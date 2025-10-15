Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Постоянный насморк у взрослого
Постоянный насморк у взрослого
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:26

Чихаете и устали? Врач Мясников рассказал, почему это не грипп и как быстрее восстановиться

Медик Мясников объяснил, почему при ОРЗ важно отдыхать и поддерживать влажность воздуха

С наступлением холодов большинство людей сталкиваются с простудой: насморк, чихание, слабость, боль в голове и повышение температуры. Но, как отмечают врачи, чаще всего это не грипп, а обычное ОРЗ — острое респираторное заболевание. Несмотря на схожие симптомы, течение таких болезней обычно лёгкое и не требует сложных анализов.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы, слова которого приводит "Аргументы и факты", рассказал, какие ошибки чаще всего совершают люди при лечении простуды и как быстрее восстановиться без вреда для организма.

"Большинство простудных заболеваний, сопровождающихся чиханием, головной болью и температурой, относятся к ОРЗ, а не к гриппу. В таких случаях нецелесообразно сдавать анализы на грипп или ковид, так как болезнь проходит через неделю при правильном уходе", — отметил врач Александр Мясников.

Почему не стоит паниковать при первых симптомах

По словам специалиста, простудные вирусы циркулируют постоянно, и человек сталкивается с ними несколько раз в год. Главное — не начинать бесполезные обследования и не перегружать организм лекарствами.

ОРЗ, в отличие от гриппа, развивается постепенно: сначала першение в горле, лёгкий насморк, затем температура и слабость. При гриппе же симптомы возникают резко — за несколько часов, и состояние ухудшается стремительно.

Мясников напоминает: в большинстве случаев организм справляется сам, если создать ему комфортные условия.

Основные правила ухода при простуде

Для ускорения выздоровления важно не столько лечение таблетками, сколько правильный режим.

"Для ускорения восстановления я советую больше отдыхать, не выходить на улицу и правильно организовать быт", — подчеркнул врач.

Ключевые рекомендации специалиста:
• Проветривайте комнату несколько раз в день.
• Поддерживайте оптимальную температуру воздуха (около +20 °C) и влажность.
• Регулярно мойте руки и лицо, чтобы удалить микробы с кожи.
• Принимайте душ — это допустимо и полезно, но от ванны лучше воздержаться из-за потоотделения и слабости.

Правильное питание при ОРЗ

Мясников уделил особое внимание питанию. Организм тратит много энергии на борьбу с вирусом, поэтому еда должна быть лёгкой и питательной.

"Куриный бульон снижает интоксикацию, а продукты с витамином C — облепиха, чёрная смородина, перец — укрепляют иммунитет", — отметил врач.

Белки, жидкость и витамины — основа восстановления. Избегайте тяжёлой пищи, жареного, алкоголя и сладких газировок.

Таблица "Питание при простуде"

Продукты Польза Примечание
Куриный бульон Снижает воспаление, поддерживает водный баланс Подходит даже при температуре
Облепиха, смородина, цитрусы Источник витамина C Повышают устойчивость к вирусам
Перец, брокколи, зелень Антиоксиданты, витамин А и С Поддерживают сосуды и дыхание
Тёплое питьё (чай, морс) Ускоряет выведение токсинов Пить часто, но не горячее
Каши и овощные супы Лёгкое усвоение Не раздражают желудок

Нужно ли сбивать температуру

Одна из главных ошибок при простуде — преждевременный приём жаропонижающих.

"Температуру ниже 38 градусов сбивать не нужно, так как это помогает уничтожению вирусов. Жаропонижающее нужно применять только при выраженной слабости или высокой температуре", — объяснил Мясников.

Температура — естественная реакция организма. Она активирует иммунные клетки и ускоряет борьбу с инфекцией. Исключение — хронические заболевания сердца, лёгких или диабет, когда повышение температуры может быть опасным. В этих случаях следует действовать по рекомендации врача.

Симптомы, требующие внимания

Простуда обычно проходит за 5-7 дней. Если симптомы не ослабевают или появляются новые — одышка, боль в груди, высокая температура дольше трёх дней — важно обратиться к врачу. Это может быть признаком осложнений: бронхита, гайморита или пневмонии.

Мясников также советует не прекращать приём постоянных препаратов, если у человека есть хронические болезни.

"Важно продолжать приём базовых препаратов при гипертонии или диабете", — подчеркнул он.

Советы шаг за шагом: как восстановиться быстрее

  1. Отдыхайте. Сон — лучшее лекарство: он помогает иммунитету работать эффективно.

  2. Пейте больше жидкости. Тёплая вода, морс, травяной чай выводят токсины.

  3. Следите за воздухом. Сухой воздух усиливает кашель и насморк.

  4. Легко питайтесь. Никаких жирных блюд, только лёгкие супы и фрукты.

  5. Не принимайте антибиотики без показаний. Они не действуют на вирусы.

