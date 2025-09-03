Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:45

Неожиданный союз: капуста и ананас – салат, где простота скрывает тропический бунт вкусов

Добавьте ананасы в салат из капусты для улучшения вкуса

Представьте: классический Cole Slaw, но с неожиданным тропическим поворотом! Этот салат с капустой и ананасами — не просто закуска, а настоящий хит для тех, кто любит эксперименты на кухне. Он сочный, пикантный и готовится за считанные минуты. Давайте разберёмся, как его приготовить, чтобы каждый кусочек радовал.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Ананасы консервированные — 140 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовьте продукты. Выберите сочную, хрустящую капусту для максимального вкуса. Ананасы берите консервированные (кольца или кусочки) или даже свежие. Вместо сметаны можно взять йогурт или майонез — всё зависит от ваших предпочтений.

Нашинкуйте капусту. Используйте шинковку, тёрку или просто нож. Натрите морковь. Помойте, очистите и натрите на крупной тёрке, или нарежьте соломкой. Тёрка для корейской моркови тоже подойдёт — пробуйте!

Смешайте капусту с солью. Сложите в миску и помните руками, чтобы выделился сок. Соль ускорит процесс. Добавьте морковь. Хорошо перемешайте с капустой. Подготовьте ананасы. Достаньте из банки и нарежьте кусочками, если они кольцами. Если уже кусочками — оставьте как есть.

Заправьте салат. Выложите ананасы в салатник, добавьте сметану, поперчите. Для сочности влейте немного жидкости из банки. Перемешайте и подавайте. Сразу к столу — салат быстро даёт сок. Или заправляйте перед подачей.

