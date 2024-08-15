Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
В аэропорту Кельна приостановили полёты из-за проникновения неизвестных
  1. Главная
  2. Мир

В зону прибытия самолётов аэропорта Кельн/Бонн проникли неизвестные

В аэропорту Кельна приостановили полёты из-за проникновения неизвестных

Несколько человек, о которых пока отсутствует какая-либо информация, проникли в зону прибытия самолётов международного гражданского аэропорта, находящегося в пригородном районе Кёльна Порц в Германии. На данный момент полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом администрация аэропорта информировала в социальных сетях.

В публикации в социальных сетях сказано о том, что в четверг несанкционированные граждане пробрались в зону прибытия самолетов аэропорта Кёльн/Бонн, который также известен как Аэропорт имени Конрада Аденауэра. На данный момент времени все полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте задействованы сотрудники полиции.

Фото: commons. wikimedia.org / User:Qualle (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать

WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"

Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года.

Читать полностью
Президент Южной Кореи назвал объединение страны исторической задачей

Президент Южной Кореи назвал объединение страны исторической задачей

Объединение Кореи является исторической задачей, которую пора разрешить. Такое мнения высказал южнокорейский государственный и политический деятель Юн Сок Ёль, который на данный момент занимает пост президента Республики Корея, выступление транслировал официальный канал его администрации в американском видеохостинге YouTube.

Читать полностью

Общество

Марк Цукерберг установил статую своей жены во дворе дома

Марк Цукерберг установил статую своей жены во дворе дома

Медиамагнат Марк Цукерберг установил во дворе своего дома статую супруги — Присциллы Чан.

Читать полностью
Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера

Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера

Известный российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь, Варвара, скоро выйдет замуж.

Читать полностью

Новости