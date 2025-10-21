Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пробежка с собакой в парке
Пробежка с собакой в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:17

Не боится холода и вирусов: врач рассказал, зачем стоит бегать осенью и зимой

Врач Константин Недошивин объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду

В подмосковной Балашихе очевидцы стали свидетелями необычной картины — мужчина в лёгкой спортивной экипировке совершал пробежку вдоль лесополосы, несмотря на осеннюю прохладу. Как сообщили в телеграм-канале "Балашиха онлайн", температура воздуха в тот день не поднималась выше +4°C, однако это не помешало атлету поддерживать впечатляющий темп.

Местные жители предположили, что бегун — приверженец закаливания и экстремальных видов спорта, отметив его отличную физическую форму.

"Хороший пример для молодёжи — живая реклама физкультуре и спорту", — прокомментировали очевидцы.

О пользе таких тренировок и о том, кому они могут быть опасны, рассказал изданию REGIONS врач-терапевт, постоянный участник и призёр марафонов Константин Недошивин.

Почему бег в холод полезен

По словам специалиста, сочетание физических нагрузок и закаливания — мощный инструмент укрепления здоровья.

"Объединение физических нагрузок и закаливания — это отличный способ укрепить иммунитет и избежать вирусных заболеваний", — отметил врач.

Регулярные пробежки на свежем холодном воздухе стимулируют работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепляют мышцы, суставы и кости. При этом организм учится быстрее адаптироваться к перепадам температуры, что снижает риск простуд и повышает выносливость.

"Такая практика положительно влияет на работу сердца и сосудов, дыхательную систему и укрепляет кости и мышцы", — добавил Недошивин.

Кому противопоказан бег на холоде

Несмотря на пользу, врач предупреждает: зимний бег — не для всех. Он требует определённой физической подготовки и закалённости организма.

"Бег в облегчённой одежде при низких температурах требует хорошей физической формы, которая должна быть достигнута благодаря занятиям менее экстремальными видами спорта", — подчеркнул врач.

По словам эксперта, неподготовленный человек рискует переохладить дыхательные пути. При глубоком вдохе холодного воздуха может развиться бронхит или пневмония, особенно у тех, кто не привык к низким температурам.

"Важно, чтобы человек был уже закален, например, благодаря моржеванию или регулярным обливаниям холодной водой", — пояснил Недошивин.

Как правильно подготовиться к холодным пробежкам

Бег зимой или в прохладную погоду требует постепенной адаптации. Организм должен привыкнуть к холоду без стресса.

"Если человек закален и имеет хорошую физическую подготовку, то у таких тренировок нет противопоказаний. Единственный фактор, который нужно учитывать — это температура. У каждого спортсмена свой предел. Оптимальная погода — небольшой плюс или небольшой мороз", — уточнил врач.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с умеренной температуры. Осенние пробежки при +10…+5 °C — лучший способ подготовить тело к зиме.

  2. Постепенно уменьшайте количество одежды.

    "На начальном этапе тренировок нужно одеваться так, как будто на улице на 10 градусов теплее, чем есть на самом деле", — советует Недошивин.

  3. Разогревайтесь перед стартом. Перед выходом на улицу сделайте разминку в тёплом помещении — приседания, махи руками, лёгкие растяжки.

  4. Дышите правильно. Вдыхайте через нос — это согревает и увлажняет воздух.

  5. Сократите длительность тренировки. Первые пробежки не должны превышать 15-20 минут.

  6. После финиша переоденьтесь. Не оставайтесь в мокрой одежде — это главный риск переохлаждения.

  7. Пейте тёплую воду или травяной чай. Это помогает восстановить теплообмен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать бег при морозе без подготовки.
    Последствие: переохлаждение, кашель, воспаление дыхательных путей.
    Альтернатива: начинать с прохладной осени и увеличивать нагрузку постепенно.

  • Ошибка: бежать в слишком тёплой одежде.
    Последствие: перегрев, потливость и риск простуды после остановки.
    Альтернатива: лёгкие многослойные ткани, которые удерживают тепло, но позволяют телу дышать.

  • Ошибка: дышать ртом при минусовой температуре.
    Последствие: раздражение горла и бронхов.
    Альтернатива: вдох носом, выдох ртом в медленном ритме.

Таблица: плюсы и риски холодного бега

Параметр Польза Возможный риск
Иммунитет Повышает устойчивость к инфекциям Возможное переохлаждение без подготовки
Сердечно-сосудистая система Укрепляет сосуды и сердце Повышенная нагрузка у людей с гипертонией
Кости и суставы Увеличивает плотность костей При скользком покрытии — риск травм
Психоэмоциональное состояние Снижает стресс и улучшает настроение Дискомфорт при неподготовке

А что если заниматься просто закаливанием

Тем, кто пока не готов бегать при минусе, врач рекомендует начать с контрастного душа, прогулок на свежем воздухе и моржевания. Эти методы безопасно готовят организм к холоду и тренируют сосуды.

Постепенное снижение температуры воды на 1-2 градуса в неделю позволяет телу адаптироваться без шока. Уже через месяц можно переходить к коротким пробежкам на улице при плюсовой температуре.

Мифы и правда

Миф 1. Бег зимой приводит к простудам.
Правда. Простужаются не из-за холода, а из-за неправильной экипировки и резких перепадов температуры.

