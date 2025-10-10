Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина кашляет
Мужчина кашляет
© freepik.com by 8photo is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:40

Тело дрожит не от силы духа: почему осенняя прохлада становится ловушкой для здоровья

Эксперт Александр Калюжин: привычка ходить с открытой грудью на холоде вызывает спазмы и воспаления

Первые холода — испытание не только для погоды, но и для привычек. Осенью многие продолжают ходить в лёгких куртках и расстёгивают молнии даже в мороз, считая, что "закаляются". Однако такая беспечность может обернуться воспалением, мышечными спазмами и обострением хронических болезней. Об этом рассказал эксперт Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

"Из-за распахивания одежды может развиться простуда. Прогулка с открытой грудью и шеей вызывает мышечную дрожь, потому что тело пытается согреться", — отметил доктор Александр Калюжин.

Почему не стоит расстёгивать одежду на холоде

Когда человек выходит на улицу без застёгнутой куртки, холодный воздух быстро охлаждает грудь, шею и спину. Организм реагирует рефлекторно: сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло, а мышцы начинают дрожать — это попытка выработать дополнительную энергию.

Но если температура тела продолжает падать, защитная реакция перестаёт помогать: переохлаждение запускает цепочку проблем, от банальной простуды до серьёзных воспалений.

"При большой утечке тепла может случиться рефлекторный спазм сосудов, в том числе, в дыхательной системе, что может привести бронхиту и ангине", — предупредил Александр Калюжин.

Как холод воздействует на организм

Понижение температуры тела даже на один градус заставляет организм работать в экстренном режиме. Сосуды сужаются, чтобы удержать тепло в жизненно важных органах — сердце, печени, мозге. Но при этом страдают конечности, мышцы и слизистые дыхательных путей.

Открытая грудь или шея подвергаются прямому воздействию ветра: холодный воздух раздражает нервные окончания, усиливает кашель и может привести к воспалению дыхательных путей.

Кроме того, охлаждение мышц вызывает спазм, особенно в шейно-воротниковой зоне. Это не только неприятно, но и опасно для людей, склонных к остеохондрозу или мигреням.

Таблица "Воздействие холода на разные системы организма"

Система Что происходит Возможные последствия
Дыхательная Спазм сосудов, снижение местного иммунитета Бронхит, ангина, фарингит
Мышечная Судороги, застой крови Миозит, боли в спине
Мочеполовая Нарушение кровотока в области таза Цистит, пиелонефрит
Сердечно-сосудистая Сужение сосудов, повышение давления Приступ стенокардии, аритмия
Нервная Напряжение мышц, головные боли Шейный спазм, невралгия

Чем опасно переохлаждение

Падение температуры тела ниже 35 °C уже считается гипотермией. На этом этапе появляются озноб, дрожь, слабость, сонливость. Если человек продолжает оставаться на холоде, возможна потеря сознания и остановка сердца.

Особенно опасно сочетание холода с влажной погодой — мокрая одежда теряет тепло в 25 раз быстрее, чем сухая. Даже лёгкий ветер усиливает охлаждение в два раза.

Частые вопросы

Почему замерзают даже закалённые люди?
Потому что при длительном воздействии холода ресурсы организма исчерпываются. Даже крепкий иммунитет не спасает от сосудистых спазмов.

Можно ли "закаляться" расстёгнутой курткой?
Нет. Это не закаливание, а стресс для организма. Настоящее закаливание проводится системно и под контролем температуры.

Чем опасен спазм сосудов?
Он ограничивает кровоток в органах, что может привести к ангине, бронхиту, ишемии или даже сердечным приступам.

Можно ли быстро согреться алкоголем?
Категорически нет. Алкоголь расширяет сосуды, создаёт иллюзию тепла, но на самом деле ускоряет потерю температуры.

Как понять, что начинается переохлаждение?
Появляются озноб, синюшные губы, замедление речи, потеря чувствительности пальцев — это повод срочно зайти в тёплое помещение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Наследственность определяет цвет, прикус и устойчивость эмали к кариесу — Роман Вольберг сегодня в 10:18
Спасибо, мама и папа: что мы действительно наследуем вместе с прикусом и улыбкой

Почему у одних людей зубы идеальные, а у других ломкие и чувствительные с детства? Стоматолог объясняет, какую роль играет наследственность.

Читать полностью » Минздрав России: витамин A и каротин поддерживают здоровье глаз сегодня в 10:15
Глаза устают? Добавьте в рацион эти овощи — и зрение скажет спасибо

Какие продукты помогут сохранить зрение и почему моркови одной недостаточно? Врач объясняет, как питание влияет на здоровье глаз.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Наталья Васильева предупредила: чай на голодный желудок вызывает изжогу и боль сегодня в 5:23
Чай бодрит утром, но губит желудок: врачи объяснили, почему ритуал стоит пересмотреть

Почему утренний чай на голодный желудок может обернуться изжогой и болью? Гастроэнтеролог объясняет, когда лучше пить любимый напиток и какой выбрать.

Читать полностью » Инфекционист Наталья Турская предупредила об опасности лечения хламидий народными средствами сегодня в 4:20
Народные методы против хламидий оборачиваются трагедией: врачи бьют тревогу

Почему ромашка и календула не лечат хламидиоз, а йод и уксус могут только усугубить ситуацию? Врач объясняет, как действует настоящий курс терапии.

Читать полностью » Врач Осипов предупредил: вирус Коксаки может вызвать миокардит и менингит сегодня в 3:16
Обычная сыпь может закончиться менингитом: чем опасен вирус Коксаки

Почему вирус Коксаки нельзя пускать на самотёк и как отличить лёгкую форму от опасной? Врач объясняет, какие органы страдают первыми.

Читать полностью » Врач-невролог Хорошев объяснил, почему растёт число неврологических нарушений у молодых людей сегодня в 2:13
Осанка решает всё: как неправильное сидение вызывает боль, спазмы и головокружение

Почему невозможно полностью защититься от неврологических нарушений и какие привычки ускоряют их развитие? Врач объясняет, как действовать при первых симптомах.

Читать полностью » Нарколог Галата предупредил, когда похмелье переходит в опасное состояние сегодня в 1:08
Похмелье или отравление: грань, за которой начинается опасность для жизни

Как отличить обычное похмелье от отравления, которое может стоить жизни? Врач объясняет, когда сон и вода уже не помогут.

Читать полностью » Ортопед Осипова объяснила, почему неправильная осанка вызывает утомляемость у школьников сегодня в 0:02
Сутулость начинается не за партой, а дома: что вы делаете не так со спиной ребёнка

Как понять, что ребёнок начинает сутулиться, и какие упражнения помогут вернуть спине ровную линию? Врачи объясняют, почему осанка — не просто красота, а здоровье.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Тейлор Свифт рассказала, что песня Father Figure вдохновлена сериалом "Наследники"
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров объяснил, почему норма в 10 тысяч шагов не подходит всем
Авто и мото
Специалисты объяснили, почему менять резину нужно при +5 °C
Садоводство
Горчица и фацелия признаны лучшими зелёными удобрениями против проволочника
Дом
Украшаем квартиру к осени: пледы, свечи, подушки и аромат для дома
Садоводство
Малина плодоносит лучше при мульчировании и солнечном расположении участка — Ирина Павлова
Питомцы
Гуси распознают хозяина по голосу и походке — подтверждают наблюдения птицеводов
Наука
Иллюзия детского лица помогла взрослым вспомнить раннее детство в эксперименте ARU — Уткарш Гупта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet