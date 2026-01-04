Цветовой светофор в тарелке: как питание подсказывает организму, что ему нужно

Цвет овощей и фруктов — не просто вопрос эстетики, а наглядная подсказка о том, какие именно полезные вещества получает организм с пищей. Принцип "цветового светофора" помогает проще ориентироваться в рационе и делать его более сбалансированным. Об этом рассказала врач-терапевт клиники № 1 Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода Диана Аманова. Об этом сообщили в соцсетях Минздрава Новгородской области.

По словам специалиста, растительная пища разных цветов содержит определённые группы биологически активных веществ, которые по-разному влияют на здоровье. Врач выделяет три основных цветовых категории, на которые стоит обращать внимание при составлении меню.

Зелёные продукты: поддержка сердца и сосудов

К зелёной группе относятся яблоки, брокколи, авокадо, шпинат и другие овощи и фрукты этого цвета. Их ключевой компонент — хлорофилл, который содержится в растительной пище в больших количествах.

Хлорофилл известен как мощный антиоксидант. Он помогает нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов и тем самым поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление зелёных овощей и фруктов способствует более стабильной работе сердца и сосудов, а также общему укреплению организма.

Жёлтые и оранжевые: зрение и иммунитет

Жёлтые и оранжевые продукты — тыква, морковь, сладкий перец, хурма — богаты бета-каротином. В организме это вещество преобразуется в витамин A. Кроме того, такие продукты содержат жирорастворимые витамины, необходимые для нормального обмена веществ.

Эта группа особенно важна для поддержания остроты зрения и укрепления иммунной системы. Также жёлто-оранжевые овощи и фрукты вносят вклад в здоровье сердечно-сосудистой системы, помогая организму справляться с повышенными нагрузками и сезонными факторами риска.

Красные продукты: защита и контроль

К красной категории относятся томаты, сладкий перец, гранат, клубника. Их основной полезный компонент — ликопин, один из наиболее изученных природных антиоксидантов.

Ликопин помогает защищать сердце и сосуды, снижая негативное влияние окислительных процессов. Особенно полезны красные овощи и фрукты для людей с хроническими заболеваниями. Врач отмечает, что такие продукты могут способствовать более стабильному контролю уровня сахара в крови при диабете и поддерживать общее метаболическое равновесие.

Почему важен "цветовой баланс"

Диана Аманова подчёркивает, что наибольшую пользу приносит разнообразие. Включение в рацион продуктов разных цветов позволяет получать широкий спектр витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ без сложных подсчётов и строгих диет.

Цветовая палитра на тарелке — простой ориентир для тех, кто хочет питаться осознанно и поддерживать здоровье на ежедневной основе.