Обои, которые работают в паре: секрет удачных комбинаций
Современные дизайнеры всё чаще используют комбинирование обоев как инструмент для создания уникальных интерьеров. Разнообразие фактур, цветов и узоров позволяет подчеркнуть геометрию помещения, выделить зоны и даже скорректировать восприятие пространства. Производители давно составили готовые подборки сочетающихся коллекций, что облегчает задачу тем, кто планирует ремонт самостоятельно.
Если вы задумываетесь о том, чтобы оклеить стены разными обоями, стоит сначала изучить основные приёмы их совмещения.
Популярные способы комбинирования
Горизонтальное
Метод известен многим с советских времён, когда нижнюю часть стен оклеивали тёмными панелями, а верх — светлыми. Сегодня он используется реже, но при творческом подходе способен выглядеть современно и стильно. Практическое преимущество такого приёма — нижняя зона меньше пачкается.
Вертикальное
Чередование полос разных цветов и фактур зрительно "поднимает" потолок и позволяет разделить комнату на функциональные зоны. Приём особенно уместен в гостиных и спальнях, где важно подчеркнуть уют и динамику.
Лоскутное
Панно из кусочков обоев — вариант для смелых. Оно может быть как лаконичным, так и ярким, всё зависит от выбранных узоров. Такой способ подойдёт для детской или креативной мастерской.
Обойная вставка
Крупная декоративная панель, оформленная рамкой из бордюра. Обычно используется, чтобы выделить зону с телевизором, камином или рабочим столом.
Приёмы сочетания
- Спектр. Используются оттенки одного цвета: например, от светло-бежевого к шоколадному.
- Баланс. Сложный узор разбавляют однотонными полотнами, гармонирующими по цвету.
- Дуэт. Совмещение разных орнаментов. Требует осторожности и чувства меры.
- Контраст. Комбинация нейтрального и яркого цветов — отличный вариант для спальни или акцентной стены.
- Фактура. Обои разной фактуры, но одного цвета создают выразительный рельеф.
Таблица сравнения методов
|Метод
|Визуальный эффект
|Где применять
|Горизонтальное
|Делит стены на уровни
|Прихожие, коридоры
|Вертикальное
|Увеличивает высоту потолков
|Спальни, гостиные
|Лоскутное
|Создаёт яркий акцент
|Детские, креативные зоны
|Вставка
|Выделяет отдельную область
|Зона ТВ, камин
Советы шаг за шагом
- Определите, какой эффект хотите достичь: расширить комнату, сделать её выше, добавить акцент.
- Подберите 2-3 вида обоев, которые гармонируют по цвету или рисунку.
- Решите, какой метод будет уместнее: горизонтальный, вертикальный или вставки.
- При покупке берите обои из одной коллекции — это гарантирует совпадение оттенков.
- Используйте качественный клей, подходящий под выбранную фактуру.
FAQ
Как выбрать обои для комбинации?
Лучше брать модели из одной коллекции — оттенки и фактуры будут идеально сочетаться.
Сколько стоит комбинированная отделка?
Цена зависит от выбранных обоев. В среднем ремонт с использованием двух видов дороже на 15-20%.
Можно ли комбинировать три вида обоев?
Да, но важно, чтобы один из них был нейтральным, а два других — акцентными.
Комбинирование обоев — отличная возможность придать комнате характер, но успех зависит от продуманной палитры, баланса рисунков и внимательного отношения к фактурам. Если вы держите в голове эти простые правила и проверяете варианты на месте, результат получится впечатляющим и целостным.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru