Русская баня не прощает храбрости: одно движение — и организм уходит в штопор

Русская баня ассоциируется с очищением, восстановлением сил и укреплением иммунитета. Однако привычка окунаться в прорубь или под ледяной душ сразу после парной может быть опасна для здоровья. Особенно если делать это без подготовки и медицинских показаний.

Как баня воздействует на организм

Баня — это не просто способ расслабиться. Под действием высокой температуры происходит целый каскад реакций: сосуды расширяются, кровь начинает циркулировать быстрее, усиливается потоотделение. Сердце работает активнее, дыхание учащается, а обмен веществ временно ускоряется.

"Под воздействием высокой температуры сосуды расширяются, усиливается кровообращение, сердце работает в ускоренном режиме", — пояснила заведующая поликлиникой №2 Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова.

В такой момент любая дополнительная нагрузка — особенно резкое охлаждение — становится испытанием для организма.

Что происходит при резкой смене температуры

Контраст "жар — холод" вызывает мгновенный спазм сосудов. У неподготовленного человека это может привести к нарушению кровотока, скачкам давления и, как следствие, к инсульту или инфаркту.

"Контраст температур вызывает спазм сосудов, что может спровоцировать инсульт или инфаркт", — отметила специалист.

При этом ощущение бодрости после такого "шока" бывает обманчивым: сосуды реагируют на стресс, а мозг получает сигнал о кратковременном выбросе адреналина. Именно поэтому многие чувствуют прилив сил, не подозревая, что организм работает на пределе.

Сравнение: баня, сауна, хаммам