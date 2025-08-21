Эти ошибки хозяев сокращают жизнь кошки на годы — и об этом молчат даже ветеринары
Цель этой статьи — не напугать, а предупредить: чем больше вы знаете, тем лучше сможете заботиться о своём питомце.
1. Удаление когтей
Для кошек когти — это не только "инструмент", но и средство защиты. Без них уличная кошка становится практически беззащитной перед другими животными. Даже домашним питомцам когти нужны для нормального поведения и здоровья.
2. Постоянно доступная еда
Если миска с сухим кормом всегда полная, кошка может переедать. Это приводит к ожирению и проблемам со здоровьем, а также может привлекать бактерии и насекомых.
3. Только сухой корм
Сухой корм содержит мало влаги и нагружает почки. Ветеринары советуют добавлять влажный корм — он полезнее для мочевыделительной системы.
4. Отсутствие регулярных визитов к ветеринару
Даже здорово выглядящая кошка должна хотя бы раз в год проходить осмотр. Многие болезни (почечная недостаточность, диабет, гипертиреоз) долго протекают скрыто.
5. Корм с высоким содержанием углеводов
Кошки — строгие хищники, их организм плохо усваивает растительные продукты. Им нужен рацион на основе мяса и богатый белком.
6. Домашняя еда "с рук хозяина"
Самодельные блюда часто не содержат всех необходимых витаминов и микроэлементов. Без сбалансированного состава легко навредить здоровью питомца.
7. Игнорирование прививок
Даже если кошка никогда не выходит на улицу, она не застрахована. Человек может принести вирусы и бактерии на одежде или обуви. Вакцинация защищает от бешенства, лейкоза и других болезней.
8. Отсутствие защиты от паразитов
Блохи, клещи и даже комары могут попасть в дом вместе с людьми. Они переносят опасные болезни — от глистов до сердечного червя.
9. Нет укрытия на улице
Если кошка гуляет, ей нужно безопасное место для отдыха, особенно зимой и в плохую погоду.
10. Игнорирование проблем со здоровьем
Хроническая рвота, понос или апатия — это не "мелочи", а возможные симптомы серьёзных заболеваний: от аллергии до сердечных или почечных патологий.
11. Игнорирование изменений в поведении
Если кошка стала скрытной, перестала есть или, наоборот, слишком навязчива, это может указывать на боль или стресс.
12. Опасные растения в доме
Лилии, алоэ, монстера и сотни других растений ядовиты для кошек. Перед тем как поставить цветок в доме или в саду, убедитесь, что он безопасен.
