Данила Козловский возвращается: новый фильм обещает поколению Y зеркало их жизни
Можно ли вернуться в большое кино после долгого молчания? Данила Козловский доказал, что да: актер вновь появился на съемочной площадке и возглавил новый российский проект. В Петербурге стартовали съемки ленты "НиктоКакТы", где он исполнит главную роль.
Возвращение звезды
Для Козловского эта работа стала первой заметной ролью в полном метре за последние годы. По словам создателей, фильм задуман как "пронзительный и искренний манифест миллениалов, так называемого поколения Y" — людей, родившихся между началом 1980-х и серединой 1990-х.
Главный герой картины — успешный ресторатор Марк, привыкший к шумным вечеринкам, светским раутам и мимолетным романам. Но привычный ритм внезапно нарушает встреча с настоящим чувством. Перед ним встает выбор: остаться в мире поверхностных удовольствий или рискнуть и выбрать искреннюю любовь.
Творческая команда
Режиссером и автором сценария выступил Геннадий Островский, хорошо знакомый зрителям по картине "В движении". В актерский состав вошли не только Данила Козловский, но и Паулина Андреева, Александр Яценко, Александр Робак, Александра Киселева, Анастасия Резник. Среди исполнителей также значатся Виктория Мокерова — со-постановщица проекта, и Марк Эйдельштейн.
Выход картины на большие экраны предварительно запланирован на 2026 год.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru