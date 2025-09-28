Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка мёрзнет дома
Девушка мёрзнет дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опубликована сегодня в 14:19

Похолодание превращает осень в испытание: кому грозят боли и приступы

Врач Муртазалиева: резкое похолодание опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми и дыхательными болезнями

Сентябрь в России часто преподносит неожиданные сюрпризы: днём ещё может радовать "бабье лето", а ночью уже пробирать заморозки. Такие температурные качели становятся серьёзным испытанием для организма, особенно если у человека есть хронические болезни. Даже непродолжительное похолодание способно вызвать обострения, о чём предупреждают врачи.

"Резкое похолодание чаще сказывается на пациентах с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, дыхательными и опорно-двигательного аппарата", — рассказала врач общей практики ГБУЗ Москвы "Диагностический клинический центр №1 ДЗМ" Джамилат Муртазалиева.

Кто в группе риска

Больше всего реагируют на внезапные перепады температуры:

  • астматики и пациенты с хроническим бронхитом;

  • люди с гипертонией и ишемической болезнью сердца;

  • пациенты с артритами и артрозами.

Почему холод провоцирует обострения

Понижение температуры воздействует сразу на несколько систем организма. Сосуды сужаются, кровь начинает циркулировать хуже, давление растёт. У людей с ишемической болезнью сердца повышается риск приступов. Холодный воздух раздражает дыхательные пути, вызывая кашель и одышку. У пациентов с артритами усиливаются воспаления в суставах, движения становятся болезненными.

Сравнение: реакция организма на похолодание

Система Эффект холода Последствия
Сердечно-сосудистая Сужение сосудов Повышение давления, боли в сердце
Дыхательная Раздражение слизистой Кашель, одышка, приступы астмы
Опорно-двигательная Усиление воспалений Боли, скованность
Иммунная Снижение защиты Простуды, вирусные инфекции

Советы шаг за шагом

  1. Одевайтесь многослойно, чтобы легко регулировать тепло.

  2. Обязательно носите шапку, шарф и перчатки при температуре ниже +10 °C.

  3. Контролируйте артериальное давление и ведите дневник.

  4. Принимайте все назначенные лекарства без перерывов.

  5. Избегайте скоплений людей, чтобы снизить риск ОРВИ.

  6. Увлажняйте воздух дома — это помогает защитить дыхательные пути.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Лёгкая одежда в холод → переохлаждение → "капустный" принцип в одежде.

  • Отмена лекарств без врача → кризы и осложнения → продолжение терапии.

  • Игнорирование скачков давления → инсульт → регулярный контроль.

А что если…

Если похолодание продлится дольше обычного? Врачи считают, что массовые обострения неизбежны. Поэтому важно заранее утеплить жильё, подготовить аптечку и обсудить с врачом план действий.

FAQ

Почему при похолодании болят суставы?
Холод сужает сосуды, ухудшает кровоснабжение и усиливает воспаления.

Можно ли выходить на улицу с астмой?
Да, но лучше использовать шарф или маску для согревания воздуха.

Стоит ли принимать витамины в этот период?
Да, особенно витамин C и D, но дозировку подбирает врач.

Сон и психология

Осеннее похолодание влияет не только на тело, но и на настроение. Недостаток солнца и тепла нередко вызывает апатию, тревожность и нарушения сна. Врачи советуют больше двигаться, использовать тёплый текстиль дома и поддерживать регулярный режим отдыха.

