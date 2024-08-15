В зону прибытия самолётов аэропорта Кельн/Бонн проникли неизвестные

Несколько человек, о которых пока отсутствует какая-либо информация, проникли в зону прибытия самолётов международного гражданского аэропорта, находящегося в пригородном районе Кёльна Порц в Германии. На данный момент полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом администрация аэропорта информировала в социальных сетях.
В публикации в социальных сетях сказано о том, что в четверг несанкционированные граждане пробрались в зону прибытия самолетов аэропорта Кёльн/Бонн, который также известен как Аэропорт имени Конрада Аденауэра. На данный момент времени все полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте задействованы сотрудники полиции.
Фото: commons. wikimedia.org / User:Qualle (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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