© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:15

Третий этап вместо первого: как попытка быть сильной сыграла против здоровья молодой американки

Постоянная усталость оказалась симптомом рака у американки — Daily Mail

История 24-летней американки из Колорадо показывает, как тревожные сигналы организма могут месяцами оставаться без внимания — и чем это иногда заканчивается. Девушка полгода откладывала визит к врачам, хотя симптомы со стороны кишечника становились всё более настораживающими. Об этом сообщает Daily Mail.

Первые признаки, которые она объясняла "обычной усталостью"

Пейдж Зайферт рассказала, что долго игнорировала два симптома. Первый — непонятные боли в животе, которые сопровождались постоянной усталостью. Она вела активный образ жизни, много ездила на велосипеде и связывала дискомфорт с тренировками и нагрузками.

Со временем к этим ощущениям добавился второй, более тревожный признак. Девушка начала замечать появление крови при походе в туалет. Однако и это она не стала воспринимать как повод срочно обратиться за медицинской помощью.

Полгода до визита к врачу и "оцепенение" специалиста

По словам Пейдж, добраться до врачей ей не удавалось несколько месяцев, хотя симптомы сохранялись. Спустя примерно полгода она всё же пришла на приём. Врач, как описывает она сама, оцепенел, когда услышал, что такие проявления пациентка скрывала месяцами.

После обследования у американки обнаружили запущенный рак кишечника на третьей стадии. Диагноз был поставлен после колоноскопии. Именно этот этап стал ключевым: во время процедуры медики увидели опухоль и оценили ситуацию как крайне серьёзную.

Диагноз: третья стадия и распространение за пределы кишечника

Пейдж уточнила, что опухоль обнаружили сразу во время колоноскопии.

"Во время процедуры врач сразу же обнаружил опухоль. Такую, что у него не оставалось сомнений, что это рак. Это был худший сценарий. У меня сразу же возникла мысль, неужели я умру. Это ужасное чувство. Рак распространился за пределы кишечника, это означало, что его будет сложнее лечить", — поделилась Пейдж Зайферт с Daily Mail.

По её словам, распространение заболевания за пределы кишечника усложняет лечение. История пациентки, описанная изданием, строится вокруг того, что первые симптомы появились задолго до постановки диагноза, но из-за откладывания визита время было упущено. В результате речь пошла уже о запущенной стадии болезни.

