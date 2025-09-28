Похолодание превращает осень в испытание: кому грозят боли и приступы

Сентябрь в России часто преподносит неожиданные сюрпризы: днём ещё может радовать "бабье лето", а ночью уже пробирать заморозки. Такие температурные качели становятся серьёзным испытанием для организма, особенно если у человека есть хронические болезни. Даже непродолжительное похолодание способно вызвать обострения, о чём предупреждают врачи.

"Резкое похолодание чаще сказывается на пациентах с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, дыхательными и опорно-двигательного аппарата", — рассказала врач общей практики ГБУЗ Москвы "Диагностический клинический центр №1 ДЗМ" Джамилат Муртазалиева.

Кто в группе риска

Больше всего реагируют на внезапные перепады температуры:

астматики и пациенты с хроническим бронхитом;

люди с гипертонией и ишемической болезнью сердца;

пациенты с артритами и артрозами.

Почему холод провоцирует обострения

Понижение температуры воздействует сразу на несколько систем организма. Сосуды сужаются, кровь начинает циркулировать хуже, давление растёт. У людей с ишемической болезнью сердца повышается риск приступов. Холодный воздух раздражает дыхательные пути, вызывая кашель и одышку. У пациентов с артритами усиливаются воспаления в суставах, движения становятся болезненными.

Сравнение: реакция организма на похолодание