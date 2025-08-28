Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тяга со штангой
Тяга со штангой
© flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:46

Кубок сообщества 2025: 20 минут, две штанги и один неожиданный итог

Кубок сообщества 2025: участникам предстоит фронтальный присед и взятие штанги на грудь

В рамках Кубка сообщества 2025 года участникам предложено испытать себя в двух классических упражнениях с тяжелой атлетикой. За 20 минут необходимо выполнить по одному максимальному повторению в приседаниях со штангой на груди и во взятии штанги на грудь с виса.

Условия испытания

Приседания со штангой на груди (front squat) — один повтор с максимальным весом.
Взятие на грудь с виса (hang clean) — один повтор с максимальным весом.
После выполнения необходимо подсчитать суммарный вес обоих упражнений и опубликовать результат в комментариях. Эти данные станут частью общего зачёта Кубка.

Советы тренера

Эксперты напоминают: ключ к успешному приседанию со штангой на груди — правильная техника.

"В начале подъёма сосредоточьтесь на том, чтобы грудь и плечи тянулись вверх к потолку. Это поможет избежать ситуации, когда бёдра начинают подниматься быстрее плеч, и корпус чрезмерно наклоняется вперёд", — заявил тренер.

Такая корректировка движений не только улучшает результат, но и снижает риск ошибок, которые могут стоить лишённых килограммов в итоговом зачёте.

