Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Заснеженная улица зимой
Заснеженная улица зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:32

Мороз против иммунитета: медики рассказали, как зима ударит по организму

Врачи предупредили, что предстоящая зима может стать самой холодной за десятилетия и опасной для здоровья

Предстоящая зима, по прогнозам синоптиков, может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Для Центральной России, включая Москву, это означает не только крепкие морозы, но и серьёзное испытание для здоровья. Врачи предупреждают: низкие температуры повышают риск гриппа, ОРВИ и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказали специалисты частных клиник столицы.

Морозы и вирусы: как холод влияет на иммунитет

"В первую очередь в холодное время года повышается рост респираторных инфекций. Обостряются все хронические заболевания дыхательной системы. Аномально холодная зима может осложнить эпидсезон гриппа и ОРВИ. Холод может ослабить иммунитет, и организм станет более уязвимым для вирусов", — объяснила врач-терапевт ОН КЛИНИК Ольга Султанова.

По словам специалиста, холод сам по себе не вызывает болезни, но становится катализатором - снижает защитные силы организма, сужает сосуды слизистых и ухудшает кровоснабжение дыхательных путей. Это создаёт идеальные условия для проникновения вирусов и бактерий.

Кроме того, зимой люди чаще проводят время в закрытых помещениях, где вирусы распространяются быстрее, а сухой воздух от отопления ослабляет барьерную функцию слизистых.

"Кроме того, существуют риски для обострения других заболеваний. На фоне переохлаждения женщины чаще обращаются к врачам с циститами, мужчины — с простатитами. Происходит воспаление почек — пиелонефрит", — добавила Султанова.

Больше жалоб на суставы и кожу

Морозы становятся серьёзным испытанием не только для дыхания, но и для суставов и кожи.

"В морозы чаще обращаются пациенты с заболеваниями опорно-двигательной системы — это всевозможные артриты, артрозы. Увеличивается чувствительность кожи, поэтому обостряются кожные заболевания", — уточнила врач.

Из-за перепадов температуры и ветра кожа теряет влагу, становится более уязвимой к раздражению и воспалениям. Особенно страдают люди с дерматитом, экземой и псориазом.

Риск для сердца: мороз и сосуды

Холодная погода особенно опасна для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снижение температуры вызывает сужение сосудов, что повышает артериальное давление и нагрузку на сердце.

"При супернизких температурах происходит рост приступов стенокардии, инфарктов и инсультов", — предупредил кандидат медицинских наук, семейный врач, терапевт GMS Clinic Андрей Беседин.

По его словам, резкие перепады температур и недостаток кислорода могут стать пусковым фактором для сердечных приступов.

Кроме того, в морозы повышается риск тромбообразования - кровь становится гуще, что особенно опасно для людей старше 50 лет.

Эндокринные и аллергические реакции на холод

"У пациентов с низкой активностью щитовидной железы усиливается ощущение холода, слабости и сонливости", — отметил Беседин.

Нарушения работы щитовидной железы приводят к замедлению обмена веществ, а значит, организм хуже переносит низкие температуры.

Есть и другой тип реакций — холодовая аллергия.

"Нередко встречается холодовая крапивница — когда после выхода на мороз на коже появляются зуд, волдыри и покраснения. В моей практике было несколько случаев тяжёлой реакции — вплоть до отёка и потери сознания", — рассказал врач.

Холодовая крапивница возникает как ответ иммунной системы на воздействие низких температур. Иногда она сопровождается отёком губ, век, горла и даже анафилактическим шоком.

Кроме того, при сильных морозах увеличивается риск воспаления сосудов и обморожений, особенно у людей с хроническими кожными и сосудистыми заболеваниями.

Советы шаг за шагом: как защитить себя в мороз

  1. Одевайтесь многослойно. Лучше несколько лёгких слоёв, чем один тяжёлый — так тело удерживает тепло равномерно.

  2. Берегите дыхательные пути. При низких температурах прикрывайте рот и нос шарфом, чтобы воздух согревался перед попаданием в лёгкие.

