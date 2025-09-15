Простуда лечится, а давление растёт: неожиданный эффект популярных препаратов

Повышенное давление не всегда связано только с хроническими болезнями или стрессом. Иногда его может спровоцировать сам способ лечения простуды. Об этом рассказал врач-терапевт Кирилл Прощаев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск которой доступен на платформе "Смотрим".

Жалоба пациентки

Одна из участниц передачи отметила, что во время простуды у неё часто повышается давление. Женщина пояснила, что при недомогании использует растворимые порошковые лекарства от симптомов ОРВИ.

В чём причина

Прощаев подтвердил, что такие средства действительно быстро облегчают насморк и общее состояние. Но в их состав нередко входит фенилэфрин — сосудосуживающий компонент.

"Поскольку фенилэфрин сужает сосуды, соответственно, это и способствует повышению артериального давления", — пояснил медик.

Что это значит для пациентов

Для людей, склонных к гипертонии или уже имеющих сердечно-сосудистые заболевания, такие порошки могут быть небезопасны. Врач советует внимательно читать состав препаратов и при необходимости выбирать альтернативные средства, которые не содержат сосудосуживающих компонентов.