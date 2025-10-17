Мороз против иммунитета: медики рассказали, как зима ударит по организму
Предстоящая зима, по прогнозам синоптиков, может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. Для Центральной России, включая Москву, это означает не только крепкие морозы, но и серьёзное испытание для здоровья. Врачи предупреждают: низкие температуры повышают риск гриппа, ОРВИ и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с проблемами дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказали специалисты частных клиник столицы.
Морозы и вирусы: как холод влияет на иммунитет
"В первую очередь в холодное время года повышается рост респираторных инфекций. Обостряются все хронические заболевания дыхательной системы. Аномально холодная зима может осложнить эпидсезон гриппа и ОРВИ. Холод может ослабить иммунитет, и организм станет более уязвимым для вирусов", — объяснила врач-терапевт ОН КЛИНИК Ольга Султанова.
По словам специалиста, холод сам по себе не вызывает болезни, но становится катализатором - снижает защитные силы организма, сужает сосуды слизистых и ухудшает кровоснабжение дыхательных путей. Это создаёт идеальные условия для проникновения вирусов и бактерий.
Кроме того, зимой люди чаще проводят время в закрытых помещениях, где вирусы распространяются быстрее, а сухой воздух от отопления ослабляет барьерную функцию слизистых.
"Кроме того, существуют риски для обострения других заболеваний. На фоне переохлаждения женщины чаще обращаются к врачам с циститами, мужчины — с простатитами. Происходит воспаление почек — пиелонефрит", — добавила Султанова.
Больше жалоб на суставы и кожу
Морозы становятся серьёзным испытанием не только для дыхания, но и для суставов и кожи.
"В морозы чаще обращаются пациенты с заболеваниями опорно-двигательной системы — это всевозможные артриты, артрозы. Увеличивается чувствительность кожи, поэтому обостряются кожные заболевания", — уточнила врач.
Из-за перепадов температуры и ветра кожа теряет влагу, становится более уязвимой к раздражению и воспалениям. Особенно страдают люди с дерматитом, экземой и псориазом.
Риск для сердца: мороз и сосуды
Холодная погода особенно опасна для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Снижение температуры вызывает сужение сосудов, что повышает артериальное давление и нагрузку на сердце.
"При супернизких температурах происходит рост приступов стенокардии, инфарктов и инсультов", — предупредил кандидат медицинских наук, семейный врач, терапевт GMS Clinic Андрей Беседин.
По его словам, резкие перепады температур и недостаток кислорода могут стать пусковым фактором для сердечных приступов.
Кроме того, в морозы повышается риск тромбообразования - кровь становится гуще, что особенно опасно для людей старше 50 лет.
Эндокринные и аллергические реакции на холод
"У пациентов с низкой активностью щитовидной железы усиливается ощущение холода, слабости и сонливости", — отметил Беседин.
Нарушения работы щитовидной железы приводят к замедлению обмена веществ, а значит, организм хуже переносит низкие температуры.
Есть и другой тип реакций — холодовая аллергия.
"Нередко встречается холодовая крапивница — когда после выхода на мороз на коже появляются зуд, волдыри и покраснения. В моей практике было несколько случаев тяжёлой реакции — вплоть до отёка и потери сознания", — рассказал врач.
Холодовая крапивница возникает как ответ иммунной системы на воздействие низких температур. Иногда она сопровождается отёком губ, век, горла и даже анафилактическим шоком.
Кроме того, при сильных морозах увеличивается риск воспаления сосудов и обморожений, особенно у людей с хроническими кожными и сосудистыми заболеваниями.
Советы шаг за шагом: как защитить себя в мороз
-
Одевайтесь многослойно. Лучше несколько лёгких слоёв, чем один тяжёлый — так тело удерживает тепло равномерно.
-
Берегите дыхательные пути. При низких температурах прикрывайте рот и нос шарфом, чтобы воздух согревался перед попаданием в лёгкие.
-
Пейте достаточно воды. Влажность зимой низкая, и обезвоживание усиливает риск инфекций.
-
Увлажняйте кожу. Кремы с керамидами и маслами помогут предотвратить шелушение и воспаление.
