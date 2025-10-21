Не боится холода и вирусов: врач рассказал, зачем стоит бегать осенью и зимой

В подмосковной Балашихе очевидцы стали свидетелями необычной картины — мужчина в лёгкой спортивной экипировке совершал пробежку вдоль лесополосы, несмотря на осеннюю прохладу. Как сообщили в телеграм-канале "Балашиха онлайн", температура воздуха в тот день не поднималась выше +4°C, однако это не помешало атлету поддерживать впечатляющий темп.

Местные жители предположили, что бегун — приверженец закаливания и экстремальных видов спорта, отметив его отличную физическую форму.

"Хороший пример для молодёжи — живая реклама физкультуре и спорту", — прокомментировали очевидцы.

О пользе таких тренировок и о том, кому они могут быть опасны, рассказал изданию REGIONS врач-терапевт, постоянный участник и призёр марафонов Константин Недошивин.

Почему бег в холод полезен

По словам специалиста, сочетание физических нагрузок и закаливания — мощный инструмент укрепления здоровья.

"Объединение физических нагрузок и закаливания — это отличный способ укрепить иммунитет и избежать вирусных заболеваний", — отметил врач.

Регулярные пробежки на свежем холодном воздухе стимулируют работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепляют мышцы, суставы и кости. При этом организм учится быстрее адаптироваться к перепадам температуры, что снижает риск простуд и повышает выносливость.

"Такая практика положительно влияет на работу сердца и сосудов, дыхательную систему и укрепляет кости и мышцы", — добавил Недошивин.

Кому противопоказан бег на холоде

Несмотря на пользу, врач предупреждает: зимний бег — не для всех. Он требует определённой физической подготовки и закалённости организма.

"Бег в облегчённой одежде при низких температурах требует хорошей физической формы, которая должна быть достигнута благодаря занятиям менее экстремальными видами спорта", — подчеркнул врач.

По словам эксперта, неподготовленный человек рискует переохладить дыхательные пути. При глубоком вдохе холодного воздуха может развиться бронхит или пневмония, особенно у тех, кто не привык к низким температурам.

"Важно, чтобы человек был уже закален, например, благодаря моржеванию или регулярным обливаниям холодной водой", — пояснил Недошивин.

Как правильно подготовиться к холодным пробежкам

Бег зимой или в прохладную погоду требует постепенной адаптации. Организм должен привыкнуть к холоду без стресса.

"Если человек закален и имеет хорошую физическую подготовку, то у таких тренировок нет противопоказаний. Единственный фактор, который нужно учитывать — это температура. У каждого спортсмена свой предел. Оптимальная погода — небольшой плюс или небольшой мороз", — уточнил врач.

Советы шаг за шагом

Начинайте с умеренной температуры. Осенние пробежки при +10…+5 °C — лучший способ подготовить тело к зиме. Постепенно уменьшайте количество одежды. "На начальном этапе тренировок нужно одеваться так, как будто на улице на 10 градусов теплее, чем есть на самом деле", — советует Недошивин. Разогревайтесь перед стартом. Перед выходом на улицу сделайте разминку в тёплом помещении — приседания, махи руками, лёгкие растяжки. Дышите правильно. Вдыхайте через нос — это согревает и увлажняет воздух. Сократите длительность тренировки. Первые пробежки не должны превышать 15-20 минут. После финиша переоденьтесь. Не оставайтесь в мокрой одежде — это главный риск переохлаждения. Пейте тёплую воду или травяной чай. Это помогает восстановить теплообмен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: начинать бег при морозе без подготовки.

Последствие: переохлаждение, кашель, воспаление дыхательных путей.

Альтернатива: начинать с прохладной осени и увеличивать нагрузку постепенно.

Ошибка: бежать в слишком тёплой одежде.

Последствие: перегрев, потливость и риск простуды после остановки.

Альтернатива: лёгкие многослойные ткани, которые удерживают тепло, но позволяют телу дышать.

Ошибка: дышать ртом при минусовой температуре.

Последствие: раздражение горла и бронхов.

Альтернатива: вдох носом, выдох ртом в медленном ритме.

Таблица: плюсы и риски холодного бега