Лучшие цвета для спальни, которые создадут уют и помогут избавиться от тревожных мыслей

Эти цвета интерьера избавят вас от тревожности и бессонницы

Бороться с тревожностью можно не только с помощью медитаций и консультаций врачей и психологов, но и путем правильного цветового оформления жилища.

Дизайнер Линда Хейслетт поделилась своими рекомендациями по выбору цветов для создания уютной и спокойной атмосферы в доме.

Она отметила, что для спальни есть несколько универсальных цветов, которые подойдут под любой стиль:

голубой;

кремовый;

бледно-розовый;

тёплый оттенок белого.

По словам Хейслетт, эти цвета способны создать лёгкую, светлую и уютную обстановку, способствующую чувству спокойствия и уверенности, сообщает портал Homesand Gardens.

Тревожность и бессонница часто идут рука об руку. Когда человек чувствует тревогу, его качество сна снижается. Дизайнер утверждает, что справиться с этими проблемами помогут два цвета — чёрный и серый.

Тёмные стены, по мнению Хейслетт, превращают комнату в уютное "убежище". Чёрный цвет особенно универсален, так как легко сочетается с любым декором.

Ещё один подходящий цвет для людей с тревожностью — терракотовый. Этот оттенок, представляющий собой смесь красного, оранжевого и землисто-коричневого, напоминая цвет закатного неба. По мнению дизайнера, бледно-жёлтые стены наполняют пространство светом и радостью.

Фото: commons.wikimedia.org/Валерия Ангстрем