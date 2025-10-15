Чихаете и устали? Врач Мясников рассказал, почему это не грипп и как быстрее восстановиться

С наступлением холодов большинство людей сталкиваются с простудой: насморк, чихание, слабость, боль в голове и повышение температуры. Но, как отмечают врачи, чаще всего это не грипп, а обычное ОРЗ — острое респираторное заболевание. Несмотря на схожие симптомы, течение таких болезней обычно лёгкое и не требует сложных анализов.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы, слова которого приводит "Аргументы и факты", рассказал, какие ошибки чаще всего совершают люди при лечении простуды и как быстрее восстановиться без вреда для организма.

"Большинство простудных заболеваний, сопровождающихся чиханием, головной болью и температурой, относятся к ОРЗ, а не к гриппу. В таких случаях нецелесообразно сдавать анализы на грипп или ковид, так как болезнь проходит через неделю при правильном уходе", — отметил врач Александр Мясников.

Почему не стоит паниковать при первых симптомах

По словам специалиста, простудные вирусы циркулируют постоянно, и человек сталкивается с ними несколько раз в год. Главное — не начинать бесполезные обследования и не перегружать организм лекарствами.

ОРЗ, в отличие от гриппа, развивается постепенно: сначала першение в горле, лёгкий насморк, затем температура и слабость. При гриппе же симптомы возникают резко — за несколько часов, и состояние ухудшается стремительно.

Мясников напоминает: в большинстве случаев организм справляется сам, если создать ему комфортные условия.

Основные правила ухода при простуде

Для ускорения выздоровления важно не столько лечение таблетками, сколько правильный режим.

"Для ускорения восстановления я советую больше отдыхать, не выходить на улицу и правильно организовать быт", — подчеркнул врач.

Ключевые рекомендации специалиста:

• Проветривайте комнату несколько раз в день.

• Поддерживайте оптимальную температуру воздуха (около +20 °C) и влажность.

• Регулярно мойте руки и лицо, чтобы удалить микробы с кожи.

• Принимайте душ — это допустимо и полезно, но от ванны лучше воздержаться из-за потоотделения и слабости.

Правильное питание при ОРЗ

Мясников уделил особое внимание питанию. Организм тратит много энергии на борьбу с вирусом, поэтому еда должна быть лёгкой и питательной.

"Куриный бульон снижает интоксикацию, а продукты с витамином C — облепиха, чёрная смородина, перец — укрепляют иммунитет", — отметил врач.

Белки, жидкость и витамины — основа восстановления. Избегайте тяжёлой пищи, жареного, алкоголя и сладких газировок.

Таблица "Питание при простуде"