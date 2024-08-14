В России спрогнозировали уровень производства меда на текущий год и главного покупателя

Россельхозбанк прогнозирует, что в 2024 году в России будет произведено 64 тыс. тонн меда, что соответствует уровню 2023 года. По данным банка, экспорт российского меда возрастет и превысит 5 тыс. тонн, с Китаем как главным покупателем.
В России среднее потребление меда на человека составляет около 0,5 кг в год, с ожидаемым ростом на 3-5% ежегодно.
В 2023 году производство меда распределилось между различными типами хозяйств, с наибольшим объемом в личных подсобных хозяйствах и основным сбором в ряде регионов, включая Республику Башкортостан и Алтайский край, сообщает ТАСС.
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