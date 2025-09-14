Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Больной живот
© Designed by Freepik by benzoix is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:04

Почему модные чистки могут обернуться проблемами со здоровьем

Миф о том, что кишечник якобы "засоряется" и требует регулярной чистки от шлаков, до сих пор активно распространяется в интернете и телепередачах. Однако врачи предупреждают: такие процедуры могут быть опасны.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов подчеркнул, что любые агрессивные методы очистки — от клизм до детокс-соков — не только не приносят долговременной пользы, но и способны нанести вред организму.

Чем опасны "чистки"

По словам специалиста, подобные манипуляции дают лишь кратковременный эффект. Если же проводить их регулярно, возникает риск нарушения микрофлоры кишечника, привыкания к процедурам и даже сбоев водно-солевого баланса. Это может спровоцировать серьёзные проблемы с пищеварением и общим самочувствием.

Кишечник — не труба

"Кишечник — это не труба, которой нужна чистка, а живая экосистема", — отметил Вялов.

Организм сам справляется с естественными процессами очищения, если ему не мешать и поддерживать правильное питание.

Здоровая альтернатива

Врач напомнил, что лучший способ поддерживать кишечник в норме — это сбалансированный рацион. Ежедневное употребление продуктов, богатых клетчаткой, ферментированных блюд, достаточного количества воды и регулярная физическая активность помогают поддерживать здоровье кишечной флоры и нормальное пищеварение.

Таким образом, залог хорошего самочувствия — не экстремальные "чистки", а грамотный образ жизни.

