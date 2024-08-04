Лучшие цвета для спальни, которые создадут уют и помогут избавиться от тревожных мыслей

Бороться с тревожностью можно не только с помощью медитаций и консультаций врачей и психологов, но и путем правильного цветового оформления жилища.
Дизайнер Линда Хейслетт поделилась своими рекомендациями по выбору цветов для создания уютной и спокойной атмосферы в доме.
Она отметила, что для спальни есть несколько универсальных цветов, которые подойдут под любой стиль:
- голубой;
- кремовый;
- бледно-розовый;
- тёплый оттенок белого.
По словам Хейслетт, эти цвета способны создать лёгкую, светлую и уютную обстановку, способствующую чувству спокойствия и уверенности, сообщает портал Homesand Gardens.
Тревожность и бессонница часто идут рука об руку. Когда человек чувствует тревогу, его качество сна снижается. Дизайнер утверждает, что справиться с этими проблемами помогут два цвета — чёрный и серый.
Тёмные стены, по мнению Хейслетт, превращают комнату в уютное "убежище". Чёрный цвет особенно универсален, так как легко сочетается с любым декором.
Ещё один подходящий цвет для людей с тревожностью — терракотовый. Этот оттенок, представляющий собой смесь красного, оранжевого и землисто-коричневого, напоминая цвет закатного неба. По мнению дизайнера, бледно-жёлтые стены наполняют пространство светом и радостью.
Фото: commons.wikimedia.org/Валерия Ангстрем
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