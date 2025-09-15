Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина болеет
Женщина болеет
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:18

Простуда лечится, а давление растёт: неожиданный эффект популярных препаратов

Терапевт Прощаев: фенилэфрин в лекарствах от ОРВИ может быть опасен для гипертоников

Повышенное давление не всегда связано только с хроническими болезнями или стрессом. Иногда его может спровоцировать сам способ лечения простуды. Об этом рассказал врач-терапевт Кирилл Прощаев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск которой доступен на платформе "Смотрим".

Жалоба пациентки

Одна из участниц передачи отметила, что во время простуды у неё часто повышается давление. Женщина пояснила, что при недомогании использует растворимые порошковые лекарства от симптомов ОРВИ.

В чём причина

Прощаев подтвердил, что такие средства действительно быстро облегчают насморк и общее состояние. Но в их состав нередко входит фенилэфрин — сосудосуживающий компонент.

"Поскольку фенилэфрин сужает сосуды, соответственно, это и способствует повышению артериального давления", — пояснил медик.

Что это значит для пациентов

Для людей, склонных к гипертонии или уже имеющих сердечно-сосудистые заболевания, такие порошки могут быть небезопасны. Врач советует внимательно читать состав препаратов и при необходимости выбирать альтернативные средства, которые не содержат сосудосуживающих компонентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Банановая маска увлажняет кожу и стимулирует выработку коллагена вчера в 21:06

Минус морщины и сухость: фрукт работает как натуральный лифтинг

Бананы — это не только вкусный фрукт, но и натуральный ботокс для кожи. Узнайте, как простая маска может улучшить вашу кожу за 15 минут.

Читать полностью » Врачи-косметологи: регулярное применение гиалуроновой кислоты укрепляет барьер кожи вчера в 20:02

Осень забирает влагу у кожи, но одно средство способно вернуть её мгновенно

Осень – идеальное время для обновления кожи. Узнайте, как гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу, защищая кожный барьер от внешних факторов.

Читать полностью » Врачи рекомендуют в осенний уход включать увлажнение и мягкие пилинги вчера в 19:58

Осень сбрасывает листву, а кожа — усталость: как вернуть коже жизнь

Осенью важен правильный уход за кожей: узнайте о лучших способах восстановления, увлажнения и защиты, чтобы подготовить её к зиме.

Читать полностью » Исследование: после 40 лет мышцы страдают меньше от физического стресса, чем в 20 лет вчера в 18:55

Миф о "дряхлеющем теле" рушится: спорт после 35 даёт неожиданный бонус

Новое исследование показывает, что взрослые восстанавливаются после нагрузок не хуже, чем молодежь. Откройте мир фитнеса и здоровья после 30 лет.

Читать полностью » Врачи: комнатные растения способны снижать симптомы аллергического ринита вчера в 18:05

Заложенный нос уходит сам: поставьте в спальню зелёный фильтр, о котором многие не знают

Узнайте, какие растения помогают облегчить дыхание при рините и как ухаживать за домом, чтобы снизить контакт с аллергенами.

Читать полностью » Врачи советуют включать в рацион 1–2 чашки кресс-салата ежедневно для здоровья сердца и костей вчера в 17:49

Пока все гонятся за авокадо и шпинатом, самый полезный овощ остаётся в тени

Кресс-салат — это не просто зелень, а настоящий суперпродукт! Узнайте, какие уникальные свойства он обладает и как добавить его в рацион.

Читать полностью » Учёные NASA подтвердили: некоторые растения снижают уровень токсинов в воздухе вчера в 17:30

Любимая диффенбахия — может стать врагом: почему эффектное растение лучше убрать из спальни

Не все комнатные растения одинаково хороши для спальни. Узнайте, какие цветы могут испортить сон, а какие помогут создать атмосферу уюта.

Читать полностью » Доктор Прашант Катакол рекомендует йогическое дыхание для здоровья мозга вчера в 16:44

Изоляция разрушает мозг не хуже вредной еды: как защитить себя

Узнайте, как ежедневные привычки могут продлить молодость вашего мозга. Профессор Катакол делится простыми, но эффективными советами!

Читать полностью »

Новости
Еда

Картошка с салом на мангале получается хрустящей
Наука

Frontiers in Earth Science: возраст окаменелых яиц динозавров в Юньяне составил 85 млн лет
Еда

Маскарпоне в десерте с печеньем без выпечки сохраняет кремовую текстуру
Технологии

Новая функция Xbox-контроллеров позволяет переключаться между играми и приложениями
УрФО

После трёхлетнего перерыва в Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов
ПФО

В Пензе пьяный посетитель караоке-бара ударил спутницу и был задержан Росгвардией
Авто и мото

Основатель OkAuto Овчинников рассказал, кто чаще заказывает подбор авто и какие марки выбирают россияне
Авто и мото

Эксперт объяснил, как выбрать качественное моторное масло
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet