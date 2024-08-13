Психолог рассказал, как с помощью цвета одежды манипулировать людьми

Черный цвет может говорить о наличии депрессии у человека. Однако его порой носят те, кто просто хочет выглядеть более стройным. Об этом NewsInfo.Ru сообщил эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

На вопрос, влияют ли как-то цвета одежды на других людей, эксперт ответила, что они действительно действуют на человеческое состояние. Однако, по её словам, это воздействие не слишком сильное.

"Например, красный цвет поднимает кровяное давление, вызывает ощущение активности, энергии, уверенности, желания. Если взять желтый цвет, то это цвет солнца, это энергия, счастье, хорошее настроение, тепло. То есть жёлтый несёт в себе позитивную атмосферу. Зеленый цвет — это спокойствие, здоровье, ощущение свежести, спокойствия", — рассказала эксперт.

Кроме того, Ирина Бенетт сообщила, что существуют и "дорогие" цвета, например, фиолетовый, который ассоциируют с благородством, богатством, властью. Однако стоит учитывать, что многое зависит от оттенка.

"Если взять, например, голубой цвет или синий, которые ассоциируются с морем, водой, то они будут носить в себе спокойствие, расслабление, которое у нас на море происходит, ощущение, когда мы успокаиваемся и приходим в свой баланс. Считается, что голубые оттенки вызывают доверие, и его вполне можно назвать цветом-манипулятором", — заявила эксперт по вопросам психологии.

Однако, по словам эксперта, целостное мнение о человеке воспринимается в комплексе. Речь идёт о том, что если человек считал какие-либо другие знаки, которые дают понять, что собеседник врёт, то наличие у него голубого цвета на одежде не поможет.

При этом часто посредством цвета пытаются манипулировать в рекламе.

"Если посмотреть на Coca-Cola, то можно увидеть у неё красный логотип. Это значит, что они рекламируют как бы энергию, активность. В рекламе дорогих духов часто используются красные цвета, черные, золотые, потому что они несут чувственность, богатство. С точки зрения использования различных цветов в рекламе, то действительно это немножко может воздействовать как манипуляция", — объяснила она.

Что касается психологических проблем, о которых может говорить выбор того или иного цвета в одежде, то здесь нужно также смотреть в комплексе.

"Черный цвет — это цвет депрессии, с одной стороны, а с другой стороны, очень многие девушки и женщины носят его, потому что он их стройнит. Считается, что серый цвет — это цвет блеклости, вид серой мыши, а с другой стороны, это один из очень немарких цветов, которые часто используются. Есть много разных факторов: фигура, удобство и многое другое. Безусловно, человек в депрессии, например, не оденет красный, желтый цвет", — поделилась Ирина Бенетт.

Фото: Unsplash / Hannah Morgan (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)