  6. Измеряйте температуру. Контролируйте состояние, но не сбивайте жар без причины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить антибиотики при первых признаках простуды.
    Последствие: нарушение микрофлоры и снижение иммунитета.
    Альтернатива: при вирусных ОРЗ эффективны покой, питьё и симптоматическое лечение.

  • Ошибка: выходить на работу с температурой.
    Последствие: ухудшение состояния и заражение коллег.
    Альтернатива: несколько дней дома ускорят выздоровление.

  • Ошибка: сбивать жар сразу после 37,5 °C.
    Последствие: ослабление иммунной реакции.
    Альтернатива: дать организму возможность побороть вирус.

А что если температура не спадает?

Если жар держится больше трёх дней или поднимается выше 39 °C, необходимо обратиться к врачу. Возможно, присоединилась бактериальная инфекция, требующая антибактериальной терапии. Самолечение в таких случаях опасно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ультрафиолет ослабляет волосы и приводит к их выпадению на солнце — Мария Васильева сегодня в 9:59
SPF не только для лица: рабочая схема ухода, чтобы солнце не сожгло корни и не выгорел цвет

Почему волосы начинают выпадать после жарких дней? Трихолог объясняет, как солнце влияет на волосы и какие средства помогут сохранить блеск и здоровье прядей.

Читать полностью » Врач Чернышова: заразиться ветрянкой может каждый, кто не болел и не вакцинировался сегодня в 4:19
Ветрянка не прощает ошибок: почему даже один контакт гарантирует заражение

Ветрянка кажется безобидной, но её вирус невероятно заразен. Как работает вакцина и почему она нужна не только детям — объясняет терапевт Надежда Чернышова.

Читать полностью » Терапевт Матвеева: киви помогает укрепить иммунитет и улучшить пищеварение сегодня в 3:44
Фрукт, который работает как витамин, успокоительное и косметолог одновременно

Неожиданно полезный киви помогает не только укрепить иммунитет, но и улучшить сон, пищеварение и зрение — при этом оставаясь простым и доступным фруктом.

Читать полностью » Терапевт Андрей Кондрахин: бесконтрольное применение антибиотиков усиливает резистентность бактерий сегодня в 2:19
Планета теряет защиту: антибиотики сдаются, и человечество ищет способ выжить

Может ли личный "паспорт антибиотиков" защитить человечество от супербактерий? Врачи объясняют, почему новая идея может стать спасением медицины.

Читать полностью » Профессор Сеченовского университета Алексей Данилов объяснил, как движение запускает выработку миокинов сегодня в 1:33
Боль сдаётся без лекарств: тело само способно включить внутренний обезболивающий механизм

Почему движение помогает не только улучшить фигуру, но и снизить боль? Учёные раскрыли, как "спортивные перекусы" влияют на мозг и эмоции.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Жаровская предупредила: даже умеренное употребление алкоголя замедляет метаболизм сегодня в 0:29
Алкоголь стирает границы, но не без последствий: как бокал вина превращается в жировой гепатоз

Даже бокал вина может замедлить обмен веществ и вызвать нагрузку на печень. Почему спиртное мешает худеть и как восстановить метаболизм — объясняем подробно.

Читать полностью » Биопсихолог Мэри Поффенрот: мозгу нужно до трёх недель, чтобы привыкнуть к новой стрижке вчера в 23:53
Коротко — не значит плохо: как вернуть уверенность, если прическа всё испортила

Разочарование после короткой стрижки — обычное дело. Разбираемся, как принять новое отражение, вернуть уверенность и сделать этот период лёгким.

Читать полностью » Сладости и жирная пища вызывают перестройку нейронных связей, усиливая зависимость и снижая самоконтроль вчера в 23:44
Еда как наркотик: как шоколад и чипсы "перепрошивают" мозг

Пищевая зависимость сравнима с действием наркотиков. Узнайте, как любимая еда меняет наш мозг и как с этим справиться. Полезные советы внутри.

Читать полностью »

Новости
Еда
Лимонный крем с яйцом получается густым, шелковистым и чуть кисловатым
ЦФО
Экономист Игорь Балынин: ежемесячное пособие по уходу за ребёнком при средней зарплате достигнет 38,7 тысячи рублей
ДФО
Биологи зафиксировали увеличение числа ядовитой рыбы фугу в Приморье — Александр Олифиренко
Еда
Салат из крабовых палочек с сыром и чесноком получается сытным
Садоводство
В средней полосе России осенью выкапывают гладиолусы, канны и георгины
Красота и здоровье
Невролог Джикия: стресс нарушает работу кишечника и вызывает спазмы
Спорт и фитнес
Суд рассматривает иски к компании, связанной с Антоном Сихарулидзе, на сумму более 125 миллионов рублей
Садоводство
Плодовые деревья зимой защищают от грызунов капроном, спанбондом и теплоизоляцией труб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet