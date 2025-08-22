Секретные последствия микрокомпьютерной томографии: что скрывают древние артефакты

Задумывались ли вы, как современные технологии могут влиять на изучение древних артефактов? Исследования, проведенные учеными из Австралии и Испании, показали, что микрокомпьютерная томография (МикроКТ) может существенно снижать выход коллагена из древних костей. Этот белок играет ключевую роль в радиоуглеродном датировании, и его потеря ставит под угрозу достоверность получаемых результатов.

Проблема сохранности

Ученые, возглавляемые Рэйчел Вуд из Оксфордского университета, провели анализ двух образцов: ископаемой кости шерстистого носорога и моляра свиньи. Они обнаружили, что радиоуглеродный анализ костей носорога показал возраст более 42,6-45,1 тысячи лет. Однако, несмотря на точность датировки, выход коллагена снизился с 7,1% до менее 5% после применения МикроКТ, что составляет около 33-42% от исходного уровня.

Один из ключевых принципов работы с антропологическими материалами — минимизация вреда. Множество методов требуют физического разрушения образцов, что может привести к утрате уникальных находок. В последние годы ученые разработали методы извлечения древней ДНК и коллагена, которые не наносят видимого ущерба образцам.

Тем не менее, рентгенография и компьютерная томография также могут негативно сказываться на состоянии образцов. Хотя многие исследования уже поднимали этот вопрос, степень воздействия облучения на древние находки остается недостаточно изученной.

Ограничения в работе с образцами

Результаты исследования накладывают важные ограничения на работу с ценными образцами. Снижение коллагена может быть критичным, особенно если сохранность белка и без облучения находится на грани допустимой нормы. В результате, после использования МикроКТ, ученым, возможно, придется отбирать более крупные образцы для радиоуглеродного анализа, что приведет к их полному уничтожению.

Кроме того, исследователи оценили влияние облучения на результаты изотопного анализа углерода и азота, популярного метода в палеодиетологии. В этом случае также наблюдаются негативные последствия, хотя и менее выраженные, с конечным эффектом не более чем 0,5 промилле.

Таким образом, использование микрокомпьютерной томографии в антропологических исследованиях требует осторожного подхода, чтобы избежать потери ценных данных и сохранить уникальные образцы для будущих поколений.