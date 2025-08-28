Кубок сообщества 2025: 20 минут, две штанги и один неожиданный итог

В рамках Кубка сообщества 2025 года участникам предложено испытать себя в двух классических упражнениях с тяжелой атлетикой. За 20 минут необходимо выполнить по одному максимальному повторению в приседаниях со штангой на груди и во взятии штанги на грудь с виса.

Условия испытания

Приседания со штангой на груди (front squat) — один повтор с максимальным весом.

Взятие на грудь с виса (hang clean) — один повтор с максимальным весом.

После выполнения необходимо подсчитать суммарный вес обоих упражнений и опубликовать результат в комментариях. Эти данные станут частью общего зачёта Кубка.

Советы тренера

Эксперты напоминают: ключ к успешному приседанию со штангой на груди — правильная техника.

"В начале подъёма сосредоточьтесь на том, чтобы грудь и плечи тянулись вверх к потолку. Это поможет избежать ситуации, когда бёдра начинают подниматься быстрее плеч, и корпус чрезмерно наклоняется вперёд", — заявил тренер.

Такая корректировка движений не только улучшает результат, но и снижает риск ошибок, которые могут стоить лишённых килограммов в итоговом зачёте.