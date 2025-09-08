Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Цикады
Цикады
© commons.wikimedia.org by Martin Nielsen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:55

Как аплодисменты в зале: цикады учат нас коллективному поведению без слов

Цикады синхронизируют предрассветное стрекотание в Индии — исследование биологов

Почему тысячи цикад начинают петь одновременно, словно по команде? Международная команда учёных решила разгадать этот загадочный феномен коллективного поведения, исследовав предрассветное стрекотание насекомых. Их выводы не только удивительны, но и помогают понять, как в природе формируется групповое принятие решений.

Исследование предрассветного стрекотания

Учёные проводили наблюдения за восьмью роями однолетних цикад в Индии — на поляне с травой и кустарником и в бамбуковом лесу. Специальные микрофоны, установленные на высоте одного метра, записывали звуки непрерывно в течение восьми дней. Для анализа данные разбили на четырехчасовые фрагменты и обработали с помощью MATLAB.

Результаты показали: пение цикад начинается, когда солнце находится на 3,8 градуса ниже горизонта — во время гражданских сумерек. Интересно, что сильные дожди и грозы, сопровождающиеся облачностью и снижением освещённости, задерживают старт коллективного стрекотания. При этом температура и влажность не влияют на начало пения.

Механизм коллективного пения

Учёные выявили важную закономерность: когда одна цикада начинает стрекотать, остальные присоединяются к ней примерно через минуту. Это похоже на эффект аплодисментов, когда один человек начинает хлопать, а зал подключается целиком.

"Крещендо", или постепенное нарастание громкости, в ансамблях цикад происходит не только из-за приближения рассвета, но и благодаря звукам соседей, — объясняют исследователи.

Таким образом, в основе коллективного стрекотания лежит баланс между индивидуальным восприятием света и акустической коммуникацией. Это синергия внешних сигналов и групповых эффектов позволяет рою скоординированно принимать решения.

Почему это важно?

Хоровое пение цикад — не просто красивый природный феномен. Оно служит эволюционным преимуществом, снижая риск нападения хищников за счёт единого сигнала. Кроме того, понимание таких механизмов помогает учёным лучше разобраться в принципах коллективного поведения и принятия решений в живой природе.

Подобные исследования проводились и для других видов. Например, микрофоны в рифах Тихого океана зафиксировали хоровое пение рыб на рассвете и закате, что подтверждает важность звуковой коммуникации в группах животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные нашли платиновые частицы в осадках моря Баффина сегодня в 17:03

12 800 лет назад Земля пережила катастрофу, о которой молчат учебники

Учёные нашли новые доказательства, что 12 800 лет назад Земля столкнулась с потоком обломков кометы, что вызвало резкое похолодание и экологические катастрофы.

Читать полностью » Палеоантропологи обнаружили раннее изменение рациона у предков Homo по зубам сегодня в 16:53

Когда зубы отстают: удивительная история эволюции питания наших предков

Наши предки жевали грубые растения до адаптации зубов — первый случай, когда поведение изменило эволюцию. Анализ изотопов раскрывает тайны диеты древних приматов: от фруктов к травам и злакам. Что это значит для Homo?

Читать полностью » Исследователи обнаружили кариес у неандертальца возрастом 45 тысяч лет сегодня в 16:40

Неандертальцы раскрыли секрет: как растительная диета спровоцировала редкий кариес у жертвы каннибалов

Исследование зубов неандертальцев из пещеры Эль-Сидрон раскрывает неожиданные факты о их рационе и кариесе — заболевании, которое считалось редким у древних охотников.

Читать полностью » Учёные Южной Кореи обнаружили аномалию гравитации в данных 26 500 двойных звёздных систем сегодня в 15:17

Секрет галактик поверг учёных в шок: открытие, которое перевернёт законы физики — что скрывают данные Gaia

Южнокорейские учёные, изучив 26 500 двойных звёзд с помощью обсерватории Gaia, обнаружили 30-40% расхождение в гравитации. Это ставит под сомнение теории Ньютона и Эйнштейна, поддерживая альтернативную модель MOND как вызов тёмной материи.

Читать полностью » 5 млн лет эволюции: муравьи нарушают видовые границы для генетического превосходства сегодня в 15:14

Они клонируют чужаков: шокирующий секрет муравьиных королев для укрепления империи

Исследование в журнале Nature показало: королевы муравьёв-жнецов Messor ibericus создают гибридных рабочих, используя сперму другого вида. Это открытие меняет представления о видах и эволюции.

Читать полностью » Презентация Apple: iPhone 17 и Apple Watch Series 11 покажут 9 сентября сегодня в 14:19

Четыре новых айфона и долгожданные гаджеты: что покажет Apple 9 сентября

Apple проведёт презентацию 9 сентября: покажут iPhone 17, новые Apple Watch и AirPods Pro 3. Рассказываем, где смотреть трансляцию в 20:00 по Мск.

Читать полностью » Нейроучёные изучили редкий случай: подросток структурирует воспоминания как архив сегодня в 14:17

Путешествия без машины времени: редкая способность подростка заставила учёных переписать учебники

Учёные исследовали уникальный случай подростка TL с гипертимезией — редкой способностью детально помнить каждое событие. Её воспоминания структурированы в «белой комнате» с каталогизированными моментами жизни. Исследование опубликовано в журнале Neurocase.

Читать полностью » Найдена древнегреческая надпись с именами эфебов эпохи Клавдия — открытие в Шотландии сегодня в 14:14

Мраморная плита века: загадочные имена, которые перепишут историю античности

В Национальном музее Шотландии обнаружена древнегреческая плита со списком 31 эфеба эпохи Клавдия. Уникальная находка раскрывает участие неграждан в афинском эфебате и связь военной подготовки с культурным обменом в I веке н.э.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Визовые агенты: отказы Италии чаще связаны с фиктивными бронями и ошибками заявителей
Наука и технологии

По данным спутниковых наблюдений, биопродуктивность океанов падает
Авто и мото

Страховые компании: выплаты за предметы, упавшие на машины в России, превысили 600 млн рублей
Культура и шоу-бизнес

Acorn TV продлил ирландский сериал "Ирландская кровь" с Алисией Сильверстоун на второй сезон
Дом

Полотенца становятся жёсткими из-за жёсткой воды и избытка порошка
Спорт и фитнес

Тренеры назвали 7 упражнений для разминки перед тренировкой
УрФО

ФССП: в Прикамье задолженность по штрафам за парковку превысила 35,5 млн рублей
Еда

Американская кардиологическая ассоциация назвала безопасную норму соли в день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet