+16 и +26 одинаково опасны: чем грозит неправильная температура в доме
Терапевт Людмила Лапа в беседе с RT назвала комфортную температуру для дома и объяснила, почему важно соблюдать эти показатели.
Какая температура оптимальна
По словам специалиста, лучшей для здоровья является температура около +24 °C.
"Ни в коем случае не должно быть плюс 16 градусов или плюс 26 градусов — это всё некомфортная температура. При ней соотношение кислорода и углекислого газа нарушается — и мы плохо дышим", — подчеркнула Лапа.
Роль свежего воздуха
Врач напомнила, что проветривание особенно важно перед сном, независимо от того, здоров человек или болен:
-
окна нужно открывать минимум на полчаса,
-
после проветривания в период сна окна лучше закрыть, чтобы избежать сквозняков.
Дополнительные советы
Если человек болен, то при проветривании стоит:
-
полностью укрываться одеждой или одеялом,
-
либо временно выйти из комнаты.
Итог
Поддержание температуры около 24 градусов и регулярное проветривание помогают создать здоровый микроклимат дома, снижают риск простуд и обеспечивают качественный сон.
