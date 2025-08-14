Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ола Кэллениус
Ола Кэллениус
© commons.wikimedia.org by Matti Blume is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:29

Гендиректор Mercedes забил тревогу: Европе может грозить крах автопрома

Гендиректор Mercedes-Benz предупредил о риске краха автопрома при полном отказе ЕС от ДВС

Стоит ли Европе полностью отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания? Этот вопрос всё громче звучит в стенах автоконцернов, а теперь — и на уровне первых лиц ведущих мировых брендов. Ола Кэллениус, генеральный директор Mercedes-Benz, прямо заявил: план Евросоюза по запрету продажи машин с ДВС с 2035 года — путь к краху европейского автопрома.

От электромобилей — к пересмотру курса

"Если этого не сделать, то европейский автомобильный рынок, переполненный электрокарами, рухнет". — подчеркнул в своей речи Кэллениус.

Ещё несколько лет назад сам Mercedes-Benz уверенно шёл к полной электрификации модельного ряда и намеревался отказаться от ДВС к началу следующего десятилетия. Однако в последние месяцы позиция компании резко изменилась. Немцы, как и многие другие производители в ЕС, пришли к выводу: ставка исключительно на электромобили таит серьёзные риски.

Что предлагает Mercedes-Benz

Глава концерна призывает Европейскую комиссию до конца года пересмотреть "дорожную карту" перехода на экологичный транспорт. Согласно нынешнему плану, в 2035 году под запрет попадут все формы ДВС — от классических бензиновых и дизельных двигателей до гибридов. Останется только два варианта: электрокары или водородные автомобили.

По словам Кэллениуса, такой подход приведёт к тому, что ближе к середине 2030-х годов начнётся массовая распродажа машин с ДВС. Это станет не переходом на экологичный транспорт, а скорее паническим сбросом старых технологий. При этом он сомневается, что европейские потребители будут массово пересаживаться на электрокары — даже после официального запрета.

Почему автопроизводители нервничают

Причин для тревоги несколько:

  • высокая цена электромобилей по сравнению с традиционными моделями.

  • недостаточная инфраструктура зарядных станций, особенно за пределами крупных городов.

  • ограниченный выбор моделей в некоторых сегментах рынка.

  • проблемы с поставками аккумуляторов и сырья для их производства.

Эти факторы могут привести к тому, что спрос на электромобили останется ограниченным, а производство в Европе столкнётся с резким спадом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ТОП-9 надёжных авто с пробегом по версии GOBankingRates — цены и модели сегодня в 8:11

ТОП-9 машин, которые почти не дешевеют даже после сотен тысяч километров

Эксперты назвали 9 подержанных авто, которые спустя годы остаются надёжными, востребованными и выгодными для покупки на вторичном рынке.

Читать полностью » Changan, JAC и Omoda сократили скидки на автомобили в России в августе сегодня в 7:35

Август перевернул цены на машины в России — новые прайсы удивят даже бывалых

Август принес вторую волну подорожания машин в России: автопроизводители сократили скидки и пересмотрели цены на популярные модели.

Читать полностью » Техас разрешил Tesla запуск полностью автономных такси без водителей до 2026 года сегодня в 7:30

Машины без водителей — теперь закон: Техас открывает эру нового транспорта

Техас стал первым штатом США, разрешившим Tesla запуск полностью автономных такси без водителей. Что изменится и как это повлияет на будущее роботакси?

Читать полностью » Московская область получит 9 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры сегодня в 6:42

В регионы отправят миллиарды на дороги — кому достанется больше всех

Правительство направит 16,6 млрд рублей на строительство, ремонт и модернизацию дорог, мостов и тоннелей в 11 регионах страны.

Читать полностью » Моторист предупредил об опасности регулярной езды с загоревшейся лампочкой топлива сегодня в 6:26

Один раз рискнули — и попали на капремонт: как лампочка топлива подводит водителей

Моторист объяснил, почему не всегда стоит мчаться на заправку при загорании лампочки топлива, и рассказал, чем опасно ездить с почти пустым баком.

Читать полностью » Механики назвали ошибки, из-за которых выходит из строя роботизированная КПП сегодня в 5:22

Эта ошибка убивает "робота" быстрее, чем вы успеете заметить — и совершают её почти все водители

Почему роботизированная коробка передач ломается уже через 20 тысяч километров? Мастер из автосервиса рассказал, как ездить, чтобы этого не случилось.

Читать полностью » Президент НАС Шапарин направил в МВД проект штрафа за съёмные шторки на авто сегодня в 5:12

Эти автошторки могут лишить вас денег и спокойствия — готовятся новые правила

Национальный автосоюз предложил штрафовать на 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку». Инициатива уже в МВД, но эксперты встретили её в штыки.

Читать полностью » Автомеханик назвал последствия сверления катализатора в автомобиле сегодня в 4:19

Не меняют, а дырявят: странная мода среди автовладельцев набирает обороты

Автомеханик рассказал, зачем некоторые водители сверлят катализатор, и объяснил, почему этот способ может обернуться проблемами для двигателя.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В России начали продавать Nissan Kicks 2025 года с ценой от 1,695 млн рублей
Садоводство

Зола помогает продлить плодоношение огурцов в холодное время — агрономы
Садоводство

Флоксы: 10 правил ухода для обильного цветения — советы агрономов
Питомцы

Как порода кошки влияет на её поведение: мнение ветеринаров
Культура и шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна
Наука и технологии

ИИ угадывает ваши цели: как движение глаз раскрывает мотивы чтения
Питомцы

Собаки испытывают стресс при разлуке с хозяином — исследование
Красота и здоровье

Пульт, выключатели и ручки дверей названы источниками микробов в отелях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru