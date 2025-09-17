Простуда без осложнений: что делать дома, чтобы выздороветь быстрее
С приходом сезона простуд многие стараются "переждать" болезнь без особого лечения, а кто-то и вовсе продолжает работать, игнорируя симптомы. Однако врачи предупреждают: такое отношение может обернуться серьёзными осложнениями.
Почему нельзя переносить простуду "на ногах"
"Продолжение активной деятельности во время болезни не только увеличивает риск осложнений, но и создаёт угрозу для окружающих", — отметил терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Даже лёгкая форма ОРВИ требует покоя. При нагрузках организм тратит силы на физическую активность, а не на борьбу с вирусом, что повышает вероятность осложнений и затягивает выздоровление.
Как правильно реагировать на температуру
Температура до 38,5 °C при удовлетворительном самочувствии — это нормальная защитная реакция организма. В этот момент активно вырабатываются антитела, помогающие победить инфекцию. Сбивать жар стоит лишь при:
-
головной боли, сильной ломоте;
-
температуре выше 38,5 °C;
-
подъёме выше 40 °C (в этом случае требуется срочная помощь врача).
Лекарства: польза и осторожность
Для облегчения состояния можно принимать парацетамол или ибупрофен, но строго в пределах суточной дозы. Нарушение инструкции опасно:
-
парацетамол вредит печени;
-
ибупрофен негативно влияет на желудок и почки.
Как снизить риск для окружающих
В условиях сезонного подъёма заболеваемости важно не посещать поликлинику без необходимости. При оформлении больничного или консультации лучше вызывать врача на дом. Это убережёт и самого пациента, и окружающих от дополнительных рисков.
Мифы и правда
-
Миф: температуру нужно сбивать сразу.
Правда: умеренный жар помогает организму бороться с инфекцией.
-
Миф: простуда безобидна и проходит сама.
Правда: без лечения и отдыха она может обернуться осложнениями — от бронхита до пневмонии.
-
Миф: активность во время болезни укрепляет иммунитет.
Правда: напротив, нагрузка истощает силы организма.
Заключение
Правильное поведение при простуде — это покой, контроль температуры и строгое соблюдение дозировки лекарств. А главное — не подвергать риску себя и окружающих.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru