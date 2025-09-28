Похолодание превращает осень в испытание: кому грозят боли и приступы
Сентябрь в России часто преподносит неожиданные сюрпризы: днём ещё может радовать "бабье лето", а ночью уже пробирать заморозки. Такие температурные качели становятся серьёзным испытанием для организма, особенно если у человека есть хронические болезни. Даже непродолжительное похолодание способно вызвать обострения, о чём предупреждают врачи.
"Резкое похолодание чаще сказывается на пациентах с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, дыхательными и опорно-двигательного аппарата", — рассказала врач общей практики ГБУЗ Москвы "Диагностический клинический центр №1 ДЗМ" Джамилат Муртазалиева.
Кто в группе риска
Больше всего реагируют на внезапные перепады температуры:
-
астматики и пациенты с хроническим бронхитом;
-
люди с гипертонией и ишемической болезнью сердца;
-
пациенты с артритами и артрозами.
Почему холод провоцирует обострения
Понижение температуры воздействует сразу на несколько систем организма. Сосуды сужаются, кровь начинает циркулировать хуже, давление растёт. У людей с ишемической болезнью сердца повышается риск приступов. Холодный воздух раздражает дыхательные пути, вызывая кашель и одышку. У пациентов с артритами усиливаются воспаления в суставах, движения становятся болезненными.
Сравнение: реакция организма на похолодание
|Система
|Эффект холода
|Последствия
|Сердечно-сосудистая
|Сужение сосудов
|Повышение давления, боли в сердце
|Дыхательная
|Раздражение слизистой
|Кашель, одышка, приступы астмы
|Опорно-двигательная
|Усиление воспалений
|Боли, скованность
|Иммунная
|Снижение защиты
|Простуды, вирусные инфекции
Советы шаг за шагом
-
Одевайтесь многослойно, чтобы легко регулировать тепло.
-
Обязательно носите шапку, шарф и перчатки при температуре ниже +10 °C.
-
Контролируйте артериальное давление и ведите дневник.
-
Принимайте все назначенные лекарства без перерывов.
-
Избегайте скоплений людей, чтобы снизить риск ОРВИ.
-
Увлажняйте воздух дома — это помогает защитить дыхательные пути.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Лёгкая одежда в холод → переохлаждение → "капустный" принцип в одежде.
-
Отмена лекарств без врача → кризы и осложнения → продолжение терапии.
-
Игнорирование скачков давления → инсульт → регулярный контроль.
А что если…
Если похолодание продлится дольше обычного? Врачи считают, что массовые обострения неизбежны. Поэтому важно заранее утеплить жильё, подготовить аптечку и обсудить с врачом план действий.
FAQ
Почему при похолодании болят суставы?
Холод сужает сосуды, ухудшает кровоснабжение и усиливает воспаления.
Можно ли выходить на улицу с астмой?
Да, но лучше использовать шарф или маску для согревания воздуха.
Стоит ли принимать витамины в этот период?
Да, особенно витамин C и D, но дозировку подбирает врач.
Сон и психология
Осеннее похолодание влияет не только на тело, но и на настроение. Недостаток солнца и тепла нередко вызывает апатию, тревожность и нарушения сна. Врачи советуют больше двигаться, использовать тёплый текстиль дома и поддерживать регулярный режим отдыха.
