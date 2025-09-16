Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в животе
Боль в животе
© freepik.com by benzoix is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:43

Когда лекарства нет под рукой: холод помогает легче дышать

Реабилитолог Сергей Агапкин назвал способ снять тошноту с помощью холода

Тошнота часто застает врасплох и лишает сил, а не всегда под рукой оказываются лекарства. В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" реабилитолог Сергей Агапкин поделился простым и эффективным способом облегчить это неприятное состояние.

Почему работает метод

По словам специалиста, за ощущение тошноты отвечают блуждающий и тройничный нервы. Они проходят от мозга к брюшной полости, огибая поверхность лица. Воздействие на эти зоны способно повлиять на нервные сигналы и уменьшить неприятные ощущения.

Как помочь себе при тошноте

Агапкин советует использовать холод:
• приложить холодный компресс к верхней челюсти,
• подержать лёд или охлаждённую ткань у лба,
• воздействовать холодом на нижнюю челюсть.

Такое простое действие помогает снизить активность нервов и предотвратить рвотный рефлекс.

Итог

Метод с холодом не требует лекарств, безопасен и может оказаться полезным в ситуации, когда тошнота появляется внезапно. Однако при частых приступах важно обратиться к врачу, чтобы выявить причину симптома.

