Китай и Белоруссия сообщили о совместном противостоянии гегемонизму

Китайская Народная Республика и Белоруссия будут совместными силами бороться против основанной на стремлении к мировому господству политики и политики грубой силы. Об этом сообщается в официальном правительственном сообщении, которое было размещено в рамках визита в Минск государственного и политического деятеля Ли Цян, который занимает пост премьера государственного совета КНР, пишет агентство РИА Новости.

В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики появилось официальное правительственное сообщение, согласно которому и Китай, и Республика Беларусь должны общими силами защищать международную систему, ядром которой является международная организация ООН. Кроме того, под защиту попадает порядок между государствами, который зиждется на международном праве. В соответствии с коммюнике, данные государства также должны сопротивляться любым проявлениям основанной на стремлении к мировому господству политики и политики грубой силы.

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