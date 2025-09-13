Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дима Билан
Дима Билан
© wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Опубликована сегодня в 20:51

Дима Билан рассказал, как он зеркалит поведение людей — и вот что из этого выходит

Дима Билан рассказал о своём подходе к общению и предотвращению конфликтов

Дима Билан, известный российский певец, поделился своим главным правилом в общении с людьми, которое помогает ему избегать конфликтов и поддерживать гармоничные отношения с окружающими. Он подчеркнул, что никогда не будет первым, кто грубит или ведет себя неуважительно. В интервью изданию Super артист рассказал, что в общении придерживается принципа "зеркалить" поведение людей.

По словам Билана, он всегда оценивает ситуацию и ведет себя в ответ на поведение собеседника, стараясь не переходить границы, если того не требуют обстоятельства. Певец отметил, что его подход заключается в том, чтобы не открывать "дверь" и не лезть в чужие личные пространства без приглашения. Он объяснил, что не станет вести себя грубо или неуважительно по отношению к тем людям, которые с ним ведут себя культурно и достойно.

"Не буду, образно если выражаться, дверь открывать и врываться в душу. Не буду скабрезничать с человеком, который ко мне норм и воспитан. И также, если кто-то что-то где-то в мой адрес скажет, я просто зеркалю. Никогда сам первым не делаю некрасивых шагов. В ответ — могу", — отметил Дима Билан.

Этот принцип зеркалирования, как уверяет певец, помогает ему избегать лишних конфликтов, а также сохранять хорошие отношения с людьми, ведь он придерживается правила: если никто не переходит грань, то и он не станет этого делать. Дима подчеркнул, что важно сохранять достоинство и уважение, даже когда окружающие могут поступать по-другому.