  3. Пейте достаточно воды. Влажность зимой низкая, и обезвоживание усиливает риск инфекций.

  4. Увлажняйте кожу. Кремы с керамидами и маслами помогут предотвратить шелушение и воспаление.

  5. Двигайтесь. Умеренная физическая активность улучшает кровообращение и помогает организму согреваться.

  6. Следите за питанием. Включайте в рацион рыбу, орехи, овощи и продукты, богатые витамином D и Омега-3.

  7. Не выходите на мороз сразу после душа. Влажная кожа быстро теряет тепло, увеличивая риск обморожения.

  8. Контролируйте давление. Людям с гипертонией важно измерять его ежедневно в сильные морозы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выходить на мороз без шапки и перчаток.
Последствие: обморожения, головные боли, риск воспаления ушей.
Альтернатива: закрывайте открытые участки тела, используйте термозащиту.

Ошибка: резко заходить с мороза в тепло.
Последствие: спазмы сосудов, обострение сердечных заболеваний.
Альтернатива: дайте телу время адаптироваться — оставайтесь несколько минут в тамбуре.

Ошибка: переедание "для согрева".
Последствие: ухудшение обмена веществ и нагрузка на сердце.
Альтернатива: тёплые, но лёгкие блюда — супы, каши, овощи, травяные чаи.

Ошибка: самолечение при первых симптомах простуды.
Последствие: переход болезни в хроническую форму.
Альтернатива: обращение к врачу и своевременная вакцинация от гриппа.

Плюсы и минусы холодной зимы для здоровья

Аспект Плюсы Минусы
Иммунитет Закаливание при правильной подготовке Переохлаждение ослабляет защиту организма
Дыхание Свежий воздух очищает лёгкие Мороз провоцирует бронхоспазмы
Сердечно-сосудистая система Умеренный холод тренирует сосуды Перегрузка сердца при резких перепадах
Психоэмоциональное состояние Зимние прогулки повышают уровень эндорфинов Недостаток солнца снижает настроение

Мифы и правда о морозах

Миф 1. Мороз убивает вирусы.
Правда: вирусы живут дольше при низких температурах, особенно в сухом воздухе.

Миф 2. Алкоголь помогает согреться.
Правда: алкоголь расширяет сосуды, создавая ложное ощущение тепла, но усиливает потерю тепла и риск обморожения.

Миф 3. Простуда приходит из-за холода.
Правда: холод ослабляет иммунитет, но вызывает болезнь вирус.

Миф 4. Если не мерзнешь, можно гулять долго.
Правда: даже без ощущения холода ткани могут повреждаться при минусовых температурах.

3 интересных факта о влиянии холода

  1. При температуре ниже -10 °C у человека снижается чувствительность к боли — поэтому обморожения часто проходят незаметно.

  2. В сильные морозы артериальное давление повышается в среднем на 10-15 мм рт. ст. даже у здоровых людей.

  3. Люди, живущие в холодном климате, имеют на 20% выше уровень витамина D, если часто бывают на солнце даже зимой.

Исторический контекст

Аномально холодные зимы уже не раз становились испытанием для россиян. Например, зима 2010 года вошла в историю как одна из самых суровых — температура в Центральной России опускалась ниже -30 °C. В те месяцы резко выросло число обращений с сердечными и лёгочными проблемами, а также случаев обморожений.

Современная медицина позволяет лучше подготовиться к подобным испытаниям. Врачи напоминают: профилактика, правильное питание и тёплая одежда способны предотвратить большинство зимних заболеваний.

"Холод может ослабить иммунитет, и организм станет более уязвимым для вирусов", — подчёркивает Ольга Султанова.
"При супернизких температурах происходит рост приступов стенокардии, инфарктов и инсультов", — добавляет Андрей Беседин.

И хотя морозы неизбежны, главное — встретить их подготовленными.

FAQ

Какая температура считается опасной для здоровья?
Для большинства людей — ниже -15 °C при ветре и высокой влажности.

Можно ли гулять с детьми в сильный мороз?
Да, но не более 30 минут при температуре до -10 °C, с тёплой одеждой и активным движением.

