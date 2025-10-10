Тело дрожит не от силы духа: почему осенняя прохлада становится ловушкой для здоровья

Первые холода — испытание не только для погоды, но и для привычек. Осенью многие продолжают ходить в лёгких куртках и расстёгивают молнии даже в мороз, считая, что "закаляются". Однако такая беспечность может обернуться воспалением, мышечными спазмами и обострением хронических болезней. Об этом рассказал эксперт Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

"Из-за распахивания одежды может развиться простуда. Прогулка с открытой грудью и шеей вызывает мышечную дрожь, потому что тело пытается согреться", — отметил доктор Александр Калюжин.

Почему не стоит расстёгивать одежду на холоде

Когда человек выходит на улицу без застёгнутой куртки, холодный воздух быстро охлаждает грудь, шею и спину. Организм реагирует рефлекторно: сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, а мышцы начинают дрожать — это попытка выработать дополнительную энергию.

Но если температура тела продолжает падать, защитная реакция перестаёт помогать: переохлаждение запускает цепочку проблем, от банальной простуды до серьёзных воспалений.

"При большой утечке тепла может случиться рефлекторный спазм сосудов, в том числе, в дыхательной системе, что может привести бронхиту и ангине", — предупредил Александр Калюжин.

Как холод воздействует на организм

Понижение температуры тела даже на один градус заставляет организм работать в экстренном режиме. Сосуды сужаются, чтобы удержать тепло в жизненно важных органах — сердце, печени, мозге. Но при этом страдают конечности, мышцы и слизистые дыхательных путей.

Открытая грудь или шея подвергаются прямому воздействию ветра: холодный воздух раздражает нервные окончания, усиливает кашель и может привести к воспалению дыхательных путей.

Кроме того, охлаждение мышц вызывает спазм, особенно в шейно-воротниковой зоне. Это не только неприятно, но и опасно для людей, склонных к остеохондрозу или мигреням.

Таблица "Воздействие холода на разные системы организма"