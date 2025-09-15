Простуда лечится, а давление растёт: неожиданный эффект популярных препаратов
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Бананы — это не только вкусный фрукт, но и натуральный ботокс для кожи. Узнайте, как простая маска может улучшить вашу кожу за 15 минут.Читать полностью » вчера в 20:02
Осень – идеальное время для обновления кожи. Узнайте, как гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу, защищая кожный барьер от внешних факторов.Читать полностью » вчера в 19:58
Осенью важен правильный уход за кожей: узнайте о лучших способах восстановления, увлажнения и защиты, чтобы подготовить её к зиме.Читать полностью » вчера в 18:55
Новое исследование показывает, что взрослые восстанавливаются после нагрузок не хуже, чем молодежь. Откройте мир фитнеса и здоровья после 30 лет.Читать полностью » вчера в 18:05
Узнайте, какие растения помогают облегчить дыхание при рините и как ухаживать за домом, чтобы снизить контакт с аллергенами.Читать полностью » вчера в 17:49
Кресс-салат — это не просто зелень, а настоящий суперпродукт! Узнайте, какие уникальные свойства он обладает и как добавить его в рацион.Читать полностью » вчера в 17:30
Не все комнатные растения одинаково хороши для спальни. Узнайте, какие цветы могут испортить сон, а какие помогут создать атмосферу уюта.Читать полностью » вчера в 16:44
Узнайте, как ежедневные привычки могут продлить молодость вашего мозга. Профессор Катакол делится простыми, но эффективными советами!Читать полностью »