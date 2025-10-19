Зима ударит по здоровью: врачи предупреждают о грядущих вспышках и скрытых опасностях
Аномально холодная зима, ожидаемая в Центральной России в конце 2025 года, может стать серьёзным испытанием для здоровья. Об этом предупредила врач-терапевт Ольга Султанова в беседе с агентством городских новостей "Москва". По её словам, сильные морозы не только повышают риск эпидемий гриппа и ОРВИ, но и могут вызвать обострение хронических заболеваний, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.
"Аномально холодная зима может осложнить эпидсезон гриппа и ОРВИ. Холод может ослабить иммунитет, и организм станет более уязвимым для вирусов. Кроме того, существуют риски для обострения других заболеваний", — рассказала врач-терапевт Ольга Султанова.
Почему морозы опасны для организма
Зимой организм и без того работает в стрессовом режиме: короткий день, недостаток солнечного света и витаминов ослабляют иммунную систему. Когда температура воздуха резко падает, защитные силы снижаются ещё сильнее.
На фоне холода сужаются сосуды, ухудшается кровоснабжение тканей и слизистых оболочек дыхательных путей, что делает их более восприимчивыми к вирусам. Это увеличивает вероятность заражения гриппом, ОРВИ и бронхитом, а также осложнений после них.
Кроме того, при длительном переохлаждении возрастает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе почек и суставов.
Заболевания, обостряющиеся зимой
По наблюдениям врачей, зимой чаще фиксируются следующие проблемы:
-
Цистит - у женщин, из-за переохлаждения малого таза.
-
Простатит - у мужчин, особенно при работе на холоде.
-
Артрит и артроз - боли в суставах усиливаются из-за спазма сосудов и потери тепла.
-
Пиелонефрит и воспаление почек - реакция на переохлаждение поясницы.
-
Кожные болезни - холодовая крапивница, обморожения, воспаления кожи.
"В сильные морозы дамы чаще обращаются к врачам из-за цистита, а мужчины — из-за простатита. Чаще возникают болезни опорно-двигательной системы, например, артриты и артрозы, а также воспаление почек", — уточнила специалист.
Как защититься от зимних эпидемий
Чтобы пережить холодный сезон без болезней, врачи советуют заранее укрепить иммунитет и соблюдать правила профилактики.
Шаг 1. Утепляйтесь правильно
-
Носите многослойную одежду - она лучше сохраняет тепло.
-
Следите, чтобы ноги и поясница были в тепле.
-
Не выходите на мороз с влажными волосами и без шапки.
Шаг 2. Поддерживайте иммунитет
-
Включайте в рацион витамин D, цинк, витамин C.
-
Ешьте больше овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов.
-
Спите не менее 7-8 часов в день — полноценный сон укрепляет защитные силы.
Шаг 3. Избегайте контактов с инфекциями
-
Мойте руки после улицы и транспорта.
-
Используйте маску в людных местах в период эпидемий.
-
Регулярно проветривайте помещение, чтобы снизить концентрацию микробов.
Шаг 4. Защищайте кожу и дыхательные пути
-
Наносите питательный крем перед выходом на улицу.
-
Дышите через шарф — он согревает воздух и защищает слизистые.
-
При склонности к сухому воздуху дома используйте увлажнитель.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Перегреваться в помещении и потом резко выходить на мороз.
Последствие: Сужение сосудов, простуда или бронхит.
Альтернатива: Остыть перед выходом на улицу, избегать резких перепадов температуры.
-
Ошибка: Игнорировать первые симптомы простуды.
Последствие: Развитие осложнений — от синусита до пневмонии.
Альтернатива: При недомогании отдохнуть, пить больше жидкости и обратиться к врачу.
-
Ошибка: Переохлаждать ноги и поясницу.
Последствие: Цистит, простатит, воспаление почек.
Альтернатива: Тёплая обувь и одежда из натуральных материалов.
Почему холод усиливает хронические болезни
Сильные морозы провоцируют спазм сосудов, что ухудшает питание тканей и усиливает воспалительные процессы. У людей с хроническими заболеваниями суставов, дыхательных путей или сердца такие периоды нередко вызывают рецидивы.
Плюс, зимой снижается физическая активность и усиливается стресс, что тоже негативно влияет на организм. Поэтому медики советуют не прекращать умеренные занятия спортом, даже если на улице мороз — достаточно регулярных прогулок или лёгкой гимнастики дома.
Таблица: болезни, на которые стоит обратить внимание зимой
|Заболевание
|Причина обострения
|Как предотвратить
|Цистит
|Переохлаждение таза
|Тёплая одежда, избегать сидения на холодных поверхностях
|Простатит
|Долгое пребывание на морозе
|Активное движение, защита поясницы
|Артрит / артроз
|Сужение сосудов, влажность
|Тепло, массаж, растяжка
|Пиелонефрит
|Простуда, снижение иммунитета
|Не переохлаждаться, пить больше воды
|Холодовая крапивница
|Аллергия на холод
|Кремы, защита кожи, антигистаминные препараты при необходимости
FAQ
Стоит ли делать прививку от гриппа заранее?
Да, оптимальное время — осень, за 4-6 недель до начала эпидемии.
Можно ли гулять при сильных морозах?
Да, но недолго — важно избегать переохлаждения и носить тёплую одежду.
Как укрепить суставы зимой?
Полезны растяжка, плавание и тёплые компрессы. Избегайте сырости и переохлаждения.
