сообщении подчёркивается, что по итогам 2025 года услугами пригородных поездов на Дальнем Востоке воспользовались свыше 7,7 млн пассажиров. Из этого числа значительная доля приходится именно на Приморье, что отражает востребованность электричек в крае как повседневного вида транспорта. Рост по сравнению с 2024 годом, когда показатель превышал 5,7 млн пассажиров, перевозчик называет существенным.

Как изменился пассажиропоток в Приморье и на Дальнем Востоке

АО "Экспресс Приморье" сообщает, что по итогам 2025 года пригородными поездами воспользовались более 7 млн 700 тысяч пассажиров по Дальнему Востоку. При этом Приморский край дал около 6 млн 400 тысяч поездок, сохранив за собой статус крупнейшей зоны обслуживания перевозчика. Это означает, что основная нагрузка и основной спрос на пригородные перевозки в регионе по-прежнему концентрируются в Приморье.

"По итогам 2025 года услугами пригородных поездов воспользовались свыше 7 миллионов 700 тысяч пассажиров. Из них в Приморье — самом большом полигоне обслуживания АО "Экспресс Приморья" на пригородных поездах проехало порядка 6 миллионов 400 тысяч человек. Это значительный рост по сравнению с 2024 годом, когда аналогичный показатель составил более 5 миллионов 700 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении.

Сравнение с прошлым годом показывает прибавку примерно на 700 тысяч пассажиров. Такой рост в абсолютных цифрах подчёркивает, что пригородные маршруты остаются не только транспортной альтернативой, но и устойчивой системой для ежедневных поездок. Перевозчик связывает изменения с увеличением спроса и расширением практики использования электричек в качестве регулярного способа передвижения.

Единое расписание и отказ от сезонных изменений

По словам перевозчика, увеличение пассажиропотока в Приморье демонстрирует растущую востребованность пригородного железнодорожного сообщения. В связи с этим в регионе впервые введено единое расписание, которое действует круглый год и не предполагает сезонных корректировок. Такой подход призван сделать работу пригородных поездов более предсказуемой для пассажиров.

Фактически это означает, что график движения становится стабильным и не меняется в зависимости от времени года, как это обычно бывает на отдельных направлениях. Для пассажиров это может упростить планирование поездок и снизить зависимость от периодических изменений расписания. Перевозчик делает акцент на том, что мера введена впервые и связана именно с ростом востребованности пригородного сообщения.

