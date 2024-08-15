Как правильно подобрать цветовую гамму для интерьера: оттенки, которых стоит избегать

При выборе цветовой гаммы следует проявлять осторожность, так как не все оттенки положительно влияют на психологическое состояние. Также стоит учитывать, что некоторые цвета совершенно не подходят для небольших помещений.
Какие цвета могут быть неудачным выбором:
Розовый
Если взрослый человек решит оформить квартиру в розовых тонах, это может выглядеть странно. Особенно розовый цвет не рекомендуется для маленьких комнат. Яркие и глянцевые оттенки розового могут визуально уменьшить пространство, делая его тесным. Однако нежные пастельные тона розового могут выглядеть элегантно и изысканно.
Чёрный
Чёрный цвет считается многими стильным и современным, но он требует правильного применения. В маленькой квартире темная эстетика может создать ощущение угнетённости и дискомфорта. Если вы предпочитаете тёмные тона, лучше рассмотреть серые и бетонные оттенки. Можно использовать и чисто чёрный цвет, но его стоит сочетать с более нейтральными тонами.
Красный
Использование глянцевого красного цвета в оформлении квартиры может оказаться неудачным решением. Этот мощный оттенок способен подавлять и создавать напряжение, что затрудняет отдых в такой обстановке. Красный цвет лучше применять как акцент, а не основной элемент интерьера.
Фото: flickr.com/Paintzen (CC BY 2.0 license)
Прокуратура заинтересовалась делом о нападении тигра на сотрудника зоопарка
В Самарском зоопарке амурский тигр нанес травму сотруднику. По факту инцидента проводится проверка, чтобы выяснить обстоятельства и предотвратить подобные случаи в будущем.
Россия и Сербия обсудили поставку в нефтегазовой сфере
Министр энергетики России Сергей Цивилев и вице-премьер Сербии Александр Вулин провели рабочую встречу в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в энергетической сфере, в том числе поставки российского природного газа в республику.
Из Тюмени отправили 10 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Десять тонн гуманитарного груза было отправлено из Тюмени в Курскую область в четверг. В сборе необходимых вещей и продуктов питания участвовали депутаты "Единой России" из областной и городской думы, сотрудники городской администрации во главе с мэром и рядовые горожане.
В Исаакиевском соборе пройдет выставка, посвященная святителю Тихону
Музей-памятник "Исаакиевский собор" планирует принять участие в выставке, посвященной святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, в 2025 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня его смерти. Об этом сообщил ТАСС директор учреждения Юрий Мудров.