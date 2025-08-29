Данила Козловский возвращается: новый фильм обещает поколению Y зеркало их жизни

Можно ли вернуться в большое кино после долгого молчания? Данила Козловский доказал, что да: актер вновь появился на съемочной площадке и возглавил новый российский проект. В Петербурге стартовали съемки ленты "НиктоКакТы", где он исполнит главную роль.

Возвращение звезды

Для Козловского эта работа стала первой заметной ролью в полном метре за последние годы. По словам создателей, фильм задуман как "пронзительный и искренний манифест миллениалов, так называемого поколения Y" — людей, родившихся между началом 1980-х и серединой 1990-х.

Главный герой картины — успешный ресторатор Марк, привыкший к шумным вечеринкам, светским раутам и мимолетным романам. Но привычный ритм внезапно нарушает встреча с настоящим чувством. Перед ним встает выбор: остаться в мире поверхностных удовольствий или рискнуть и выбрать искреннюю любовь.

Творческая команда

Режиссером и автором сценария выступил Геннадий Островский, хорошо знакомый зрителям по картине "В движении". В актерский состав вошли не только Данила Козловский, но и Паулина Андреева, Александр Яценко, Александр Робак, Александра Киселева, Анастасия Резник. Среди исполнителей также значатся Виктория Мокерова — со-постановщица проекта, и Марк Эйдельштейн.

Выход картины на большие экраны предварительно запланирован на 2026 год.