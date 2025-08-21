Шансы на пробуждение Тиграна Кеосаяна выросли

Уже больше семи месяцев режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян находится в медикаментозной коме после сердечного приступа, случившегося в декабре 2024 года. Всё это время врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое, однако в последние недели появилась осторожная надежда.

Положительная динамика и шанс на пробуждение

По информации издания Интересная Россия, медицинская команда отмечает устойчивое улучшение состояния пациента. Самая серьёзная угроза — отёк головного мозга — постепенно снижается, что позволяет надеяться на дальнейшее восстановление.

Источник, близкий к лечащей бригаде, рассказал:

"Мы пока не обсуждаем конкретные сроки, но каждый день без ухудшений — это шаг вперёд".

Что говорят специалисты

Невролог Александр Комаров подчеркнул, что переход из глубокой комы в состояние минимального сознания свидетельствует о восстановлении механизмов восприятия внешних сигналов:

"Скорого пробуждения это не гарантирует, но это важный этап".

По его словам, восстановление после долгой комы может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

Кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что после выхода из комы Тиграна Кеосаяна ждёт длительный курс реабилитации, который может включать:

физиотерапию;

работу с логопедом;

медикаментозное лечение;

поддерживающие занятия с психологами.

Шансы выросли

Если в январе 2025 года вероятность пробуждения оценивалась как минимальная, то сейчас, по словам врачей, она достигает 40-50 %.

"Каждый случай уникален, но организм Тиграна демонстрирует удивительную стойкость", — отметил источник из медицинской команды.

Тигран Кеосаян перенёс два инфаркта ранее — в 2008 и 2010 годах. Сердечно-сосудистые проблемы стали причиной и нынешнего состояния, приведя его к клинической смерти и дальнейшей коме. Сейчас медики осторожно говорят о возможном выводе из медикаментозного сна, продолжая борьбу за его жизнь.