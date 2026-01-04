Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Смузи-боул с облепихой
Смузи-боул с облепихой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:15

Цветовой светофор в тарелке: как питание подсказывает организму, что ему нужно

Цвет овощей указывает на набор полезных веществ в рационе — врач Аманова

Цвет овощей и фруктов — не просто вопрос эстетики, а наглядная подсказка о том, какие именно полезные вещества получает организм с пищей. Принцип "цветового светофора" помогает проще ориентироваться в рационе и делать его более сбалансированным. Об этом рассказала врач-терапевт клиники № 1 Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода Диана Аманова. Об этом сообщили в соцсетях Минздрава Новгородской области.

По словам специалиста, растительная пища разных цветов содержит определённые группы биологически активных веществ, которые по-разному влияют на здоровье. Врач выделяет три основных цветовых категории, на которые стоит обращать внимание при составлении меню.

Зелёные продукты: поддержка сердца и сосудов

К зелёной группе относятся яблоки, брокколи, авокадо, шпинат и другие овощи и фрукты этого цвета. Их ключевой компонент — хлорофилл, который содержится в растительной пище в больших количествах.

Хлорофилл известен как мощный антиоксидант. Он помогает нейтрализовать вредное воздействие свободных радикалов и тем самым поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление зелёных овощей и фруктов способствует более стабильной работе сердца и сосудов, а также общему укреплению организма.

Жёлтые и оранжевые: зрение и иммунитет

Жёлтые и оранжевые продукты — тыква, морковь, сладкий перец, хурма — богаты бета-каротином. В организме это вещество преобразуется в витамин A. Кроме того, такие продукты содержат жирорастворимые витамины, необходимые для нормального обмена веществ.

Эта группа особенно важна для поддержания остроты зрения и укрепления иммунной системы. Также жёлто-оранжевые овощи и фрукты вносят вклад в здоровье сердечно-сосудистой системы, помогая организму справляться с повышенными нагрузками и сезонными факторами риска.

Красные продукты: защита и контроль

К красной категории относятся томаты, сладкий перец, гранат, клубника. Их основной полезный компонент — ликопин, один из наиболее изученных природных антиоксидантов.

Ликопин помогает защищать сердце и сосуды, снижая негативное влияние окислительных процессов. Особенно полезны красные овощи и фрукты для людей с хроническими заболеваниями. Врач отмечает, что такие продукты могут способствовать более стабильному контролю уровня сахара в крови при диабете и поддерживать общее метаболическое равновесие.

Почему важен "цветовой баланс"

Диана Аманова подчёркивает, что наибольшую пользу приносит разнообразие. Включение в рацион продуктов разных цветов позволяет получать широкий спектр витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ без сложных подсчётов и строгих диет.

Цветовая палитра на тарелке — простой ориентир для тех, кто хочет питаться осознанно и поддерживать здоровье на ежедневной основе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Один коричневый карандаш заменил полный макияж лица — Vogue сегодня в 8:03
Минимум косметики, максимум эффекта: предмет, на котором держится новая эстетика

Один коричневый карандаш вместо десятков средств: как минималистичный тренд меняет макияж, подчёркивает черты лица и вписывается в эстетику.

Читать полностью » Диетолог Оксана Михалева предупредила о риске отёков из-за икры — Life.ru сегодня в 4:58
Красная икра повышает риск лишнего веса: маленькая порция решает всё — но мало кто знает норму

Красная икра остаётся символом праздника, но её избыток может навредить здоровью. Врач объяснила, сколько деликатеса можно есть без последствий для организма.

Читать полностью » Сладкий завтрак ускоряет износ поджелудочной — хирург Марк Гадзиян сегодня в 0:45
Привычный завтрак запускает опасный процесс — ошибка, которую совершают почти все

Утренний кофе и сладкий завтрак могут вредить поджелудочной сильнее, чем кажется. Врач объяснил, какие привычки ускоряют её износ и как этого избежать.

Читать полностью » Похудение в среднем возрасте усиливает воспаление гипоталамуса вчера в 23:54
Была уверена, что снижение веса улучшает всё — но у мозга, похоже, есть своя "оговорка"

Новое исследование показало, что похудение в среднем возрасте вызывает неожиданные реакции мозга. Узнайте, как ваше здоровье может пострадать!

Читать полностью » Чтобы сбросить 1 килограмм, нужно пройти 154 тысячи шагов — медсестра Коноплёва вчера в 21:07
Минус килограмм — шаг за шагом: сколько нужно пройти, чтобы вес действительно ушёл

Медики Карелии объяснили, сколько шагов нужно пройти, чтобы похудеть на один килограмм, и почему важна продолжительность прогулок.

Читать полностью » У детей выявляют тяжёлые сердечно-сосудистые болезни — ректор СПбГПМУ Иванов вчера в 20:35
Граница между детством и взрослыми диагнозами стирается: что пугает врачей всё чаще

Врачи фиксируют у детей инсульты, инфаркты и хронические заболевания, которые раньше считались исключительно взрослыми.

Читать полностью » Домашний уход с пилингами и масками улучшает состояние кожи — косметологи вчера в 19:56
Салон больше не нужен: три средства, которые заставляют кожу сиять даже дома

Домашний уход может дать эффект, сравнимый с салонным. Какие средства помогают обновить кожу, усилить увлажнение и добиться естественного сияния.

Читать полностью » Специалист порекомендовал заменить колбасу в оливье на курицу — Газета.ru вчера в 15:57
Оливье становится легче за 2 замены — вкус остаётся прежним, а тяжесть исчезает: многие делают иначе

Врач рассказал, как сделать новогодний салат оливье полезнее, заменив некоторые ингредиенты, и какие напитки лучше всего сочетаются с этим блюдом.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Краткосрочные цели помогли сохранить регулярные тренировки — учёные
Наука
Вулкан Тамбора 1815 года стал причиной глобального похолодания — Смитсоновский институт
Общество
Русский язык назвали сложным для носителей английского — профессор Брумфилд
Мир
Блохин связал Венесуэлу с сокращением вовлечённости США в Европе — Лента.ру
Садоводство
Кротон сбрасывает листья при смене условий — цветоводы
Мир
В Каракасе возник дефицит продуктов и медикаментов — Shot
Россия
Север ЛНР вернулся к штатному электроснабжению после удара — ТАСС
Мир
Автомобиль взорвался в Оболонском районе Киева — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet