Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Данила Козловский
Данила Козловский
© commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:32

Данила Козловский возвращается: новый фильм обещает поколению Y зеркало их жизни

Данила Козловский вернулся в большое кино в фильме "НиктоКакТы"

Можно ли вернуться в большое кино после долгого молчания? Данила Козловский доказал, что да: актер вновь появился на съемочной площадке и возглавил новый российский проект. В Петербурге стартовали съемки ленты "НиктоКакТы", где он исполнит главную роль.

Возвращение звезды

Для Козловского эта работа стала первой заметной ролью в полном метре за последние годы. По словам создателей, фильм задуман как "пронзительный и искренний манифест миллениалов, так называемого поколения Y" — людей, родившихся между началом 1980-х и серединой 1990-х.

Главный герой картины — успешный ресторатор Марк, привыкший к шумным вечеринкам, светским раутам и мимолетным романам. Но привычный ритм внезапно нарушает встреча с настоящим чувством. Перед ним встает выбор: остаться в мире поверхностных удовольствий или рискнуть и выбрать искреннюю любовь.

Творческая команда

Режиссером и автором сценария выступил Геннадий Островский, хорошо знакомый зрителям по картине "В движении". В актерский состав вошли не только Данила Козловский, но и Паулина Андреева, Александр Яценко, Александр Робак, Александра Киселева, Анастасия Резник. Среди исполнителей также значатся Виктория Мокерова — со-постановщица проекта, и Марк Эйдельштейн.

Выход картины на большие экраны предварительно запланирован на 2026 год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хилари Дафф сыграет главную роль и станет продюсером сериала от Hulu сегодня в 1:35

Когда блеск оборачивается мраком: Хилари Дафф возвращается в неожиданной роли

Хилари Дафф сыграет амбициозную мать в сатирическом сериале Hulu "Pretty Ugly", где блеск детских конкурсов красоты скрывает мрачные тайны.

Читать полностью » Ридли Скотт отказался снимать сегодня в 0:55

Ридли Скотт сказал "нет" 20 миллионам: почему "Терминатор" остался без него

Ридли Скотт мог снять "Терминатор 3" за 20 миллионов долларов, но отказался. Почему режиссёр отверг рекордный гонорар и что он сказал о франшизе?

Читать полностью » Меган Маркл в шоу Netflix рассказала, что влюбилась в принца Гарри на третьем свидании вчера в 23:53

Любовь с третьей встречи: как африканская саванна решила судьбу Гарри и Меган

Третье свидание оказалось решающим: именно в дикой Ботсване принц Гарри первым признался Меган Маркл в любви, а она поняла, что их история — особенная.

Читать полностью » Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого — песни восстановили с помощью ИИ вчера в 22:59

Высоцкий возвращается: неизвестные ранее строки обрели жизнь спустя десятилетия

Неопубликованные песни Владимира Высоцкого ожили благодаря ИИ: уникальный альбом "Высоцкий. Высота" выйдет на виниле и в цифровом формате.

Читать полностью » Медведева: с Загитовой мы не стали подругами, но можем встретиться за кофе вчера в 20:21

"Подругами мы бы не стали": что стоит за признанием Медведевой о Загитовой

Могли ли Медведева и Загитова стать подругами? Фигуристки раскрыли правду о своём соперничестве, примирении и встречах за чашкой кофе.

Читать полностью » Минпросвещения рекомендовало изучать на уроках музыки песни Shaman, Газманова и Майданова вчера в 19:17

Школьников ждёт новый репертуар: Shaman и Газманов теперь вместе с классиками

В школьной программе появились песни Shaman и Газманова. Зачем их включили вместе с классикой и кто решал, какие произведения будут изучать дети?

Читать полностью » Yonhap: полиция Южной Кореи задержала певца PSY за незаконное получение медицинских рецептов вчера в 18:55

От флешмоба до уголовного дела: как поменялась история культового певца PSY

Южнокорейская полиция задержала исполнителя хита "Gangnam Style" PSY: его подозревают в незаконном получении рецептов на психотропные препараты.

Читать полностью » У Филиппа Киркорова умер пёс Хари на 16-м году жизни вчера в 17:51

Трагедия за час до возвращения: потеря, о которой Киркоров не мог подумать

Филипп Киркоров рассказал о потере, которая случилась за час до его возвращения домой: 16 лет рядом с ним жил верный пес Хари.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт Латынин: тренироваться лучше утром или вечером, чтобы избежать перегрева
Дом

Ритуалы ароматизации: как завершать день с помощью запаха
Красота и здоровье

Врач Ксения Потмальникова: фастфуд, сладкая газировка и алкоголь провоцируют диабет
Красота и здоровье

Секрет стройности азиатов: почему лапша быстрого приготовления не приводит к ожирению
Еда

Как приготовить куриные бедра в сметане: пошаговая инструкция
Туризм

Как проходит йога-отдых на Бали в бархатный сезон
Садоводство

Как защитить малину травяным настоем: экологичный метод борьбы с вредителями
Наука и технологии

Секреты палеолита: две пещеры раскрыли новые данные о передаче культурного наследия неандертальцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru