Как правильно подобрать цветовую гамму для интерьера: оттенки, которых стоит избегать

При выборе цветовой гаммы следует проявлять осторожность, так как не все оттенки положительно влияют на психологическое состояние. Также стоит учитывать, что некоторые цвета совершенно не подходят для небольших помещений.

Какие цвета могут быть неудачным выбором:

Розовый

Если взрослый человек решит оформить квартиру в розовых тонах, это может выглядеть странно. Особенно розовый цвет не рекомендуется для маленьких комнат. Яркие и глянцевые оттенки розового могут визуально уменьшить пространство, делая его тесным. Однако нежные пастельные тона розового могут выглядеть элегантно и изысканно.

Чёрный

Чёрный цвет считается многими стильным и современным, но он требует правильного применения. В маленькой квартире темная эстетика может создать ощущение угнетённости и дискомфорта. Если вы предпочитаете тёмные тона, лучше рассмотреть серые и бетонные оттенки. Можно использовать и чисто чёрный цвет, но его стоит сочетать с более нейтральными тонами.

Красный

Использование глянцевого красного цвета в оформлении квартиры может оказаться неудачным решением. Этот мощный оттенок способен подавлять и создавать напряжение, что затрудняет отдых в такой обстановке. Красный цвет лучше применять как акцент, а не основной элемент интерьера.

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