Колорадский жук
Колорадский жук
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:28

Хитрый ход дачников: что посадить рядом с картошкой, чтобы колорадский жук ушел к соседям

Колорадский жук — один из самых опасных вредителей огорода. Его нашествие способно за несколько дней уничтожить ботву картофеля и оставить грядки практически голыми. Причём питается он не только картофелем: томаты, баклажаны и даже декоративные цветы попадают в рацион прожорливых насекомых. Поэтому борьбу с ними важно вести системно и без промедления.

Ручной сбор и уничтожение яиц

Самый простой, но эффективный метод — регулярный осмотр растений. Взрослых жуков и личинок лучше собирать ранним утром, когда они менее активны. Для удобства используют широкую ёмкость, куда вредителей стряхивают прямо с листьев.

Не менее важно вовремя уничтожать яйца, которые самки откладывают на обратной стороне листьев. Заражённые листья лучше сразу срывать и сжигать за пределами участка — это позволяет значительно сократить будущую популяцию.

Приманки и ловушки

Привлечь жуков можно при помощи приманки из картофельных клубней, вымоченных в растворе мочевины. Банки с таким "угощением" расставляют вдоль грядок, регулярно заменяя приманку каждые 3-4 дня.

Народные средства

Древесная зола: её рассыпают по влажным листьям. Она вызывает обезвоживание у личинок и взрослых особей. Обработку повторяют после каждого дождя.
Кукурузная мука: частицы муки разбухают в желудках насекомых, нарушая пищеварение и вызывая гибель в течение пары дней.
Горчичный раствор: горчичный порошок, разведённый в воде, используют для опрыскивания ботвы. Горький вкус отпугивает взрослых жуков.
Мульча из хвои: иголки или кора создают неприятную среду для передвижения вредителей. Эфирные масла хвои работают как естественный репеллент.

Защитные посадки

Посадка фасоли или гороха в междурядьях создаёт для жуков "барьер" — их резкий запах дезориентирует насекомых. По периметру участка полезно высаживать календулу, бархатцы или чеснок: они маскируют аромат паслёновых культур и сбивают вредителя с толку.

Комплексный подход

Ни один метод не даёт абсолютной защиты, но их сочетание даёт отличный результат. Ручной сбор, приманки, зола и защитные посадки вместе формируют надёжную систему, которая позволяет сохранить урожай без применения агрессивной химии и без вреда для экологии.

Три интересных факта

  1. Колорадский жук способен лететь на расстояние до 5 километров в поисках пищи.
  2. Самка откладывает до 500 яиц за сезон, что делает вредителя крайне живучим.
  3. Родина колорадского жука — Мексика, а в Европу он попал только в XIX веке, быстро распространившись по всему континенту.

