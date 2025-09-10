Чихание против коронавируса: неожиданный эффект риновируса

Простуда, сопровождающаяся насморком, может временно снизить риск заражения коронавирусом. К такому выводу пришли учёные Национального европейского центра здравоохранения, исследование опубликовано в Journal of Infectious Disease.

Что показало исследование

В работе участвовало более 4 тысяч человек, за которыми наблюдали с мая 2020 по февраль 2021 года. Регулярные мазки из носа и горла показали: те, кто незадолго до контакта с COVID-19 переболел риновирусной инфекцией, заражались коронавирусом на 48% реже.

Даже если инфицирование SARS-CoV-2 происходило, течение болезни было легче: вирусная нагрузка у этих пациентов оказывалась почти в 10 раз ниже, чем у тех, кто не болел простудой.

Почему так происходит

Риновирусы — одна из главных причин насморка, чихания и лёгкого недомогания. При их атаке организм запускает активный выброс интерферонов — белков, которые первыми включаются в борьбу с вирусами.

Интерфероновый ответ в дыхательных путях создаёт своеобразный "барьер", мешающий коронавирусу закрепиться в клетках. Проще говоря, иммунитет, мобилизованный против риновируса, временно даёт отпор и SARS-CoV-2.

Но эффект ограничен

Учёные подчёркивают: такая защита носит краткосрочный характер и не является надёжной. Простуда не способна заменить вакцинацию и не гарантирует невосприимчивости к ковиду.

Главное

Недавний насморк действительно может временно снизить риск заражения COVID-19 и облегчить его течение за счёт интерферонового ответа. Однако эффект кратковременный и нестабильный, а наиболее надёжной защитой остаётся вакцинация.