Как отличить переохлаждение от обморожения?
Переохлаждение проявляется ознобом и сонливостью, обморожение — онемением и побледнением кожи.

Стоит ли принимать витамины зимой?
Да, особенно витамин D и омега-3, но только после консультации с врачом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Женщине в Бурятии удалили часть лёгкого из-за ошибки врача сегодня в 9:35
Ошибка на рентгене стоила женщине лёгкого: суд в Бурятии обязал клинику выплатить 500 тысяч рублей

Жительница Бурятии добилась компенсации после того, как из-за ошибки рентгенолога ей удалили часть лёгкого. Суд обязал частную клинику выплатить 500 тысяч рублей.

Читать полностью » Врач Лишин: бесконтрольный приём витаминов и микроэлементов перегружает печень и почки сегодня в 9:11
Мода на БАДы оборачивается бедой: врачи предупредили об опасных последствиях

Терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасен самовольный приём БАДов и почему витамины из маркетплейсов могут привести к интоксикации и проблемам с почками.

Читать полностью » Доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко рассказал, какие способы реально укрепляют иммунитет сегодня в 8:47
Не ешь чеснок килограммами: названы безопасные и эффективные способы укрепить защиту

Доцент Пироговского университета Дмитрий Карпенко рассказал, какие привычные методы действительно помогают укрепить иммунитет — от контрастного душа до куриного бульона.

Читать полностью » Самостоятельно бросить пить почти невозможно, нужен медицинский контроль и поддержка — Александр Умнов сегодня в 8:43
Обещает бросить завтра — пьёт сегодня: как близкие годами верят в невозможное

Хирург рассказал, как избавиться от привычки пить водку. Почему важно обратиться за помощью к специалистам и как проходит лечение алкогольной зависимости.

Читать полностью » Врачи из Подмосковья удалили опухоль весом 20 килограммов: операция длилась несколько часов сегодня в 8:31
Редкий случай в Королёве: хирурги вырезали гигантскую опухоль размером с чемодан

Врачи Королёвской больницы провели уникальную операцию, удалив опухоль весом более 20 кг. Пациентка спасена, а врачи рассказали, почему нельзя откладывать обследование.

Читать полностью » Нейрохирург Сэм Элджамель получил пенсию в £1 млн, несмотря на обвинения пациентов сегодня в 8:17
200 пострадавших и ни одного наказания: как врач из Шотландии избежал ответственности

Шотландский нейрохирург Сэм Элджамель, обвинённый в ошибках, повредивших здоровье более 200 пациентов, сохраняет миллионную пенсию и продолжает работать врачом за границей.

Читать полностью » Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал, как решается кадровый дефицит врачей сегодня в 7:52
Кадровый вакуум в медицине: почему врачи уходят и как регионы борются за специалистов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, почему дефицит врачей — не кризис, а управляемая потребность, и как республика закрывает «ворота утечки» медицинских кадров.

Читать полностью » Петрушка содержит витамины и антиоксиданты, укрепляющие сосуды и иммунитет — Марина Макиша сегодня в 7:43
Много не надо — петрушка сама справится: почему эта зелень мощнее витаминов из аптеки

Какая зелень самая полезная и почему всего 10 граммов петрушки в день способны укрепить сосуды и улучшить пищеварение? Советы диетолога Марины Макиши.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
ГИБДД: за езду на питбайке по дорогам без прав грозит штраф до 15 тысяч рублей
Дом
Названы основные этапы ремонта квартиры - от сметы до выбора отделочных материалов
Туризм
Эксперты рассказали, что посмотреть в Ростове Великом за 1 день
Спорт и фитнес
Алексей Миранчук сравнил атмосферу на футбольных стадионах США и России
Садоводство
Учёные: в картофельной кожуре содержатся калий, фосфор и магний для питания растений
Культура и шоу-бизнес
Warner Bros. понесла крупные потери из-за низких кассовых сборов фильма "Битва за битвой"
Еда
Куриная грудка с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность и яркость вкуса
Технологии
Исследование OpenAI, Anthropic и DeepMind показало уязвимость защит языковых моделей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet