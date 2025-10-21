Не боится холода и вирусов: врач рассказал, зачем стоит бегать осенью и зимой
В подмосковной Балашихе очевидцы стали свидетелями необычной картины — мужчина в лёгкой спортивной экипировке совершал пробежку вдоль лесополосы, несмотря на осеннюю прохладу. Как сообщили в телеграм-канале "Балашиха онлайн", температура воздуха в тот день не поднималась выше +4°C, однако это не помешало атлету поддерживать впечатляющий темп.
Местные жители предположили, что бегун — приверженец закаливания и экстремальных видов спорта, отметив его отличную физическую форму.
"Хороший пример для молодёжи — живая реклама физкультуре и спорту", — прокомментировали очевидцы.
О пользе таких тренировок и о том, кому они могут быть опасны, рассказал изданию REGIONS врач-терапевт, постоянный участник и призёр марафонов Константин Недошивин.
Почему бег в холод полезен
По словам специалиста, сочетание физических нагрузок и закаливания — мощный инструмент укрепления здоровья.
"Объединение физических нагрузок и закаливания — это отличный способ укрепить иммунитет и избежать вирусных заболеваний", — отметил врач.
Регулярные пробежки на свежем холодном воздухе стимулируют работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепляют мышцы, суставы и кости. При этом организм учится быстрее адаптироваться к перепадам температуры, что снижает риск простуд и повышает выносливость.
"Такая практика положительно влияет на работу сердца и сосудов, дыхательную систему и укрепляет кости и мышцы", — добавил Недошивин.
Кому противопоказан бег на холоде
Несмотря на пользу, врач предупреждает: зимний бег — не для всех. Он требует определённой физической подготовки и закалённости организма.
"Бег в облегчённой одежде при низких температурах требует хорошей физической формы, которая должна быть достигнута благодаря занятиям менее экстремальными видами спорта", — подчеркнул врач.
По словам эксперта, неподготовленный человек рискует переохладить дыхательные пути. При глубоком вдохе холодного воздуха может развиться бронхит или пневмония, особенно у тех, кто не привык к низким температурам.
"Важно, чтобы человек был уже закален, например, благодаря моржеванию или регулярным обливаниям холодной водой", — пояснил Недошивин.
Как правильно подготовиться к холодным пробежкам
Бег зимой или в прохладную погоду требует постепенной адаптации. Организм должен привыкнуть к холоду без стресса.
"Если человек закален и имеет хорошую физическую подготовку, то у таких тренировок нет противопоказаний. Единственный фактор, который нужно учитывать — это температура. У каждого спортсмена свой предел. Оптимальная погода — небольшой плюс или небольшой мороз", — уточнил врач.
Советы шаг за шагом
-
Начинайте с умеренной температуры. Осенние пробежки при +10…+5 °C — лучший способ подготовить тело к зиме.
-
Постепенно уменьшайте количество одежды.
"На начальном этапе тренировок нужно одеваться так, как будто на улице на 10 градусов теплее, чем есть на самом деле", — советует Недошивин.
-
Разогревайтесь перед стартом. Перед выходом на улицу сделайте разминку в тёплом помещении — приседания, махи руками, лёгкие растяжки.
-
Дышите правильно. Вдыхайте через нос — это согревает и увлажняет воздух.
-
Сократите длительность тренировки. Первые пробежки не должны превышать 15-20 минут.
-
После финиша переоденьтесь. Не оставайтесь в мокрой одежде — это главный риск переохлаждения.
-
Пейте тёплую воду или травяной чай. Это помогает восстановить теплообмен.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: начинать бег при морозе без подготовки.
Последствие: переохлаждение, кашель, воспаление дыхательных путей.
Альтернатива: начинать с прохладной осени и увеличивать нагрузку постепенно.
-
Ошибка: бежать в слишком тёплой одежде.
Последствие: перегрев, потливость и риск простуды после остановки.
Альтернатива: лёгкие многослойные ткани, которые удерживают тепло, но позволяют телу дышать.
-
Ошибка: дышать ртом при минусовой температуре.
Последствие: раздражение горла и бронхов.
Альтернатива: вдох носом, выдох ртом в медленном ритме.
Таблица: плюсы и риски холодного бега
|Параметр
|Польза
|Возможный риск
|Иммунитет
|Повышает устойчивость к инфекциям
|Возможное переохлаждение без подготовки
|Сердечно-сосудистая система
|Укрепляет сосуды и сердце
|Повышенная нагрузка у людей с гипертонией
|Кости и суставы
|Увеличивает плотность костей
|При скользком покрытии — риск травм
|Психоэмоциональное состояние
|Снижает стресс и улучшает настроение
|Дискомфорт при неподготовке
А что если заниматься просто закаливанием
Тем, кто пока не готов бегать при минусе, врач рекомендует начать с контрастного душа, прогулок на свежем воздухе и моржевания. Эти методы безопасно готовят организм к холоду и тренируют сосуды.
Постепенное снижение температуры воды на 1-2 градуса в неделю позволяет телу адаптироваться без шока. Уже через месяц можно переходить к коротким пробежкам на улице при плюсовой температуре.
Мифы и правда
Миф 1. Бег зимой приводит к простудам.
Правда. Простужаются не из-за холода, а из-за неправильной экипировки и резких перепадов температуры.
Миф 2. Чем холоднее, тем эффективнее тренировка.
Правда. Существует предел: при температуре ниже -10 °C нагрузка на дыхательную систему слишком высока.
Миф 3. Можно начинать бег в мороз даже без закаливания.
Правда. Без предварительной подготовки холодный воздух может спровоцировать воспаления и спазмы бронхов.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как понять, что я переохладился во время пробежки?
Появление озноба, затруднённого дыхания, головокружения — повод прекратить тренировку и согреться.
Какая температура безопасна для бега?
Оптимально от +5 до -5 °C. Ниже — только для опытных закалённых спортсменов.
Можно ли бегать в ветреную погоду?
Да, но с защитой головы, шеи и грудной клетки.
Поможет ли бег зимой укрепить иммунитет?
Да, при регулярных тренировках организм становится устойчивее к вирусам и переохлаждению.
Три интересных факта
-
При беге в холодную погоду организм тратит на 10-15% больше калорий, чем летом.
-
Холод стимулирует выработку эндорфинов — "гормонов счастья", поэтому после пробежки улучшается настроение.
-
Закалённые спортсмены реже болеют гриппом и ОРВИ: их дыхательные пути лучше адаптированы к холоду.
Исторический контекст
Традиция зимних пробежек и закаливания существует в России с начала XX века. Моржи и марафонцы, тренировавшиеся на открытом воздухе при минусовых температурах, отмечали повышение выносливости и иммунитета. Сегодня этот подход вновь набирает популярность — всё больше спортсменов объединяют бег и закаливание, видя в этом не экстремальную практику, а способ укрепить здоровье и дух.
