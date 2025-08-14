Гендиректор Mercedes забил тревогу: Европе может грозить крах автопрома

Стоит ли Европе полностью отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания? Этот вопрос всё громче звучит в стенах автоконцернов, а теперь — и на уровне первых лиц ведущих мировых брендов. Ола Кэллениус, генеральный директор Mercedes-Benz, прямо заявил: план Евросоюза по запрету продажи машин с ДВС с 2035 года — путь к краху европейского автопрома.

От электромобилей — к пересмотру курса

"Если этого не сделать, то европейский автомобильный рынок, переполненный электрокарами, рухнет". — подчеркнул в своей речи Кэллениус.

Ещё несколько лет назад сам Mercedes-Benz уверенно шёл к полной электрификации модельного ряда и намеревался отказаться от ДВС к началу следующего десятилетия. Однако в последние месяцы позиция компании резко изменилась. Немцы, как и многие другие производители в ЕС, пришли к выводу: ставка исключительно на электромобили таит серьёзные риски.

Что предлагает Mercedes-Benz

Глава концерна призывает Европейскую комиссию до конца года пересмотреть "дорожную карту" перехода на экологичный транспорт. Согласно нынешнему плану, в 2035 году под запрет попадут все формы ДВС — от классических бензиновых и дизельных двигателей до гибридов. Останется только два варианта: электрокары или водородные автомобили.

По словам Кэллениуса, такой подход приведёт к тому, что ближе к середине 2030-х годов начнётся массовая распродажа машин с ДВС. Это станет не переходом на экологичный транспорт, а скорее паническим сбросом старых технологий. При этом он сомневается, что европейские потребители будут массово пересаживаться на электрокары — даже после официального запрета.

Почему автопроизводители нервничают

Причин для тревоги несколько:

высокая цена электромобилей по сравнению с традиционными моделями.

недостаточная инфраструктура зарядных станций, особенно за пределами крупных городов.

ограниченный выбор моделей в некоторых сегментах рынка.

проблемы с поставками аккумуляторов и сырья для их производства.

Эти факторы могут привести к тому, что спрос на электромобили останется ограниченным, а производство в Европе столкнётся с резким спадом.