Анна Кендрик
Анна Кендрик
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Опубликована сегодня в 7:07

От триллера до стендапа: неожиданный союз Кендрик и Рогена на большом экране

Анна Кендрик и Сет Роген могут сыграть в драмеди "Малыши" — Variety

Что может получиться, если объединить актрису, знакомую зрителям по мюзиклам и триллерам, и актёра-комика с ярким чувством юмора? Ответ ищите в новой драмеди "Малыши", где встретятся Анна Кендрик и Сет Роген.

Американская звезда Анна Кендрик ("Идеальный голос", "Простая просьба") и канадский комик Сет Роген ("SuperПерцы", "Киностудия") обсуждают возможность сыграть главные роли в предстоящем фильме "Babies" ("Малыши"). Об этом сообщило издание Variety.

Кто стоит за проектом

Режиссёром и автором сценария стала Лорен Миллер Роген, ранее снявшая драму "Как отец" с Кристен Белл. На этот раз события развернутся в Лос-Анджелесе, где пара героев окажется перед важным жизненным выбором.

О чём история

Создатели описывают будущую ленту как рассказ о пути к родительству. В центре сюжета — Энни и Аарон, которые сомневаются, готовы ли они стать мамой и папой. Их размышления прерывает неожиданное событие: в их доме появляется подруга, недавно пережившая развод, вместе с трёхлетним ребёнком.

Съёмочный процесс и продюсеры

Старт съёмок запланирован на ноябрь в Лос-Анджелесе. Финансировать проект будут AGC Studios и Monarch Media совместно с Lylas Pictures. Продюсерский состав внушителен: Лорен Миллер Роген, Джен В. Рэй, Стюарт Форд и Стив Барнетт.

Исполнительными продюсерами назначены Мигель А. Палос-младший и Зак Гарретт (AGC), Алан Пауэлл и Вики Патель (Monarch), а также Софи Хег (Lylas). За международное распространение картины будут отвечать AGC и CAA Media Finance.