Миф 2. Чем холоднее, тем эффективнее тренировка.
Правда. Существует предел: при температуре ниже -10 °C нагрузка на дыхательную систему слишком высока.

Миф 3. Можно начинать бег в мороз даже без закаливания.
Правда. Без предварительной подготовки холодный воздух может спровоцировать воспаления и спазмы бронхов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что я переохладился во время пробежки?
Появление озноба, затруднённого дыхания, головокружения — повод прекратить тренировку и согреться.

Какая температура безопасна для бега?
Оптимально от +5 до -5 °C. Ниже — только для опытных закалённых спортсменов.

Можно ли бегать в ветреную погоду?
Да, но с защитой головы, шеи и грудной клетки.

Поможет ли бег зимой укрепить иммунитет?
Да, при регулярных тренировках организм становится устойчивее к вирусам и переохлаждению.

Три интересных факта

  1. При беге в холодную погоду организм тратит на 10-15% больше калорий, чем летом.

  2. Холод стимулирует выработку эндорфинов — "гормонов счастья", поэтому после пробежки улучшается настроение.

  3. Закалённые спортсмены реже болеют гриппом и ОРВИ: их дыхательные пути лучше адаптированы к холоду.

Исторический контекст

Традиция зимних пробежек и закаливания существует в России с начала XX века. Моржи и марафонцы, тренировавшиеся на открытом воздухе при минусовых температурах, отмечали повышение выносливости и иммунитета. Сегодня этот подход вновь набирает популярность — всё больше спортсменов объединяют бег и закаливание, видя в этом не экстремальную практику, а способ укрепить здоровье и дух.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали, почему у женщин после менопаузы повышается риск остеопороза сегодня в 11:31
После 50 кости становятся как стекло: врачи объяснили, почему менопауза делает женщин уязвимыми

С возрастом у женщин повышается риск переломов — виноват дефицит эстрогена. Елена Малышева и Герман Гандельман объяснили, как сохранить прочные кости после менопаузы.

Читать полностью » Счётная палата выявила системные проблемы в работе ОМС и непрозрачность тарифов сегодня в 9:06
Деньги за бумагу, а не за здоровье: Счётная палата раскрыла главную ошибку ОМС

Проверка Счётной палаты показала: система ОМС финансирует не лечение, а бумажную отчётность. Почему врачи не заинтересованы в качестве помощи и что нужно менять?

Читать полностью » Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, когда при кишечной инфекции нужны антибиотики сегодня в 8:42
Кишечная инфекция атакует внезапно: врачи рассказали, почему антибиотики могут только навредить

Антибиотики не всегда нужны при кишечной инфекции. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, как действовать правильно и какие лекарства бесполезны.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко: электронные сигареты формируют никотиновую зависимость у детей сегодня в 8:35
Сладкий пар с горькими последствиями: почему подростки стремительно подсаживаются на вейпы

15 миллионов подростков во всём мире уже используют вейпы. Почему электронные сигареты не безопасны и чем грозит мода на парение — объясняет врач Екатерина Дмитренко.

Читать полностью » Алкоголь разрушает сосуды и повышает риск инсульта и инфаркта — Наталья Гаврилюк сегодня в 8:13
Вино для аппетита, коньяк для сосудов — и инфаркт в подарок: миф, который пора забыть

Кардиологи опровергают миф о пользе вина и коньяка "для сердца". Почему даже редкие бокалы спиртного повышают риск инсульта и как укрепить сосуды без алкоголя.

Читать полностью » Врач Елена Дереза объяснила, почему питание и сон важнее витаминов для защиты от простуд сегодня в 8:11
Осень без простуд: врачи рассказали, как укрепить иммунитет ребёнка без таблеток

Осень приносит вирусы и простуды, но защитить ребёнка реально. Педиатр Елена Дереза объясняет, какие витамины и привычки помогут укрепить иммунитет.

Читать полностью » Мирамистин эффективен только как антисептик при правильном использовании — Владислав Жемчугов сегодня в 7:48
Русский чудо-спрей превращается в опасную привычку: как любовь к Мирамистину доводит до беды

Мирамистин стал аптечным хитом, но специалисты предупреждают: злоупотребление им снижает эффективность. Как правильно использовать антисептик и избежать ошибок.

Читать полностью » Эндокринолог объяснила, как чрезмерное употребление грибов влияет на пищеварение сегодня в 7:44
Осенний деликатес с подвохом: врачи объяснили, когда грибы становятся опасными

Грибы полезны, но их избыток может навредить пищеварению. Почему важно соблюдать меру и какие грибы безопаснее — объясняет эндокринолог София Костина.

Читать полностью »

Новости
Еда
Помидоры фаршированные зеленью и чесноком получается пикантным, но сбалансированным
Технологии
ИИ трансформирует финансовую индустрию — от инвестиций до банковской аналитики
Еда
Запекание рыбы с майонезом и сыром при 180 градусах обеспечивает равномерное приготовление
Садоводство
Вкус и аромат овощей усиливают калийные удобрения и солнечное освещение
Красота и здоровье
Врач рассказал, почему дефицит кальция и витамина D приводит к остеопорозу
Красота и здоровье
Газовые плиты не вредят здоровью при регулярной проверке оборудования — Алексей Лодягин
Наука
Гигантура: глубоководная рыба, которая ловит добычу с помощью телескопических глаз – биологи
Красота и здоровье
Медик объяснила, почему вакцинация остаётся главным способом профилактики гриппа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet