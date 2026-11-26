Единовременные денежные переводы на сумму свыше пяти тысяч рублей между коллегами для сбора на общие нужды могут спровоцировать блокировку банковского счета, пояснил декан Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. В комментарии для NewsInfo эксперт отметил, что основной риск в подобных ситуациях исходит не от налоговых органов, а от систем финансового мониторинга банков.

Ранее сообщалось, что сами по себе коллективные сборы на подарки не являются автоматическим поводом для начисления налогов. Контролирующие инстанции обращают внимание на предшествующую историю транзакций между участниками группы и то, насколько оперативно организатор тратит поступившие средства.

Тем не менее, по мнению Ордова, рядовым сотрудникам стоит опасаться прежде всего алгоритмов Центрального банка, которые могут расценить массовые поступления денег как подозрительную активность.

Специалист подчеркнул, что для Федеральной налоговой службы небольшие суммы, собираемые внутри трудовых коллективов, не представляют значительного интереса из-за их незначительности в масштабах ведомства.

Однако кредитные организации обязаны пресекать любые операции, имеющие признаки обналичивания или использования счетов "дропперами". На фоне усиления контроля банковскую карту могут заблокировать даже без нарушения, если действия клиента покажутся системе нетипичными.

"Я бы больше опасался за свою карту, за свой лицевой счет в банке и за вопросы банка, которые могут возникнуть. Налоговая при всем желании за такие копеечные суммы копейки может начислить. Это не сфера интересов самой налоговой службы", — рассказал Ордов.

Эксперт также предупредил, что указание в назначении платежа фразы "на подарок к Новому году" может стать дополнительным аргументом для признания суммы доходом, подлежащим налогообложению по ставке 13 процентов. Чтобы избежать недоразумений, экономист рекомендует использовать современные финансовые инструменты. Сегодня доля оплат без карт и использование цифровых сервисов растут, что позволяет делать сборы более прозрачными. В частности, в мобильных приложениях многих банков существует функция "целевой кошелек".

"На что собирается тратиться, де-юре остается под вопросом, насколько это легализует способы сбора денег. Пока не были известны правовые последствия для тех, кто целевым образом собирал деньги, расходовал средства", — пояснил специалист.

Подобный формат позволяет доказать банку отсутствие выгодоприобретателя в лице организатора сбора, так как деньги тратятся на конкретный товар. Это исключает признаки необоснованной выгоды или ухода от налогов.

Стоит помнить, что переводы за услуги на карту налоговики могут классифицировать как коммерческую деятельность. Также зафиксированы случаи, когда банки блокируют карты клиентов при перемещении средств между собственными счетами, что подтверждает общую строгость комплаенса.

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