Россияне выбрали новых королей смеха: кто вытеснил конкурентов в 2025 году

Свежий опрос аналитиков компании МТС показал: Павел Деревянко и Марина Федункив стали безусловными фаворитами зрителей среди комедийных артистов 2025 года. Их имена чаще других звучали в ответах респондентов, а результаты исследования легли в основу рейтинга, опубликованного "Газетой.Ru".

Любимый жанр — комедия

Юмор для россиян по-прежнему остаётся главным источником лёгких эмоций. Согласно данным опроса, 92% участников в возрасте от 25 до 55 лет выбирают именно комедийный жанр. Интересно, что вкусы зависят от пола:

женщины чаще останавливаются на романтических комедиях (47%),

мужчины нередко предпочитают чёрный юмор (35%).

Ситкомы же оказались универсальными: их одинаково любят и мужчины (30%), и женщины (31%).

Мужские фавориты

Лидером среди актёров стал Павел Деревянко. Его выбрали 36% опрошенных, особенно активно за него голосовали зрители в возрасте 46-55 лет — целых 40%. Молодая аудитория тоже не осталась равнодушной: в категории 25-30 лет Деревянко поддержали 30%.

Вторую позицию занял Николай Фоменко (20%), знакомый зрителям по фильмам "Почка" и "Нереалити". На третьем месте — Никита Кологривый, набравший значительное количество голосов благодаря ролям в проектах "Слово пацана", "Два холма" и "Театральная зона".

Женские кумиры

Среди актрис лидером стала Марина Федункив. Её выбрали почти половина участников опроса — 46%. Женщины особенно активно отдавали ей голоса (55%), хотя и среди мужчин она набрала достойный результат (36%).

Впрочем, у мужской аудитории есть своя фаворитка. Ею оказалась Яна Кошкина: её выбрали 25% респондентов-мужчин против 10% женщин.