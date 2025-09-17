Простуда без осложнений: что делать дома, чтобы выздороветь быстрее

С приходом сезона простуд многие стараются "переждать" болезнь без особого лечения, а кто-то и вовсе продолжает работать, игнорируя симптомы. Однако врачи предупреждают: такое отношение может обернуться серьёзными осложнениями.

Почему нельзя переносить простуду "на ногах"

"Продолжение активной деятельности во время болезни не только увеличивает риск осложнений, но и создаёт угрозу для окружающих", — отметил терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Даже лёгкая форма ОРВИ требует покоя. При нагрузках организм тратит силы на физическую активность, а не на борьбу с вирусом, что повышает вероятность осложнений и затягивает выздоровление.

Как правильно реагировать на температуру

Температура до 38,5 °C при удовлетворительном самочувствии — это нормальная защитная реакция организма. В этот момент активно вырабатываются антитела, помогающие победить инфекцию. Сбивать жар стоит лишь при:

головной боли, сильной ломоте;

температуре выше 38,5 °C;

подъёме выше 40 °C (в этом случае требуется срочная помощь врача).

Лекарства: польза и осторожность

Для облегчения состояния можно принимать парацетамол или ибупрофен, но строго в пределах суточной дозы. Нарушение инструкции опасно:

парацетамол вредит печени;

ибупрофен негативно влияет на желудок и почки.

Как снизить риск для окружающих

В условиях сезонного подъёма заболеваемости важно не посещать поликлинику без необходимости. При оформлении больничного или консультации лучше вызывать врача на дом. Это убережёт и самого пациента, и окружающих от дополнительных рисков.

Мифы и правда

Миф: температуру нужно сбивать сразу.

Правда: умеренный жар помогает организму бороться с инфекцией. Миф: простуда безобидна и проходит сама.

Правда: без лечения и отдыха она может обернуться осложнениями — от бронхита до пневмонии. Миф: активность во время болезни укрепляет иммунитет.

Правда: напротив, нагрузка истощает силы организма.

Заключение

Правильное поведение при простуде — это покой, контроль температуры и строгое соблюдение дозировки лекарств. А главное — не подвергать риску себя и окружающих.