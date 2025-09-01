Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Абелия "Калейдоскоп"
Абелия "Калейдоскоп"
© commons.wikimedia.org by Botany Today is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:21

Цветет с весны до осени, а зимой сохраняет красоту: этот "хамелеон" украсит ваш дом

Абелия Калейдоскоп цветет с весны до осени и привлекает шмелей и бабочек

В ландшафтном дизайне редко встречаются растения, способные столь гармонично вписаться в разные условия, как абелия. Этот вечнозеленый кустарник легко чувствует себя и на солнечных клумбах, и в полутени, обеспечивая саду непрерывное декоративное звучание в течение всего года.

Особого внимания заслуживает сорт Abelia x grandiflora "Kaleidoscope', известный среди садоводов как "Калейдоскоп". Его листву часто сравнивают с хамелеоном: весной она окрашивается в нежно-зеленый оттенок с золотистыми краями, летом желтизна становится ярче, а осенью кустарник переливается огненно-красными и оранжевыми тонами, которые сохраняются зимой. Дополняют картину красные стебли, придающие растению эффектный вид круглый год.

Весной и в начале лета "Калейдоскоп" радует нежными белыми цветами с легким ароматом. Цветение возобновляется и осенью. К трубчатым цветкам неизменно слетаются шмели и бабочки, что делает кустарник важным элементом для привлечения опылителей.

Особенности сорта

  • Название: Абелия "Калейдоскоп"
  • Семейство: Жимолостные (Caprifoliaceae)
  • Тип: многолетний вечнозеленый кустарник
  • Размер: 60-90 см в высоту и до 90-120 см в ширину
  • Цветки: белые, ароматные
  • Цветение: с весны до осени
  • Почва: от слабокислой до нейтральной (pH 5,0-7,5), хорошо дренированная
  • Токсичность: безопасен для людей и домашних животных

Куст устойчив к жаре и засухе после укоренения, его не трогают олени и большинство садовых вредителей.

Уход и применение

Абелия не требует сложного ухода. Она одинаково хорошо развивается на солнце и в полутени, хотя максимальная яркость окраски достигается при полном освещении. Подходит для посадки на склонах, так как укрепляет почву, а также хорошо переносит солёный воздух, поэтому её можно использовать и в прибрежных садах.

Компактный размер делает сорт идеальным для контейнерного выращивания на террасах и балконах. В массивных посадках "Калейдоскоп" образует плотный ковер и может использоваться как живая изгородь.

Полив. В первый год после посадки растение нуждается в регулярном увлажнении. В дальнейшем оно выдерживает засушливые периоды, но в жаркое лето полив лучше не прекращать.

Температура. Кустарник сохраняет листву даже зимой, за исключением самых холодных регионов.

Удобрение. Весной рекомендуется лёгкая подкормка удобрением пролонгированного действия.

История сорта

Сорт был найден в 1997 году в питомнике в районе Пьемонт (Северная Каролина, США). Его заметили на кусте абелии "Little Richard', которая обычно имеет сплошную зелёную листву. Одна из ветвей оказалась пестролистной, и её выделили для размножения. Так появился "Калейдоскоп", сохранивший компактную форму, декоративность в течение всего года и характерные белые цветы.

Посадка

Высаживать абелию лучше весной или осенью. При массовой посадке кусты размещают на расстоянии около 90 см друг от друга. Для посадочной ямы рекомендуется ширина в 2-3 раза больше корневого кома. После посадки почву тщательно уплотняют и поливают, сверху добавляют слой мульчи толщиной 2,5-5 см.

Обрезка и цветение

Абелия формирует аккуратный холмистый куст без обрезки. При желании крону можно корректировать ранней весной, до начала роста. Цветы появляются на молодых побегах, поэтому летом сильную обрезку лучше не проводить.

При достаточном солнечном освещении кустарник цветет особенно обильно: весной покрывается массовыми белыми венчиками, летом дает отдельные бутоны, а осенью может снова цвести более активно.

Зимовка

В контейнерах растения нуждаются в защите: их рекомендуют убирать в прохладное помещение или прикопать горшки в землю.

Размножение и пересадка

Сорт "Калейдоскоп" запатентован и не подлежит самостоятельному размножению. Пересаживать кусты можно каждые два-три года, выбирая горшок немного большего размера.

Вредители и болезни

Абелия отличается устойчивостью. Иногда на листьях может появиться тля, которую легко смыть водой. В жаркую сухую погоду возможны вспышки паутинного клеща, однако серьёзного вреда они обычно не приносят. Опасность представляет только застой влаги, из-за которого развивается корневая гниль.

Возможные проблемы

В холодных регионах растения могут подмерзать, но быстро восстанавливаются. При избыточном солнце и высокой температуре иногда возникает ожог листьев, который устраняется лёгким притенением. Побледнение или пожелтение листвы чаще всего связано с нарушением режима полива.

