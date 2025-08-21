Эти ошибки хозяев сокращают жизнь кошки на годы — и об этом молчат даже ветеринары

Цель этой статьи — не напугать, а предупредить: чем больше вы знаете, тем лучше сможете заботиться о своём питомце.

1. Удаление когтей

Для кошек когти — это не только "инструмент", но и средство защиты. Без них уличная кошка становится практически беззащитной перед другими животными. Даже домашним питомцам когти нужны для нормального поведения и здоровья.

2. Постоянно доступная еда

Если миска с сухим кормом всегда полная, кошка может переедать. Это приводит к ожирению и проблемам со здоровьем, а также может привлекать бактерии и насекомых.

3. Только сухой корм

Сухой корм содержит мало влаги и нагружает почки. Ветеринары советуют добавлять влажный корм — он полезнее для мочевыделительной системы.

4. Отсутствие регулярных визитов к ветеринару

Даже здорово выглядящая кошка должна хотя бы раз в год проходить осмотр. Многие болезни (почечная недостаточность, диабет, гипертиреоз) долго протекают скрыто.

5. Корм с высоким содержанием углеводов

Кошки — строгие хищники, их организм плохо усваивает растительные продукты. Им нужен рацион на основе мяса и богатый белком.

6. Домашняя еда "с рук хозяина"

Самодельные блюда часто не содержат всех необходимых витаминов и микроэлементов. Без сбалансированного состава легко навредить здоровью питомца.

7. Игнорирование прививок

Даже если кошка никогда не выходит на улицу, она не застрахована. Человек может принести вирусы и бактерии на одежде или обуви. Вакцинация защищает от бешенства, лейкоза и других болезней.

8. Отсутствие защиты от паразитов

Блохи, клещи и даже комары могут попасть в дом вместе с людьми. Они переносят опасные болезни — от глистов до сердечного червя.

9. Нет укрытия на улице

Если кошка гуляет, ей нужно безопасное место для отдыха, особенно зимой и в плохую погоду.

10. Игнорирование проблем со здоровьем

Хроническая рвота, понос или апатия — это не "мелочи", а возможные симптомы серьёзных заболеваний: от аллергии до сердечных или почечных патологий.

11. Игнорирование изменений в поведении

Если кошка стала скрытной, перестала есть или, наоборот, слишком навязчива, это может указывать на боль или стресс.

12. Опасные растения в доме

Лилии, алоэ, монстера и сотни других растений ядовиты для кошек. Перед тем как поставить цветок в доме или в саду, убедитесь, что он безопасен.