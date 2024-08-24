Юрист объяснил, насколько законны поборы с родителей на материально-техническое обеспечение в школах

Юрист Александр Хаминский пояснил, что администрация школы не имеет права требовать от родителей учеников деньги на материально-техническое обеспечение или реализацию образовательных стандартов. По его словам, такие взносы могут быть только добровольными и исходить исключительно от родителей, а не от педагогов, сообщает News.Ru.
Конституция России гарантирует бесплатное среднее образование, а финансирование учебного процесса и содержания школы должно обеспечиваться за счет бюджета. Нарушение этих правил может привести к жалобам в органы образования и прокуратуру, что может повлечь за собой дисциплинарные меры против виновных.
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