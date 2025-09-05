+16 и +26 одинаково опасны: чем грозит неправильная температура в доме

Терапевт Людмила Лапа в беседе с RT назвала комфортную температуру для дома и объяснила, почему важно соблюдать эти показатели.

Какая температура оптимальна

По словам специалиста, лучшей для здоровья является температура около +24 °C.

"Ни в коем случае не должно быть плюс 16 градусов или плюс 26 градусов — это всё некомфортная температура. При ней соотношение кислорода и углекислого газа нарушается — и мы плохо дышим", — подчеркнула Лапа.

Роль свежего воздуха

Врач напомнила, что проветривание особенно важно перед сном, независимо от того, здоров человек или болен:

окна нужно открывать минимум на полчаса ,

после проветривания в период сна окна лучше закрыть, чтобы избежать сквозняков.

Дополнительные советы

Если человек болен, то при проветривании стоит:

полностью укрываться одеждой или одеялом,

либо временно выйти из комнаты.

Итог

Поддержание температуры около 24 градусов и регулярное проветривание помогают создать здоровый микроклимат дома, снижают риск простуд и обеспечивают качественный сон.