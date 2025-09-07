Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik by solominphoto is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:35

Цвета обманули водителя: как дальтонизм превращается в ловушку на дороге

Доцент РНИМУ Татьяна Павлова объяснила опасность дальтонизма за рулём

Обновлённые правила допуска к управлению автомобилем вызвали широкий резонанс: с 1 сентября в перечень медицинских противопоказаний официально включили дальтонизм. Для миллионов людей с нарушением цветоощущения это означает новые ограничения и необходимость по-новому взглянуть на привычные поездки. Врачи уверены: такое решение продиктовано заботой о безопасности, ведь цветовая слепота способна серьёзно повлиять на реакцию водителя в критических условиях.

Почему цветовое восприятие так важно за рулём

Автомобильное движение — это постоянный поток сигналов. Светофоры, стоп-сигналы, аварийная "аварийка", мигающие маячки спецтехники — вся эта информация поступает к водителю прежде всего в виде цвета. Нарушение способности различать оттенки превращается в потенциальную угрозу: человек может неверно истолковать сигнал или не заметить его вовсе.

Татьяна Павлова, доцент кафедры офтальмологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, подчёркивает: главная опасность проявляется не в рутинных ситуациях, а в нестандартных дорожных эпизодах, где счёт идёт на секунды.

"В текущей ситуации, я считаю, запрет практически невозможен из-за массового использования этих машин. Думаю, что не использовать их невозможно", — сказала доцент Татьяна Павлова.

По её словам, многие дальтоники вырабатывают привычку ориентироваться по расположению огней на светофоре или по интенсивности света стоп-сигналов. Но в условиях резкого изменения дорожной обстановки подобные компенсаторные навыки не всегда спасают — реакция может оказаться замедленной или ошибочной.

Где кроется наибольший риск

Эксперты отмечают, что водители с нарушениями цветоощущения сталкиваются с целым рядом проблем:

  • трудности в распознавании сигналов светофора;
  • сложность в идентификации дорожных знаков, где цвет имеет ключевое значение;
  • риск не заметить включённые "аварийки" или спецсигналы;
  • вероятность ошибочной оценки действий других участников движения.

Даже привычные ситуации могут обернуться непредсказуемо. Например, зелёный сигнал светофора в условиях сильного солнца или дождя может слиться с окружающим фоном. Водитель с дальтонизмом не всегда способен быстро сориентироваться, что создаёт дополнительные угрозы.

