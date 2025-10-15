Чихаете и устали? Врач Мясников рассказал, почему это не грипп и как быстрее восстановиться
С наступлением холодов большинство людей сталкиваются с простудой: насморк, чихание, слабость, боль в голове и повышение температуры. Но, как отмечают врачи, чаще всего это не грипп, а обычное ОРЗ — острое респираторное заболевание. Несмотря на схожие симптомы, течение таких болезней обычно лёгкое и не требует сложных анализов.
Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы, слова которого приводит "Аргументы и факты", рассказал, какие ошибки чаще всего совершают люди при лечении простуды и как быстрее восстановиться без вреда для организма.
"Большинство простудных заболеваний, сопровождающихся чиханием, головной болью и температурой, относятся к ОРЗ, а не к гриппу. В таких случаях нецелесообразно сдавать анализы на грипп или ковид, так как болезнь проходит через неделю при правильном уходе", — отметил врач Александр Мясников.
Почему не стоит паниковать при первых симптомах
По словам специалиста, простудные вирусы циркулируют постоянно, и человек сталкивается с ними несколько раз в год. Главное — не начинать бесполезные обследования и не перегружать организм лекарствами.
ОРЗ, в отличие от гриппа, развивается постепенно: сначала першение в горле, лёгкий насморк, затем температура и слабость. При гриппе же симптомы возникают резко — за несколько часов, и состояние ухудшается стремительно.
Мясников напоминает: в большинстве случаев организм справляется сам, если создать ему комфортные условия.
Основные правила ухода при простуде
Для ускорения выздоровления важно не столько лечение таблетками, сколько правильный режим.
"Для ускорения восстановления я советую больше отдыхать, не выходить на улицу и правильно организовать быт", — подчеркнул врач.
Ключевые рекомендации специалиста:
• Проветривайте комнату несколько раз в день.
• Поддерживайте оптимальную температуру воздуха (около +20 °C) и влажность.
• Регулярно мойте руки и лицо, чтобы удалить микробы с кожи.
• Принимайте душ — это допустимо и полезно, но от ванны лучше воздержаться из-за потоотделения и слабости.
Правильное питание при ОРЗ
Мясников уделил особое внимание питанию. Организм тратит много энергии на борьбу с вирусом, поэтому еда должна быть лёгкой и питательной.
"Куриный бульон снижает интоксикацию, а продукты с витамином C — облепиха, чёрная смородина, перец — укрепляют иммунитет", — отметил врач.
Белки, жидкость и витамины — основа восстановления. Избегайте тяжёлой пищи, жареного, алкоголя и сладких газировок.
Таблица "Питание при простуде"
|Продукты
|Польза
|Примечание
|Куриный бульон
|Снижает воспаление, поддерживает водный баланс
|Подходит даже при температуре
|Облепиха, смородина, цитрусы
|Источник витамина C
|Повышают устойчивость к вирусам
|Перец, брокколи, зелень
|Антиоксиданты, витамин А и С
|Поддерживают сосуды и дыхание
|Тёплое питьё (чай, морс)
|Ускоряет выведение токсинов
|Пить часто, но не горячее
|Каши и овощные супы
|Лёгкое усвоение
|Не раздражают желудок
Нужно ли сбивать температуру
Одна из главных ошибок при простуде — преждевременный приём жаропонижающих.
"Температуру ниже 38 градусов сбивать не нужно, так как это помогает уничтожению вирусов. Жаропонижающее нужно применять только при выраженной слабости или высокой температуре", — объяснил Мясников.
Температура — естественная реакция организма. Она активирует иммунные клетки и ускоряет борьбу с инфекцией. Исключение — хронические заболевания сердца, лёгких или диабет, когда повышение температуры может быть опасным. В этих случаях следует действовать по рекомендации врача.
Симптомы, требующие внимания
Простуда обычно проходит за 5-7 дней. Если симптомы не ослабевают или появляются новые — одышка, боль в груди, высокая температура дольше трёх дней — важно обратиться к врачу. Это может быть признаком осложнений: бронхита, гайморита или пневмонии.
Мясников также советует не прекращать приём постоянных препаратов, если у человека есть хронические болезни.
"Важно продолжать приём базовых препаратов при гипертонии или диабете", — подчеркнул он.
Советы шаг за шагом: как восстановиться быстрее
-
Отдыхайте. Сон — лучшее лекарство: он помогает иммунитету работать эффективно.
-
Пейте больше жидкости. Тёплая вода, морс, травяной чай выводят токсины.
-
Следите за воздухом. Сухой воздух усиливает кашель и насморк.
-
Легко питайтесь. Никаких жирных блюд, только лёгкие супы и фрукты.
-
Не принимайте антибиотики без показаний. Они не действуют на вирусы.
-
Измеряйте температуру. Контролируйте состояние, но не сбивайте жар без причины.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пить антибиотики при первых признаках простуды.
Последствие: нарушение микрофлоры и снижение иммунитета.
Альтернатива: при вирусных ОРЗ эффективны покой, питьё и симптоматическое лечение.
-
Ошибка: выходить на работу с температурой.
Последствие: ухудшение состояния и заражение коллег.
Альтернатива: несколько дней дома ускорят выздоровление.
-
Ошибка: сбивать жар сразу после 37,5 °C.
Последствие: ослабление иммунной реакции.
Альтернатива: дать организму возможность побороть вирус.
А что если температура не спадает?
Если жар держится больше трёх дней или поднимается выше 39 °C, необходимо обратиться к врачу. Возможно, присоединилась бактериальная инфекция, требующая антибактериальной терапии. Самолечение в таких случаях опасно.
