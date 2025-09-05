Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кондиционер
Кондиционер
© freepik.com is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:39

+16 и +26 одинаково опасны: чем грозит неправильная температура в доме

Врач Лапа считает +24 °C наиболее комфортной температурой для здоровья

Терапевт Людмила Лапа в беседе с RT назвала комфортную температуру для дома и объяснила, почему важно соблюдать эти показатели.

Какая температура оптимальна

По словам специалиста, лучшей для здоровья является температура около +24 °C.

"Ни в коем случае не должно быть плюс 16 градусов или плюс 26 градусов — это всё некомфортная температура. При ней соотношение кислорода и углекислого газа нарушается — и мы плохо дышим", — подчеркнула Лапа.

Роль свежего воздуха

Врач напомнила, что проветривание особенно важно перед сном, независимо от того, здоров человек или болен:

  • окна нужно открывать минимум на полчаса,

  • после проветривания в период сна окна лучше закрыть, чтобы избежать сквозняков.

Дополнительные советы

Если человек болен, то при проветривании стоит:

  • полностью укрываться одеждой или одеялом,

  • либо временно выйти из комнаты.

Итог

Поддержание температуры около 24 градусов и регулярное проветривание помогают создать здоровый микроклимат дома, снижают риск простуд и обеспечивают качественный сон.

