Выбираем кошку с колор-пойнтом: неожиданные особенности и советы по уходу
Окрас "колор-пойнт" — один из самых узнаваемых и эффектных в мире кошек. Тёмная мордочка, ушки, лапки и хвост в сочетании с более светлым телом создают впечатление, будто животное облачилось в элегантный костюм с "носочками". У многих этот рисунок ассоциируется исключительно с сиамской породой, но на самом деле список кошек с подобным окрасом шире. Для пяти пород "колор-пойнт" является обязательным стандартом и настоящей визитной карточкой.
Что такое колор-пойнт
Название окраса переводится как "цветное пятно". Его особенность — контраст между светлой основной шерстью и затемнёнными "конечностями" (англ. points). Такая особенность связана с температурной зависимостью пигмента: холодные участки тела окрашиваются темнее. Поэтому у новорождённых котят шерсть всегда светлая, а отметины проявляются лишь через несколько недель.
Сравнение пород с колор-пойнтовым окрасом
|Порода
|Особенности внешности
|Характер
|Сиамская
|Тонкое, вытянутое тело, короткая шерсть, миндалевидные глаза
|Активные, независимые, своенравные
|Тайская
|Более округлое тело, мускулистое сложение
|Дружелюбные, общительные, любопытные
|Балинезийская
|Полудлинная шерсть, изящные пропорции
|Нежные, энергичные, разговорчивые
|Невская маскарадная
|Пушистая шуба, крупное телосложение
|Игривые, ласковые, здоровые
|Гималайская
|Круглое тело, короткие лапы, длинная шерсть
|Игривые, ласковые, активные
Подробности о каждой породе
Сиамская
Исторически именно сиамы стали первыми кошками с "костюмным" окрасом, которые завоевали любовь во всём мире. Эти кошки отличаются грацией, выразительными голубыми глазами и особым характером. Они независимы, не потерпят нарушения личных границ, но при правильном общении становятся настоящими друзьями.
Тайская
Тайцы внешне напоминают сиамцев, но имеют более округлые формы и мощное тело. Их называют "кошками-собаками" за смелость и необычайную привязанность к хозяину. Тайские кошки легко идут на контакт и прекрасно чувствуют себя в семьях.
Балинезийская
Выведена как длинношёрстный вариант сиамской. Шерсть у них постепенно удлиняется от головы к хвосту, образуя лёгкое "оперение". Балинезы — нежные и энергичные, любят "разговаривать" и обладают приятным голосом. Эта порода часто выбирается теми, кто ценит активных и коммуникабельных животных.
Невская маскарадная
Одна из самых узнаваемых отечественных пород, родом из России. Считается "родственницей" сибирской кошки, но отличается обязательным колор-пойнтом. Невские маскарадные отличаются крепким здоровьем, хорошим иммунитетом и дружелюбным характером.
Гималайская
Эта порода появилась в результате скрещивания персидских и сиамских кошек. От персов гималаи унаследовали округлую мордочку и пушистую шерсть, а от сиамов — характерный контрастный окрас. Кошки ласковые, активные и обожают игры.
Советы шаг за шагом: выбор и уход
- Определите характер породы. Сиамы — независимые, тайцы — дружелюбные, гималаи — игривые.
- Учитывайте уход за шерстью. Балинезы, невские и гималаи требуют регулярного вычёсывания.
- Питание. Сбалансированный рацион с качественным сухим кормом и добавками (например, витамины и пасты для выведения шерсти).
- Уход за глазами и ушами. Особенно у гималайских кошек с короткой мордочкой.
- Активность. Все колор-пойнтовые породы нуждаются в играх и общении. Игрушки, когтеточки, лазерные указки — обязательны.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: заводить сиамскую кошку в семью с маленькими детьми.
- Последствие: стресс для кошки, возможная агрессия.
- Альтернатива: выбрать более дружелюбного тайца или невскую маскарадную.
- Ошибка: редко вычёсывать длинношёрстных балинезов или гималаев.
- Последствие: колтуны, проблемы с ЖКТ из-за проглоченной шерсти.
- Альтернатива: регулярное вычёсывание и специальные пасты для выведения шерсти.
- Ошибка: оставлять активного кота без игр.
- Последствие: ночные "гонки", порча мебели.
- Альтернатива: выделять время для игр вечером, использовать интерактивные игрушки.
А что если вам нравится только окрас?
Иногда будущие владельцы выбирают кошку исключительно по окрасу. Но важно помнить: характер у разных пород с колор-пойнтом может отличаться кардинально. Если вам нужен спокойный друг — обратите внимание на гималайскую или невскую маскарадную. Если хочется "разговорчивого" и активного питомца — балинезы и сиамы подойдут лучше.
Плюсы и минусы колор-пойнтовых кошек
|Плюсы
|Минусы
|Яркий и эффектный окрас
|Некоторые породы требуют сложного ухода
|Голубые глаза у всех представителей
|Сиамы могут быть своенравными
|Большой выбор пород
|Короткая жизнь у гималаев и персов из-за наследственных заболеваний
|Подходят для семей и одиночек
|Нуждаются в внимании и активных играх
FAQ
Какая порода с колор-пойнтом самая спокойная?
Невская маскарадная и гималайская кошки.
У всех ли котят сразу виден окрас?
Нет, у малышей шерсть сначала светлая, пятна проявляются позже.
Какая из пород лучше для семьи с детьми?
Тайская или невская маскарадная, так как они дружелюбнее.
Мифы и правда
-
Миф: колор-пойнтовый окрас есть только у сиамов.
Правда: он встречается у нескольких пород, где он является стандартом.
-
Миф: такие кошки болезненные.
Правда: при правильном уходе большинство пород здоровы и живут долго.
-
Миф: у всех кошек с колор-пойнтом одинаковый характер.
Правда: каждая порода имеет свои особенности.
Три интересных факта
- Колор-пойнтовый окрас зависит от температуры: чем холоднее участок тела, тем темнее шерсть.
- У гималайских кошек встречаются необычные окрасы — "шоколадный пойнт", "лиловый пойнт".
- У сиамов и тайцев "разговорчивость" считается породной чертой, а не недостатком.
Исторический контекст
Первые сиамские кошки с необычным окрасом появились в Таиланде (ранее Сиам) и были привезены в Европу в XIX веке. Их необычная внешность быстро завоевала сердца заводчиков. Позже селекционеры стали использовать этот ген окраса для создания новых пород. Так появились балинезы, гималаи и другие колор-пойнтовые красавцы.
