Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:29

Зима ударит по здоровью: врачи предупреждают о грядущих вспышках и скрытых опасностях

Врач Ольга Султанова предупредила, что аномально холодная зима в ЦФО повысит риск гриппа и простуд

Аномально холодная зима, ожидаемая в Центральной России в конце 2025 года, может стать серьёзным испытанием для здоровья. Об этом предупредила врач-терапевт Ольга Султанова в беседе с агентством городских новостей "Москва". По её словам, сильные морозы не только повышают риск эпидемий гриппа и ОРВИ, но и могут вызвать обострение хронических заболеваний, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

"Аномально холодная зима может осложнить эпидсезон гриппа и ОРВИ. Холод может ослабить иммунитет, и организм станет более уязвимым для вирусов. Кроме того, существуют риски для обострения других заболеваний", — рассказала врач-терапевт Ольга Султанова.

Почему морозы опасны для организма

Зимой организм и без того работает в стрессовом режиме: короткий день, недостаток солнечного света и витаминов ослабляют иммунную систему. Когда температура воздуха резко падает, защитные силы снижаются ещё сильнее.

На фоне холода сужаются сосуды, ухудшается кровоснабжение тканей и слизистых оболочек дыхательных путей, что делает их более восприимчивыми к вирусам. Это увеличивает вероятность заражения гриппом, ОРВИ и бронхитом, а также осложнений после них.

Кроме того, при длительном переохлаждении возрастает риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в работе почек и суставов.

Заболевания, обостряющиеся зимой

По наблюдениям врачей, зимой чаще фиксируются следующие проблемы:

  • Цистит - у женщин, из-за переохлаждения малого таза.

  • Простатит - у мужчин, особенно при работе на холоде.

  • Артрит и артроз - боли в суставах усиливаются из-за спазма сосудов и потери тепла.

  • Пиелонефрит и воспаление почек - реакция на переохлаждение поясницы.

  • Кожные болезни - холодовая крапивница, обморожения, воспаления кожи.

"В сильные морозы дамы чаще обращаются к врачам из-за цистита, а мужчины — из-за простатита. Чаще возникают болезни опорно-двигательной системы, например, артриты и артрозы, а также воспаление почек", — уточнила специалист.

Как защититься от зимних эпидемий

Чтобы пережить холодный сезон без болезней, врачи советуют заранее укрепить иммунитет и соблюдать правила профилактики.

Шаг 1. Утепляйтесь правильно

  • Носите многослойную одежду - она лучше сохраняет тепло.

  • Следите, чтобы ноги и поясница были в тепле.

  • Не выходите на мороз с влажными волосами и без шапки.

Шаг 2. Поддерживайте иммунитет

  • Включайте в рацион витамин D, цинк, витамин C.

  • Ешьте больше овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов.

  • Спите не менее 7-8 часов в день — полноценный сон укрепляет защитные силы.

Шаг 3. Избегайте контактов с инфекциями

  • Мойте руки после улицы и транспорта.

  • Используйте маску в людных местах в период эпидемий.

  • Регулярно проветривайте помещение, чтобы снизить концентрацию микробов.

Шаг 4. Защищайте кожу и дыхательные пути

  • Наносите питательный крем перед выходом на улицу.

  • Дышите через шарф — он согревает воздух и защищает слизистые.

  • При склонности к сухому воздуху дома используйте увлажнитель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Перегреваться в помещении и потом резко выходить на мороз.
    Последствие: Сужение сосудов, простуда или бронхит.
    Альтернатива: Остыть перед выходом на улицу, избегать резких перепадов температуры.

  • Ошибка: Игнорировать первые симптомы простуды.
    Последствие: Развитие осложнений — от синусита до пневмонии.
    Альтернатива: При недомогании отдохнуть, пить больше жидкости и обратиться к врачу.

  • Ошибка: Переохлаждать ноги и поясницу.
    Последствие: Цистит, простатит, воспаление почек.
    Альтернатива: Тёплая обувь и одежда из натуральных материалов.

Почему холод усиливает хронические болезни

Сильные морозы провоцируют спазм сосудов, что ухудшает питание тканей и усиливает воспалительные процессы. У людей с хроническими заболеваниями суставов, дыхательных путей или сердца такие периоды нередко вызывают рецидивы.

Плюс, зимой снижается физическая активность и усиливается стресс, что тоже негативно влияет на организм. Поэтому медики советуют не прекращать умеренные занятия спортом, даже если на улице мороз — достаточно регулярных прогулок или лёгкой гимнастики дома.

Таблица: болезни, на которые стоит обратить внимание зимой

Заболевание Причина обострения Как предотвратить
Цистит Переохлаждение таза Тёплая одежда, избегать сидения на холодных поверхностях
Простатит Долгое пребывание на морозе Активное движение, защита поясницы
Артрит / артроз Сужение сосудов, влажность Тепло, массаж, растяжка
Пиелонефрит Простуда, снижение иммунитета Не переохлаждаться, пить больше воды
Холодовая крапивница Аллергия на холод Кремы, защита кожи, антигистаминные препараты при необходимости

FAQ

Стоит ли делать прививку от гриппа заранее?
Да, оптимальное время — осень, за 4-6 недель до начала эпидемии.

Можно ли гулять при сильных морозах?
Да, но недолго — важно избегать переохлаждения и носить тёплую одежду.

Как укрепить суставы зимой?
Полезны растяжка, плавание и тёплые компрессы. Избегайте сырости и переохлаждения.

