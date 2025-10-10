Тело дрожит не от силы духа: почему осенняя прохлада становится ловушкой для здоровья
Первые холода — испытание не только для погоды, но и для привычек. Осенью многие продолжают ходить в лёгких куртках и расстёгивают молнии даже в мороз, считая, что "закаляются". Однако такая беспечность может обернуться воспалением, мышечными спазмами и обострением хронических болезней. Об этом рассказал эксперт Государственного университета просвещения Александр Калюжин.
"Из-за распахивания одежды может развиться простуда. Прогулка с открытой грудью и шеей вызывает мышечную дрожь, потому что тело пытается согреться", — отметил доктор Александр Калюжин.
Почему не стоит расстёгивать одежду на холоде
Когда человек выходит на улицу без застёгнутой куртки, холодный воздух быстро охлаждает грудь, шею и спину. Организм реагирует рефлекторно: сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, а мышцы начинают дрожать — это попытка выработать дополнительную энергию.
Но если температура тела продолжает падать, защитная реакция перестаёт помогать: переохлаждение запускает цепочку проблем, от банальной простуды до серьёзных воспалений.
"При большой утечке тепла может случиться рефлекторный спазм сосудов, в том числе, в дыхательной системе, что может привести бронхиту и ангине", — предупредил Александр Калюжин.
Как холод воздействует на организм
Понижение температуры тела даже на один градус заставляет организм работать в экстренном режиме. Сосуды сужаются, чтобы удержать тепло в жизненно важных органах — сердце, печени, мозге. Но при этом страдают конечности, мышцы и слизистые дыхательных путей.
Открытая грудь или шея подвергаются прямому воздействию ветра: холодный воздух раздражает нервные окончания, усиливает кашель и может привести к воспалению дыхательных путей.
Кроме того, охлаждение мышц вызывает спазм, особенно в шейно-воротниковой зоне. Это не только неприятно, но и опасно для людей, склонных к остеохондрозу или мигреням.
Таблица "Воздействие холода на разные системы организма"
|Система
|Что происходит
|Возможные последствия
|Дыхательная
|Спазм сосудов, снижение местного иммунитета
|Бронхит, ангина, фарингит
|Мышечная
|Судороги, застой крови
|Миозит, боли в спине
|Мочеполовая
|Нарушение кровотока в области таза
|Цистит, пиелонефрит
|Сердечно-сосудистая
|Сужение сосудов, повышение давления
|Приступ стенокардии, аритмия
|Нервная
|Напряжение мышц, головные боли
|Шейный спазм, невралгия
Чем опасно переохлаждение
Падение температуры тела ниже 35 °C уже считается гипотермией. На этом этапе появляются озноб, дрожь, слабость, сонливость. Если человек продолжает оставаться на холоде, возможна потеря сознания и остановка сердца.
Особенно опасно сочетание холода с влажной погодой — мокрая одежда теряет тепло в 25 раз быстрее, чем сухая. Даже лёгкий ветер усиливает охлаждение в два раза.
Частые вопросы
Почему замерзают даже закалённые люди?
Потому что при длительном воздействии холода ресурсы организма исчерпываются. Даже крепкий иммунитет не спасает от сосудистых спазмов.
Можно ли "закаляться" расстёгнутой курткой?
Нет. Это не закаливание, а стресс для организма. Настоящее закаливание проводится системно и под контролем температуры.
Чем опасен спазм сосудов?
Он ограничивает кровоток в органах, что может привести к ангине, бронхиту, ишемии или даже сердечным приступам.
Можно ли быстро согреться алкоголем?
Категорически нет. Алкоголь расширяет сосуды, создаёт иллюзию тепла, но на самом деле ускоряет потерю температуры.
Как понять, что начинается переохлаждение?
Появляются озноб, синюшные губы, замедление речи, потеря чувствительности пальцев — это повод срочно зайти в тёплое помещение.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru