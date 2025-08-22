Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Череп древнего египтянина
Череп древнего египтянина
© Frontiers by Tondini, Isidro, Camarós, 2024 is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:54

Секретные последствия микрокомпьютерной томографии: что скрывают древние артефакты

Учёные предупреждают о рисках использования МикроКТ для изучения древних находок

Задумывались ли вы, как современные технологии могут влиять на изучение древних артефактов? Исследования, проведенные учеными из Австралии и Испании, показали, что микрокомпьютерная томография (МикроКТ) может существенно снижать выход коллагена из древних костей. Этот белок играет ключевую роль в радиоуглеродном датировании, и его потеря ставит под угрозу достоверность получаемых результатов.

Проблема сохранности

Ученые, возглавляемые Рэйчел Вуд из Оксфордского университета, провели анализ двух образцов: ископаемой кости шерстистого носорога и моляра свиньи. Они обнаружили, что радиоуглеродный анализ костей носорога показал возраст более 42,6-45,1 тысячи лет. Однако, несмотря на точность датировки, выход коллагена снизился с 7,1% до менее 5% после применения МикроКТ, что составляет около 33-42% от исходного уровня.

Один из ключевых принципов работы с антропологическими материалами — минимизация вреда. Множество методов требуют физического разрушения образцов, что может привести к утрате уникальных находок. В последние годы ученые разработали методы извлечения древней ДНК и коллагена, которые не наносят видимого ущерба образцам.

Тем не менее, рентгенография и компьютерная томография также могут негативно сказываться на состоянии образцов. Хотя многие исследования уже поднимали этот вопрос, степень воздействия облучения на древние находки остается недостаточно изученной.

Ограничения в работе с образцами

Результаты исследования накладывают важные ограничения на работу с ценными образцами. Снижение коллагена может быть критичным, особенно если сохранность белка и без облучения находится на грани допустимой нормы. В результате, после использования МикроКТ, ученым, возможно, придется отбирать более крупные образцы для радиоуглеродного анализа, что приведет к их полному уничтожению.

Кроме того, исследователи оценили влияние облучения на результаты изотопного анализа углерода и азота, популярного метода в палеодиетологии. В этом случае также наблюдаются негативные последствия, хотя и менее выраженные, с конечным эффектом не более чем 0,5 промилле.

Таким образом, использование микрокомпьютерной томографии в антропологических исследованиях требует осторожного подхода, чтобы избежать потери ценных данных и сохранить уникальные образцы для будущих поколений.

Читайте также

Ученые сделали невозможное: объединили два квантовых стандарта в один прибор сегодня в 15:53

Квантовые стандарты на службе точности: инженеры совершили революцию в метрологии

Американские физики совершили прорыв, объединив два квантовых стандарта в один прибор. Это достижение облегчит определение электрических единиц, сделав квантовые эталоны более доступными и экономичными для ученых по всему миру, открывая новую эру в метрологии.

Читать полностью » 146 лет спустя: в гробнице Дайсэнрё Кофун обнаружены уникальные погребальные артефакты сегодня в 14:53

Не боевой, но священный: почему позолоченный нож из Кофун перевернул представление о власти императоров

Учёные впервые за 150 лет изучили редкие погребальные артефакты из гробницы Дайсэнрё Кофун: позолоченный церемониальный нож и доспехи V века, найденные частным коллекционером, раскрыли технологии эпохи императора Нинтоку.

Читать полностью » Ученые шокированы: киты и дельфины оказались более дружелюбными, чем ожидалось сегодня в 14:33

Дружба, игры или вражда: как на самом деле общаются киты и дельфины

Ученые провели масштабное исследование, проанализировав сотни видео и фото, чтобы понять, что происходит, когда киты и дельфины встречаются. Выяснилось, что взаимный интерес и игривое поведение между этими видами встречаются чаще, чем считалось ранее.

Читать полностью » Как ИИ помогает радиоволнам обходить препятствия: будущее беспроводных технологий сегодня в 13:53

Микроволны, которые видят сквозь стены: Принстонский университет совершил прорыв в беспроводной связи

Ученые Принстонского университета разработали инновационную систему на базе машинного обучения, позволяющую микроволнам обходить препятствия. Эта технология открывает путь к субтерагерцовому диапазону, обещая 10-кратное увеличение скорости передачи данных для VR и автономных автомобилей.

Читать полностью » Природа против технологий: как моллюски вдохновляют на создание новых материалов сегодня в 13:33

Невероятные зубы, как у терминатора: ученые в шоке от секрета этих моллюсков

Ученые раскрыли секрет зубов хитонов — моллюсков, живущих на прибрежных камнях. Их зубы обладают исключительной прочностью и износостойкостью, превосходя многие современные материалы.

Читать полностью » MIT разработал ПО для расчета частот: антенны печатаются за минуты сегодня в 12:53

Выдерживает 10 000 деформаций: как эта антенна заменит сотню стандартных

Ученые MIT разработали антенну из метаматериалов, меняющую форму для адаптации к разным частотам. Устройство выдерживает 10 000 циклов деформации, упростит IoT-гаджеты и носимую электронику.

Читать полностью » Мозг не всесилен: ученые выяснили, сколько объектов человек может отслеживать мысленно сегодня в 12:33

Узнайте, на что способно ваше воображение: результаты эксперимента поражают

Новое исследование раскрывает удивительные пределы человеческого воображения. Ученые выяснили, сколько объектов мозг способен отслеживать, когда они исчезают из поля зрения. Результаты ошеломляют и открывают новые перспективы в изучении работы разума.

Читать полностью » Наномагнитные частицы блокируют дентинные канальцы — прорыв в лечении зубной боли сегодня в 11:53

Удивительное открытие индийских учёных: три факта о технологии, которая изменит ваши визиты к стоматологу

Учёные разработали нанороботов CalBot, которые за 20 минут запечатывают дентинные канальцы, устраняя гиперчувствительность зубов. Технология с магнитными частицами испытана на людях и животных, открывая новую эру в стоматологии.

Читать полностью »

