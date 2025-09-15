Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Запор кишечника
© commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:10

Слабительные вместо пользы приводят к зависимости и боли

Врач Вялов: солевые растворы и слабительные нарушают микрофлору кишечника

В последнее время так называемые "чистки" кишечника стали модным способом поддержания здоровья. Однако гастроэнтерологи предупреждают: такие процедуры не только бесполезны, но и могут нанести вред организму.

Почему "чистки" опасны

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов пояснил, что кишечник нельзя рассматривать как простую "трубу", которую нужно периодически промывать.

"Кишечник — это не просто "труба”, а сложная экосистема", — отметил врач.

Солевые растворы, сильные слабительные или так называемые "детокс-соки" действительно дают кратковременное облегчение. Но вместе с этим они вымывают полезную микрофлору, нарушают водно-солевой баланс и со временем только ухудшают работу кишечника. Постепенно развивается привыкание, и без стимуляторов кишечник перестаёт нормально функционировать.

Чем заменить экстремальные методы

Вместо резких и рискованных способов врач рекомендует наладить питание и образ жизни:
• ежедневно употреблять достаточное количество клетчатки,
• включать в рацион ферментированные продукты (кефир, йогурт, квашеные овощи),
• пить достаточно воды,
• больше двигаться.

Такие простые привычки помогают естественным образом поддерживать работу кишечника и сохранять баланс микрофлоры.

Опасность самолечения

Ещё одна распространённая ошибка — затягивание визита к врачу. Многие до последнего пытаются лечиться "народными методами", вместо того чтобы пройти обследование. Это может привести к серьёзным осложнениям, особенно если причиной проблем становятся заболевания ЖКТ.

Итог

Экстремальные "чистки" не решают проблемы, а только создают новые. Безопасный путь к здоровому кишечнику — это правильное питание, регулярная физическая активность и своевременные визиты к специалисту.

