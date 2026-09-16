Общая фамилия создает иллюзию крепкого брака: настоящий секрет семейной стабильности оказался глубже

Общая фамилия не является гарантированным инструментом укрепления союза, а лишь служит маркером определенных психологических установок партнеров. Об этом в эксклюзивном комментарии для NewsInfo рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Ранее сообщалось, что пары с общей фамилией реже сталкиваются с расторжением брака. Согласно статистическим данным, супруги, сохранившие разные фамилии, расстаются примерно на пятьдесят процентов чаще, а их совместная жизнь завершается в среднем на треть раньше. Однако эксперты подчеркивают, что само по себе наличие единой фамилии не выступает прямой причиной устойчивости отношений.

По словам психолога, в данном вопросе корреляцию часто ошибочно принимают за причинно-следственную связь. Эксперт отметила, что женщины, принимающие фамилию мужа, чаще ориентированы на традиционный уклад, религиозны и ценят стабильность выше личных амбиций. Мужчины, настаивающие на этом шаге, также обычно придерживаются патриархальных взглядов. Такие люди изначально настроены на сохранение семьи любой ценой и терпимее относятся к возникающим трудностям. Часто атмосфера дома становится для них фундаментом, ради которого они готовы идти на компромиссы.

"Люди с такими установками изначально реже разводятся. Не потому, что фамилия их скрепляет, а потому, что они терпимее относятся к проблемам и реже подают на развод при трудностях. Для них брак скорее фундаментален", — пояснила Абравитова.

Напротив, пары, где супруга оставляет девичью фамилию, зачастую состоят из финансово независимых людей с высшим образованием и карьерными целями. Такие союзы нередко заключаются в более зрелом возрасте.

Специалисты отмечают, что откладывание брака делает партнеров более автономными и требовательными друг к другу. В случае разлада им легче решиться на разрыв, так как они меньше зависят от мнения общества и имеют ресурсы для самостоятельной жизни.

Иногда решение не менять фамилию продиктовано подсознательной неуверенностью в партнере. Если женщина чувствует шаткость отношений, она избегает лишних бюрократических сложностей, связанных с документами. При этом в российском обществе до сих пор сильно давление старшего поколения, воспринимающего отказ от смены фамилии как признак несерьезности намерений.

В то же время многие современные пары выбирают единую фамилию исключительно из прагматизма. Для упрощения бюрократических процедур при регистрации брака и последующих поездках с детьми общая фамилия становится удобным логистическим решением, не имеющим отношения к духовным ценностям.

"Смотреть на то, что люди с общей фамилией — это значит крепкий брак, глупо. Надо понимать, что если вы вступаете в союз, то общая фамилия — это совершенно не гарантия того, что он не распадется", — добавила специалист.

Иногда отсутствие конфликтов свидетельствует не о гармонии, а о глубоком отчуждении. Чтобы не доводить ситуацию до критической точки, юристы напоминают, что в стране обсуждается обязательная медиация, которая должна помочь супругам найти общий язык до официального разрыва.

Читайте также