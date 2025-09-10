Европа снова отступает: планы похоронить бензин к 2035-му трещат по швам

Автопроизводители Европы все громче выражают сомнения в том, что планы Евросоюза по отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году реально воплотить в жизнь. Если еще недавно к критике подключился Mercedes-Benz, то теперь свою позицию открыто обозначили и BMW, и Stellantis. Для отрасли это не просто спор о сроках — речь идёт о будущем автомобильной индустрии в целом.

Почему автогиганты против жестких сроков

В марте 2023 года Еврокомиссия утвердила "Зелёное соглашение". Согласно документу, через десять лет в ЕС должны остаться только электромобили, а продажи бензиновых, дизельных и даже гибридных моделей будут запрещены. Однако уже предусмотрен пересмотр правил в 2026 году — очевидно, что власти допускают возможность корректировок.

Антонио Фильоза, новый глава Stellantis, заявил, что планы Евросоюза слишком амбициозны. По его словам, отрасли нужна гибкость, чтобы одновременно двигаться к экологическим целям и не разрушить экономическую стабильность:

"Нынешние цели ЕС по снижению выбросов на 55% к 2030 году и полный отказ от бензиновых и дизельных машин к 2035-му выглядят малореалистичными", — заявил глава Stellantis Антонио Фильоза.

Позиция Mercedes-Benz и ACEA

Схожее мнение разделяет и президент Mercedes-Benz, а также глава Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA) Ола Келлениус. Он отметил, что достичь полной электрификации к 2035 году невозможно. Его слова отражают позицию многих производителей, которые опасаются, что столь жёсткий сценарий приведёт к кризису отрасли и массовым сокращениям.

Для Mercedes-Benz эта тема особенно актуальна: компания активно развивает линейку электромобилей EQ, но при этом прекрасно понимает, что спрос на традиционные модели ещё долгие годы будет сохраняться.

BMW предлагает свой вариант

В BMW уверены, что спешка может обернуться серьёзными последствиями. Вальтер Мертель, финансовый директор концерна, подчеркнул, что переход требует больше времени и инвестиций. А генеральный директор компании Оливер Ципце назвал инициативу ЕС стратегической ошибкой:

"Планы ЕС — серьёзная ошибка", — считает генеральный директор BMW Оливер Ципце.

По мнению руководства компании, более правильный путь — это комплексный подход, включающий учёт выбросов на всех этапах производства, а не только в эксплуатации автомобиля. Кроме того, в BMW предлагают перенести крайний срок отказа от ДВС на 2050 год, что дало бы отрасли почти два десятилетия дополнительного времени.

Что может измениться после 2026 года

Уже сейчас Еврокомиссия пошла на уступки и смягчила ряд промежуточных экологических требований. Ожидается, что после открытия Мюнхенского автосалона 2025 года начнётся новый этап переговоров между автопроизводителями и властями. Именно тогда может определиться, насколько жёстким останется курс на полную электрификацию.