Секреты безопасности: 5 ошибок, которые могут стоить жизни

Даже самый осторожный водитель может попасть в ДТП — особенно если он новичок. Опытный автоинструктор рассказал, какие промахи чаще всего становятся причиной аварий и как их избежать.

Недостаточное внимание к дорожной обстановке. Опытные водители следят не только за навигатором, но и за знаками, разметкой и другими участниками движения. Новички же часто полагаются исключительно на GPS, забывая, что навигатор может не учитывать временные ограничения или изменения в дорожной схеме.

"Если водитель не замечает знаки или не следит за поведением других машин, он рискует нарушить скоростной режим или не выдержать дистанцию", — поясняет эксперт.

Паника и эмоции за рулём. В автошколах редко учат, как сохранять хладнокровие в экстренных ситуациях. Новички чаще теряют контроль, поддаются панике или вступают в конфликты.

"Главное — сохранять спокойствие. Лишние эмоции только усугубляют ситуацию", — отмечает инструктор.

Самоуверенность после первых успехов. Многие начинающие водители, почувствовав уверенность, перестают быть осторожными. Но отсутствие опыта может сыграть злую шутку: в критический момент реакции может не хватить.

Чрезмерная концентрация на машинах сзади. Если сзади кто-то "висит" на хвосте, новички начинают нервничать: ускоряются, чаще смотрят в зеркала, отвлекаясь от дороги впереди.

"Давление сзади — не повод терять бдительность. Если нет возможности уступить, лучше просто игнорировать такого водителя", — советует эксперт.

Неподготовленность к неожиданностям. В багажнике всегда должны быть:

аптечка, огнетушитель, светоотражающий жилет.

запасное колесо и базовый набор инструментов.

технические жидкости (для старых авто).

Также новички иногда путают топливо — заливают дизель вместо бензина или наоборот.