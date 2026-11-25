Британский ресторан Maray в Ливерпуле сделал цветную капусту главным героем стола, превратив привычный овощ в плотную, почти десертную по текстуре закуску. Блюдо "Диско" вышло за рамки стандартного гарнира: здесь капуста варится в подсоленной воде с куркумой, затем обжаривается до хруста и подаётся с тремя разными соусами, каждый из которых раскрывает отдельную грань вкуса — от ореховой глубины тахини до острых трав и сладости мёда.

Техника приготовления

Весь процесс занимает около 45 минут и рассчитан на две порции. Основу составляет крупная цветная капуста весом примерно 900 граммов, разрезанная на половинки. Сначала её бланшируют: в глубокой ёмкости доводят до кипения воду с 1 столовой ложкой соли и 1 чайной ложкой куркумы, опускают капусту и варят ровно 10 минут. После этого её процеживают и откладывают.

Для запекания духовку разогревают до 220 градусов. В салатнице смешивают 3 столовые ложки растительного масла, оставшуюся столовую ложку соли и чайную ложку куркумы. Половинки капусты тщательно обваливают в этой масляно-пряной смеси и отправляют в духовку на 20-25 минут, пока поверхность не станет поджаристой.

Три соуса

Пока капуста готовится, заправляют соусы, которые создаются параллельно и отличаются по текстуре и вкусу.

Тахини. Смешивают 3 столовые ложки тахинной пасты, 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки воды. Получается густая, слегка кисловатая основа.

Смешивают 3 столовые ложки тахинной пасты, 1 столовую ложку лимонного сока и 2 столовые ложки воды. Получается густая, слегка кисловатая основа. Зелёный соус. В отдельной ёмкости соединяют 1 чайную ложку кориандра, 1 чайную ложку петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 мелко нарезанный перец чили и 10 граммов соли. Вливают 50 граммов лимонного сока и 180 миллилитров растительного масла, взбивая до состояния эмульсии. Этот соус добавляет блюдам свежую, травяную остроту.

В отдельной ёмкости соединяют 1 чайную ложку кориандра, 1 чайную ложку петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 мелко нарезанный перец чили и 10 граммов соли. Вливают 50 граммов лимонного сока и 180 миллилитров растительного масла, взбивая до состояния эмульсии. Этот соус добавляет блюдам свежую, травяную остроту. Медовый соус. Смешивают 2 столовые ложки пасты перечной (в тексте рецепта также упоминается хариса, однако в списке ингредиентов указана именно перечная паста), 2 чайные ложки мёда и 1 чайную ложку уксуса. Эта заправка вносит сладковатую, пряную нота, балансируя кислоту и жирность.

Подача и финальный аккорд

Готовые половинки цветной капусты выкладывают на тарелки. Их покрывают 100 граммами йогурта, создавая белую, нейтральную базу. Сверху распределяют тахини, зелёный и медовый соусы, позволяя им слегка смешаться, но сохраняя различие текстур.

Финальный штрих — 1 чайная ложка гранатовых зерен и щепотка сладкой паприки. Гранат здесь работает не просто как украшение: его сочная, кисловатая мякоть прорезает плотность запечённой капусты и жирность тахини, добавляя блюду объём и свежесть. Такая подача делает "Диско" наглядным примером того, как один и тот же овощ может стать центром гастрономической композиции.