-
Двигайтесь. Умеренная физическая активность улучшает кровообращение и помогает организму согреваться.
-
Следите за питанием. Включайте в рацион рыбу, орехи, овощи и продукты, богатые витамином D и Омега-3.
-
Не выходите на мороз сразу после душа. Влажная кожа быстро теряет тепло, увеличивая риск обморожения.
-
Контролируйте давление. Людям с гипертонией важно измерять его ежедневно в сильные морозы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: выходить на мороз без шапки и перчаток.
Последствие: обморожения, головные боли, риск воспаления ушей.
Альтернатива: закрывайте открытые участки тела, используйте термозащиту.
Ошибка: резко заходить с мороза в тепло.
Последствие: спазмы сосудов, обострение сердечных заболеваний.
Альтернатива: дайте телу время адаптироваться — оставайтесь несколько минут в тамбуре.
Ошибка: переедание "для согрева".
Последствие: ухудшение обмена веществ и нагрузка на сердце.
Альтернатива: тёплые, но лёгкие блюда — супы, каши, овощи, травяные чаи.
Ошибка: самолечение при первых симптомах простуды.
Последствие: переход болезни в хроническую форму.
Альтернатива: обращение к врачу и своевременная вакцинация от гриппа.
Плюсы и минусы холодной зимы для здоровья
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Иммунитет
|Закаливание при правильной подготовке
|Переохлаждение ослабляет защиту организма
|Дыхание
|Свежий воздух очищает лёгкие
|Мороз провоцирует бронхоспазмы
|Сердечно-сосудистая система
|Умеренный холод тренирует сосуды
|Перегрузка сердца при резких перепадах
|Психоэмоциональное состояние
|Зимние прогулки повышают уровень эндорфинов
|Недостаток солнца снижает настроение
Мифы и правда о морозах
Миф 1. Мороз убивает вирусы.
Правда: вирусы живут дольше при низких температурах, особенно в сухом воздухе.
Миф 2. Алкоголь помогает согреться.
Правда: алкоголь расширяет сосуды, создавая ложное ощущение тепла, но усиливает потерю тепла и риск обморожения.
Миф 3. Простуда приходит из-за холода.
Правда: холод ослабляет иммунитет, но вызывает болезнь вирус.
Миф 4. Если не мерзнешь, можно гулять долго.
Правда: даже без ощущения холода ткани могут повреждаться при минусовых температурах.
3 интересных факта о влиянии холода
-
При температуре ниже -10 °C у человека снижается чувствительность к боли — поэтому обморожения часто проходят незаметно.
-
В сильные морозы артериальное давление повышается в среднем на 10-15 мм рт. ст. даже у здоровых людей.
-
Люди, живущие в холодном климате, имеют на 20% выше уровень витамина D, если часто бывают на солнце даже зимой.
Исторический контекст
Аномально холодные зимы уже не раз становились испытанием для россиян. Например, зима 2010 года вошла в историю как одна из самых суровых — температура в Центральной России опускалась ниже -30 °C. В те месяцы резко выросло число обращений с сердечными и лёгочными проблемами, а также случаев обморожений.
Современная медицина позволяет лучше подготовиться к подобным испытаниям. Врачи напоминают: профилактика, правильное питание и тёплая одежда способны предотвратить большинство зимних заболеваний.
"Холод может ослабить иммунитет, и организм станет более уязвимым для вирусов", — подчёркивает Ольга Султанова.
"При супернизких температурах происходит рост приступов стенокардии, инфарктов и инсультов", — добавляет Андрей Беседин.
И хотя морозы неизбежны, главное — встретить их подготовленными.
FAQ
Какая температура считается опасной для здоровья?
Для большинства людей — ниже -15 °C при ветре и высокой влажности.
Можно ли гулять с детьми в сильный мороз?
Да, но не более 30 минут при температуре до -10 °C, с тёплой одеждой и активным движением.
Как отличить переохлаждение от обморожения?
Переохлаждение проявляется ознобом и сонливостью, обморожение — онемением и побледнением кожи.
Стоит ли принимать витамины зимой?
Да, особенно витамин D и омега-3, но только после консультации с врачом.
