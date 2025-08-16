Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Павел Деревянко
Павел Деревянко
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:00

Россияне выбрали новых королей смеха: кто вытеснил конкурентов в 2025 году

МТС: Деревянко и Федункив лидируют среди комедийных артистов по итогам опроса

Свежий опрос аналитиков компании МТС показал: Павел Деревянко и Марина Федункив стали безусловными фаворитами зрителей среди комедийных артистов 2025 года. Их имена чаще других звучали в ответах респондентов, а результаты исследования легли в основу рейтинга, опубликованного "Газетой.Ru".

Любимый жанр — комедия

Юмор для россиян по-прежнему остаётся главным источником лёгких эмоций. Согласно данным опроса, 92% участников в возрасте от 25 до 55 лет выбирают именно комедийный жанр. Интересно, что вкусы зависят от пола:

  • женщины чаще останавливаются на романтических комедиях (47%),

  • мужчины нередко предпочитают чёрный юмор (35%).

Ситкомы же оказались универсальными: их одинаково любят и мужчины (30%), и женщины (31%).

Мужские фавориты

Лидером среди актёров стал Павел Деревянко. Его выбрали 36% опрошенных, особенно активно за него голосовали зрители в возрасте 46-55 лет — целых 40%. Молодая аудитория тоже не осталась равнодушной: в категории 25-30 лет Деревянко поддержали 30%.

Вторую позицию занял Николай Фоменко (20%), знакомый зрителям по фильмам "Почка" и "Нереалити". На третьем месте — Никита Кологривый, набравший значительное количество голосов благодаря ролям в проектах "Слово пацана", "Два холма" и "Театральная зона".

Женские кумиры

Среди актрис лидером стала Марина Федункив. Её выбрали почти половина участников опроса — 46%. Женщины особенно активно отдавали ей голоса (55%), хотя и среди мужчин она набрала достойный результат (36%).

Впрочем, у мужской аудитории есть своя фаворитка. Ею оказалась Яна Кошкина: её выбрали 25% респондентов-мужчин против 10% женщин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лариса Гузеева призналась, что недовольна собственным отражением в зеркале сегодня в 6:40

"Мне некрасиво то, что я вижу": откровение Гузеевой о зеркале и камерах

Лариса Гузеева откровенно рассказала, почему не готова к пластике, но без фотошопа в соцсетях не обходится, и как проводит лето в Болгарии.

Читать полностью » Дженнифер Энистон рассказала Vanity Fair, как обустроила дом для защиты и уюта сегодня в 5:35

Как Дженнифер Энистон превратила дом в крепость — и дело не только в охране

После опасного инцидента Дженнифер Энистон превратила свой дом в тихую гавань — с кристаллами, пионами и видом на океан.

Читать полностью » Марк Эйдельштейн исполнит главную роль в фильме о создании сегодня в 4:28

Марк Эйдельштейн откроет дверь в мир "Щелкунчика" — фильм обещает волшебство

В России снимают фильм о создании Чайковским "Щелкунчика". Личная трагедия, Петербург 1892 года и магия музыки сплетутся в одной истории.

Читать полностью » Netflix снимет комедию о корпоративной культуре с Джессикой Альбой в главной роли сегодня в 3:21

Джессика Альба готовит комедию, которая вывернет корпоративную культуру наизнанку

Джессика Альба готовит комедию о корпоративной культуре для Netflix, вдохновлённую личным опытом бизнес-ретритов и сценарием из "чёрного списка" Голливуда.

Читать полностью » Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся в новую часть сегодня в 2:18

"Очень страшное кино" возвращается: героини-легенды снова выйдут на охоту за абсурдом

Реджина Холл и Анна Фэрис возвращаются в культовое "Очень страшное кино". Узнайте, кто ещё в команде и что ждёт зрителей в новом фильме.

Читать полностью » Variety: Марк Уотерс не вернулся к работе над сегодня в 1:13

Создатель "Чумовой пятницы" остался за кадром сиквела — и вот почему

Режиссёр "Чумовой пятницы" признался, что хотел участвовать в съёмках сиквела, но остался за бортом. Почему его не пригласили и чем он занят сейчас?

Читать полностью » Основатель Nike Фил Найт пожертвовал $2 млрд на борьбу с раком сегодня в 0:09

Основатель Nike бросает вызов раку: два миллиарда долларов на спасение жизней

Фил Найт и его жена пожертвовали рекордные 2 млрд долларов на борьбу с раком. Почему это решение может изменить медицину в США?

Читать полностью » Юлия Высоцкая назвала два своих кулинарных провала на телевидении вчера в 23:20

Когда кухня превращается в поле боя: откровенный рассказ Юлии Высоцкой о провалах в прямом эфире

Юлия Высоцкая рассказала, почему на ее шоу сгорел шашлык и откуда взялись «жидкие» сырники, ставшие предметом споров в сети.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Песочная терапия с морскими минералами помогает при заболеваниях суставов — данные специалистов
Еда

Обнаружены канцерогены и насекомые в популярных брендах кофе
Спорт и фитнес

Йога при ограниченных возможностях: рекомендации инструктора Сэнди Кэхилл
Культура и шоу-бизнес

Врач рассказал о последствиях лобно-височной деменции на примере болезни Брюса Уиллиса
Питомцы

Кошачьи породы: как отличить обычную кошку от породистой
Садоводство

Правильная обрезка каждые 2–3 недели помогает восстановить куст базилика
Еда

Как правильно запекать перепелов: советы кулинаров
Спорт и фитнес

Китайский клуб КХЛ получил новое имя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru