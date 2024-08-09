Как сообщает оперативный Telegram-канал, на подходе к Крымскому мосту со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет

По последним данным оперативного Telegram-канала, на 18:59 мск на подходах к Крымскому мосту наблюдается очередь из 415 автомобилей.
Скопление транспорта зафиксировано только со стороны Керчи, где время ожидания составляет примерно два часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Ранее, в 16:00 мск, очередь со стороны Керчи была значительно больше и насчитывала 900 машин. К 17:00 мск она сократилась до 850 автомобилей.
Фото:Wikimedia Commons/ https://rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-stroitelstva-i-ekspluatatsii-avtomobilnykh-dorog/transportnyy-perekhod-cherez-kerchenskiy-proliv/novosti/327721, Крымский мост (Росавтодор) 5 , ( Creative Commons Attribution 4.0)
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