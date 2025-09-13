Температура растет, а вы… Стоп! Три опасных действия при простуде, о которых молчат врачи
Простуда обычно воспринимается как лёгкое и привычное заболевание, которое можно "перетерпеть" или быстро вылечить народными средствами и аптечными препаратами без рецепта. Но за кажущейся безобидностью скрывается опасность: неправильное самолечение способно привести не только к осложнениям, но и к хроническим проблемам с дыхательной системой.
Самые опасные привычки при самолечении
По словам врача Ольги Уланкиной, одной из главных ошибок становится бесконтрольный приём антибиотиков.
"Такое "лечение” нарушает баланс микрофлоры и делает бактерии устойчивыми к препарату. В будущем это может свести на нет эффективность антибактериальной терапии", — отметила специалист.
Не менее распространена привычка злоупотреблять жаропонижающими.
"Попытки сбивать температуру ниже 38 °C парацетамолом или ибупрофеном каждые 2-3 часа могут привести к токсическому поражению печени и почек", — объяснила врач Ольга Уланкина.
Опасность также представляет одновременный приём нескольких препаратов, содержащих одно и то же действующее вещество: риск передозировки в этом случае значительно выше.
Чего стоит избегать
Ингаляции над кипятком и прогревания при острой простуде усиливают воспаление и могут ускорить распространение инфекции.
Избыток витамина C повышает вероятность образования камней в почках.
Иммуномодуляторы иногда запускают аутоиммунные процессы, что особенно рискованно при неконтролируемом приёме.
Сосудосуживающие капли при использовании дольше недели вызывают медикаментозный ринит: сосуды перестают реагировать на лекарство, и человек оказывается в замкнутом круге зависимости.
Когда можно лечиться дома
Если заболевание протекает легко, а хронических патологий нет, допустимо ограничиться домашним лечением.
Достаточно:
- обеспечить организму отдых;
- пить больше жидкости;
- принимать жаропонижающие только при температуре выше 38 °C и строго по инструкции.
Когда нужен врач
Если через 3-4 дня не наступает улучшения, температура остаётся высокой, появляется кашель с мокротой, боль в груди или одышка, необходима консультация специалиста. В этих случаях самолечение может быть опасным.
Самолечение при простуде не всегда безобидно. Попытка ускорить выздоровление с помощью антибиотиков, лишних препаратов или сомнительных методов часто даёт обратный результат. Важно отличать лёгкие формы болезни, когда достаточно покоя и жидкости, от случаев, требующих медицинской помощи.
Три интересных факта
- Всемирная организация здравоохранения считает устойчивость к антибиотикам одной из глобальных угроз XXI века.
- Организм в состоянии справляться с вирусной простудой самостоятельно за 5-7 дней в 80 % случаев.
- Умеренное повышение температуры (до 38 °C) помогает иммунной системе эффективнее бороться с вирусами.
