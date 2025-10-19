Зима ударит по здоровью: врачи предупреждают о грядущих вспышках и скрытых опасностях

Аномально холодная зима, ожидаемая в Центральной России в конце 2025 года, может стать серьёзным испытанием для здоровья. Об этом предупредила врач-терапевт Ольга Султанова в беседе с агентством городских новостей "Москва". По её словам, сильные морозы не только повышают риск эпидемий гриппа и ОРВИ, но и могут вызвать обострение хронических заболеваний, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

"Аномально холодная зима может осложнить эпидсезон гриппа и ОРВИ. Холод может ослабить иммунитет, и организм станет более уязвимым для вирусов. Кроме того, существуют риски для обострения других заболеваний", — рассказала врач-терапевт Ольга Султанова.

Почему морозы опасны для организма

Зимой организм и без того работает в стрессовом режиме: короткий день, недостаток солнечного света и витаминов ослабляют иммунную систему. Когда температура воздуха резко падает, защитные силы снижаются ещё сильнее.

На фоне холода сужаются сосуды, ухудшается кровоснабжение тканей и слизистых оболочек дыхательных путей, что делает их более восприимчивыми к вирусам. Это увеличивает вероятность заражения гриппом, ОРВИ и бронхитом, а также осложнений после них.

Кроме того, при длительном переохлаждении возрастает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе почек и суставов.

Заболевания, обостряющиеся зимой

По наблюдениям врачей, зимой чаще фиксируются следующие проблемы:

Цистит - у женщин, из-за переохлаждения малого таза.

Простатит - у мужчин, особенно при работе на холоде.

Артрит и артроз - боли в суставах усиливаются из-за спазма сосудов и потери тепла.

Пиелонефрит и воспаление почек - реакция на переохлаждение поясницы.

Кожные болезни - холодовая крапивница, обморожения, воспаления кожи.

"В сильные морозы дамы чаще обращаются к врачам из-за цистита, а мужчины — из-за простатита. Чаще возникают болезни опорно-двигательной системы, например, артриты и артрозы, а также воспаление почек", — уточнила специалист.

Как защититься от зимних эпидемий

Чтобы пережить холодный сезон без болезней, врачи советуют заранее укрепить иммунитет и соблюдать правила профилактики.

Шаг 1. Утепляйтесь правильно

Носите многослойную одежду - она лучше сохраняет тепло.

Следите, чтобы ноги и поясница были в тепле.

Не выходите на мороз с влажными волосами и без шапки.

Шаг 2. Поддерживайте иммунитет

Включайте в рацион витамин D, цинк, витамин C .

Ешьте больше овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов.

Спите не менее 7-8 часов в день — полноценный сон укрепляет защитные силы.

Шаг 3. Избегайте контактов с инфекциями

Мойте руки после улицы и транспорта.

Используйте маску в людных местах в период эпидемий.

Регулярно проветривайте помещение, чтобы снизить концентрацию микробов.

Шаг 4. Защищайте кожу и дыхательные пути

Наносите питательный крем перед выходом на улицу.

Дышите через шарф — он согревает воздух и защищает слизистые.

При склонности к сухому воздуху дома используйте увлажнитель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Перегреваться в помещении и потом резко выходить на мороз.

Последствие: Сужение сосудов, простуда или бронхит.

Альтернатива: Остыть перед выходом на улицу, избегать резких перепадов температуры.

Ошибка: Игнорировать первые симптомы простуды.

Последствие: Развитие осложнений — от синусита до пневмонии.

Альтернатива: При недомогании отдохнуть, пить больше жидкости и обратиться к врачу.

Ошибка: Переохлаждать ноги и поясницу.

Последствие: Цистит, простатит, воспаление почек.

Альтернатива: Тёплая обувь и одежда из натуральных материалов.

Почему холод усиливает хронические болезни

Сильные морозы провоцируют спазм сосудов, что ухудшает питание тканей и усиливает воспалительные процессы. У людей с хроническими заболеваниями суставов, дыхательных путей или сердца такие периоды нередко вызывают рецидивы.

Плюс, зимой снижается физическая активность и усиливается стресс, что тоже негативно влияет на организм. Поэтому медики советуют не прекращать умеренные занятия спортом, даже если на улице мороз — достаточно регулярных прогулок или лёгкой гимнастики дома.

Таблица: болезни, на которые стоит обратить внимание зимой